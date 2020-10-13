Ошибочка вышла: сторонники BLM снесли памятник президенту, который отменил рабство в США

Итак, в воскресение вечером в Портленде беснующая толпа выбила окна в здании Исторического общества Орегона, изрисовала всё краской и повесила плакат "Прекратите хвалить расистов, колонизаторов, убийц".



А после они снесли памятник президенту Аврааму Линкольну, который, кстати, в 1862 году подписал указ об отмене рабства. Авраам Линкольн считается в США национальным героем, потому что смог выбраться из бедности, самостоятельно выучиться и во многом благодаря ему у Севера получилось победить рабовладельческий Юг в Гражданской войне 1861-1865 гг. Президент погиб за свою идею – ведь в 1865 году, через пять дней после окончания войны, его застрелил "южанин".



Также активисты BLM и Антифа повалили памятник Теодору Рузвельту.



Всё это сопровождалось одобрительными криками, бранью и словами "расист, убийца, рабовладелец".