«Мы не относимся с уважением к убийцам. К чёрту полицию!»: движение Black Lives Matter призвало распустить силовые структуры в США

Также они «топят» за прекращение финансирования силовиков и «борются за расовую справедливость».
Группировка Black Lives Matter (жизни чёрных имеют значение) появилось после скандального убийства Джорджа Флойда.
Тогда СМИ показали отрывок, в котором полицейские прижимают Флойда к асфальту, а один из них давит ему на грудь коленом. А Флойд в это время кричит, что не может дышать.
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Видео произвело эффект взорвавшейся бомбы. Силовиков осудили, а по всей стране начались митинги и протесты против действий полицейских.
Когда улеглась пыль и все успокоились, стали появляться интересные подробности задержания Флойда. Оказалось, что он был наркоманом и рецидивистом. А погиб не от того, что его придавили коленом, а от того, что был накачан запрещёнными веществами, стал задыхаться и биться в судорогах в полицейской машине, поэтому силовики и выволокли его наружу. А придавили для того, чтобы он не бился головой об асфальт.
И наконец-то показали полное видео с задержанием. Если бы его продемонстрировали с самого начала, никаких вопросов и возмущений ни у кого бы не возникло.
Тем не менее, движение BLM по-прежнему выступает против «полицейской жестокости» и требует прекратить финансирование силовиков. 9 января в США был праздник - день уважения к сотрудникам правопорядка и активисты BLM выложили в Twitter* такое поздравление:
«Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию».
Так что «их борьба» ещё далека от завершения.
*Заблокирован на территории России.
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