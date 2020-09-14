В США началась охота на полицейских: неизвестный расстрелял двух стражей порядка

Вечером 12 сентября неизвестный подошёл к полицейскому автомобилю, в котором находились помощники шерифа, и несколько раз выстрелил в них.
Интересно, что после инцидента около больницы собрались митингующие, которые желали стражам порядка смерти и блокировали входы и выходы в здание.
Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020
Лос-анджелесские полицейские остались живы, но находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Полицейский департамент предлагает $100 000 за любую информацию о преступнике.
Полицейский департамент предлагает $100 000 за любую информацию о преступнике.
$100K REWARD OFFER in Manhunt for Suspect in Ambush Shooting of 2 LA Sheriff’s Deputies #Compton #LASD— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020
Call investigators with your tips to 323-890-5500. https://t.co/gFFsQ72niE pic.twitter.com/N2uk4ONXKg
Также на это событие отреагировал президент США Дональд Трамп. В своём твиттере он назвал нападавшего животным и пригрозил расправой.
Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020
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ЛА, Чикаго, Портленд, Нью-Йорк, там и происходит такое.
2 - Вы позвонили по означенному телефону и передали вашу "информацию" или только на фишках об этом пукнули?
Это ваши доказательства ихних "врут как всегда" ? Грустно получается очень.