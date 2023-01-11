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«Мы не относимся с уважением к убийцам. К чёрту полицию!»: движение Black Lives Matter призвало распустить силовые структуры в США

«Мы не относимся с уважением к убийцам. К чёрту полицию!»: движение Black Lives Matter призвало распустить силовые структуры в США

Автор:
11 января 2023 14:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: blm   США   джордж флойд   полиция   протесты   убийство   
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Также они «топят» за прекращение финансирования силовиков и «борются за расовую справедливость».

Группировка Black Lives Matter (жизни чёрных имеют значение) появилось после скандального убийства Джорджа Флойда.

Тогда СМИ показали отрывок, в котором полицейские прижимают Флойда к асфальту, а один из них давит ему на грудь коленом. А Флойд в это время кричит, что не может дышать.

Видео произвело эффект взорвавшейся бомбы. Силовиков осудили, а по всей стране начались митинги и протесты против действий полицейских.

Когда улеглась пыль и все успокоились, стали появляться интересные подробности задержания Флойда. Оказалось, что он был наркоманом и рецидивистом. А погиб не от того, что его придавили коленом, а от того, что был накачан запрещёнными веществами, стал задыхаться и биться в судорогах в полицейской машине, поэтому силовики и выволокли его наружу. А придавили для того, чтобы он не бился головой об асфальт.

И наконец-то показали полное видео с задержанием. Если бы его продемонстрировали с самого начала, никаких вопросов и возмущений ни у кого бы не возникло.

Тем не менее, движение BLM по-прежнему выступает против «полицейской жестокости» и требует прекратить финансирование силовиков. 9 января в США был праздник - день уважения к сотрудникам правопорядка и активисты BLM выложили в Twitter* такое поздравление:

«Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию».

Так что «их борьба» ещё далека от завершения.

*Заблокирован на территории России.

Источник:

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Метки: blm   США   джордж флойд   полиция   протесты   убийство   
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5  комментариев
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5k
Hugo_RnD Полчаса назад
надо им ещё и правительство с презиком к чёрту снести, а потом в евросоюз!!! И сразу запануют
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639
Kra 2 минуты назад
Продолжаем наблюдать...
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16
Serjio 3 минуты назад
Ох и хлебнут они ещё го...ница с этими макаками, ну и поделом им...
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59k
pynh 15 минут назад
и армию распускайте
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27k
Ego sum qui sum 21 минуту назад
правительство в США лучше распустить, лет сто уже во всем мире гадят суки
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August

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