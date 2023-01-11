«Мы не относимся с уважением к убийцам. К чёрту полицию!»: движение Black Lives Matter призвало распустить силовые структуры в США

Когда улеглась пыль и все успокоились, стали появляться интересные подробности задержания Флойда. Оказалось, что он был наркоманом и рецидивистом. А погиб не от того, что его придавили коленом, а от того, что был накачан запрещёнными веществами, стал задыхаться и биться в судорогах в полицейской машине, поэтому силовики и выволокли его наружу. А придавили для того, чтобы он не бился головой об асфальт.

И наконец-то показали полное видео с задержанием. Если бы его продемонстрировали с самого начала, никаких вопросов и возмущений ни у кого бы не возникло.

Тем не менее, движение BLM по-прежнему выступает против «полицейской жестокости» и требует прекратить финансирование силовиков. 9 января в США был праздник - день уважения к сотрудникам правопорядка и активисты BLM выложили в Twitter* такое поздравление:

«Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию».

Так что «их борьба» ещё далека от завершения.

*Заблокирован на территории России.