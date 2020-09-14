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Сообщество Жизнь в США 435 постов • 190 подписчиков подписаться
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В США началась охота на полицейских: неизвестный расстрелял двух стражей порядка

В США началась охота на полицейских: неизвестный расстрелял двух стражей порядка (5 фото)

Автор:
14 сентября 2020 17:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Дональд Трамп   Лос-Анджелес   оружие   полиция   протесты 2020   сша   
1557
5
Вечером 12 сентября неизвестный подошёл к полицейскому автомобилю, в котором находились помощники шерифа, и несколько раз выстрелил в них.

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Метки: Дональд Трамп   Лос-Анджелес   оружие   полиция   протесты 2020   сша   
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11  комментариев
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2k
santyago Час назад
как бы это не провокации начались чтобы был повод уже дать просраться этим обезьянам, большинство давно готово к такому развитию и "про себя" его поддержит
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1k
PLT LDR 2 минуты назад
Очень похоже на инициацию в банду. Чем жёстче банда или выше позиция, тем более брутальная инициация.
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6k
waffentrager Полчаса назад
Трамп да введи ты уже военное положение и мочи макак как можно сильнее, залейте уже мразей их же кровью.
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109k
arek14 40 минут назад
В городах и штатах, где власть находится в руках демократов - пи, до, ров -
ЛА, Чикаго, Портленд, Нью-Йорк, там и происходит такое.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
100 000 $ za lyuboyu informaciyu ? Ok ! Eto bila chernokozhaya baba . Gde moih 200 000 $ ? Vot vidite , vrut kak vsegda .
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13k
Генка MihailoSerbiya 42 минуты назад
1 - Где вы видите про любую информацию? Тем более написано, что уже известно, что это был чернокожий мужчина 28-30 лет. То есть вы дезинформацией занимаетесь.

2 - Вы позвонили по означенному телефону и передали вашу "информацию" или только на фишках об этом пукнули?

Это ваши доказательства ихних "врут как всегда" ? Грустно получается очень.
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8k
Великий Кормчий Час назад
Демократия, хуле
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Зря они это. Ой зря... Теперь менты по 10 человек в день начнут отстреливать.
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6k
waffentrager Свирепый Бамбр Полчаса назад
Да и пусть херачат ниггеров и им сочуствующих
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1k
Свирепый Бамбр waffentrager 7 минут назад
Так я только ЗА!
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5k
KOSTELLO Час назад
На всех парах движутся к демократии
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