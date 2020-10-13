Ошибочка вышла: сторонники BLM снесли памятник президенту, который отменил рабство в США

Протесты в США, видимо, уже не остановить. Чернокожие настолько вошли в раж, что сносят памятники всем подряд. А может быть, они просто не учили в школе историю?
Итак, в воскресение вечером в Портленде беснующая толпа выбила окна в здании Исторического общества Орегона, изрисовала всё краской и повесила плакат "Прекратите хвалить расистов, колонизаторов, убийц".
А после они снесли памятник президенту Аврааму Линкольну, который, кстати, в 1862 году подписал указ об отмене рабства. Авраам Линкольн считается в США национальным героем, потому что смог выбраться из бедности, самостоятельно выучиться и во многом благодаря ему у Севера получилось победить рабовладельческий Юг в Гражданской войне 1861-1865 гг. Президент погиб за свою идею – ведь в 1865 году, через пять дней после окончания войны, его застрелил "южанин".
Также активисты BLM и Антифа повалили памятник Теодору Рузвельту.
Всё это сопровождалось одобрительными криками, бранью и словами "расист, убийца, рабовладелец".
А после они снесли памятник президенту Аврааму Линкольну, который, кстати, в 1862 году подписал указ об отмене рабства. Авраам Линкольн считается в США национальным героем, потому что смог выбраться из бедности, самостоятельно выучиться и во многом благодаря ему у Севера получилось победить рабовладельческий Юг в Гражданской войне 1861-1865 гг. Президент погиб за свою идею – ведь в 1865 году, через пять дней после окончания войны, его застрелил "южанин".
Также активисты BLM и Антифа повалили памятник Теодору Рузвельту.
Всё это сопровождалось одобрительными криками, бранью и словами "расист, убийца, рабовладелец".
Источник
Под видео в инстаграме одного из орегонских изданий, многие возмущённые жители Портленда писали:
– Зачем вам сносить статую Авраама Линкольна?
– Кто это сейчас протестует? Вы просто доказываете, что внешний мир прав в том, что Портленд – это просто сборище сумасшедших.
– Они разрушают историю и наш прекрасный город ... так грустно, что эти люди представляют Портленд.
– Почему Линкольн теперь плохой парень? Объясните мне, пожалуйста.
– Бро, почему?
– Клоуны без образования!
– Зачем вам сносить статую Авраама Линкольна?
– Кто это сейчас протестует? Вы просто доказываете, что внешний мир прав в том, что Портленд – это просто сборище сумасшедших.
– Они разрушают историю и наш прекрасный город ... так грустно, что эти люди представляют Портленд.
– Почему Линкольн теперь плохой парень? Объясните мне, пожалуйста.
– Бро, почему?
– Клоуны без образования!
Источник:
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