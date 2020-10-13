FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 461 пост • 193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Ошибочка вышла: сторонники BLM снесли памятник президенту, который отменил рабство в США

Ошибочка вышла: сторонники BLM снесли памятник президенту, который отменил рабство в США (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 17:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   oregon   Авраам Линкольн   Теодор Рузвельт   антифа   портленд   протесты 2020   сша   
1054
3
1
Протесты в США, видимо, уже не остановить. Чернокожие настолько вошли в раж, что сносят памятники всем подряд. А может быть, они просто не учили в школе историю?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: blm   oregon   Авраам Линкольн   Теодор Рузвельт   антифа   портленд   протесты 2020   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Атеист Час назад
Еще одно док-во, что это выступающие г-но - быдло тупое.
В общем, ничего нового
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
...ЗАСТАВЬ ДУРАКА БОГУ МОЛИТЬСЯ, ТАК ОН СЕБЕ ЛОБ РАСШИБЕТ......... Классика, однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
McGui 9 минут назад
в 20-м веке многие чернокожие добились потрясающих результатов для признания (и в политике, и в музыке, и в кино). быдломасса слила всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Еркен 11 минут назад
Пора переименовывать их в DLM ( Dumb lives matter).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS 15 минут назад
Был у них еще такой мужик Мартин Лютер Кинг, могли бы и ему снести памятник, чего уж там ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
hairov 19 минут назад
Обратно их всех в Африку отправить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Полчаса назад
бей посуду-я плачу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
887
Walther Полчаса назад
В самом начале поста имеется ответ. Да!!! Они не учили историю и не собираются. Большинство из них толком не работали (работают) и не собираются! Ибо на @уй? Пособия платятся исправно, по их приматскому мнению им все должны. Чего еще для прекрасной жизни надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
777
Ясный Пень Полчаса назад
Ох уж зти афроамериканцы , они такие негры !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Ясный Пень Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
753
Педигри 53 минуты назад
Могу себе представить как неграм сейчас "стыдно".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Moon24 56 минут назад
Ниггеров пора в зоопарк в Арктику )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
turyst 57 минут назад
Дождутся же:


Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 58 минут назад
все учебники истории скурили..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Егор Час назад
Линкольн, бедняга, в гробу перевернулся... И ты, Брут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Natrogrii Час назад
тупые негрилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
В вашей школе была такая комната? В вашей школе была такая комната? В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки "Бегущий по лезвию" - 2020: из-за пожаров небо над Сан-Франциско стало напоминать кадры из фильма "Бегущий по лезвию" - 2020: из-за пожаров небо над Сан-Франциско стало напоминать кадры из фильма Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Лос-Анджелес бунтует: помощники шерифа застрелили чернокожего велосипедиста Лос-Анджелес бунтует: помощники шерифа застрелили чернокожего велосипедиста
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33017



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
5
84
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
1
159
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины
1
95
Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины
Учитель начальных классов: профессия, призвание или сама жизнь?
0
3
Учитель начальных классов: профессия, призвание или сама жизнь?
Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото)
Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#авто авария#дети#разное#авария дня#картинки#СССР
#юмор#прикол#сша#россия#кино#люди#фейл#в мире#москва#такси
#история#интересно#животные#авария#автомобили#позитив#шоу бизнес#забавно#настроение#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться