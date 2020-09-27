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Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный охранник, собака-гигант

Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный охранник, собака-гигант (5 фото)

Автор:
27 сентября 2020 20:30
Сообщество : Животные
Метки: интересно   собаки   факты   
1457
5

Многие люди стремятся к популярности. Мечтают, что интернет будет гудеть от каждого их действия. Но разве это популярность? Пройдёт 5-10 лет, и тебя затмят новые звёзды. Истинное признание, это когда твоими достоинствами восхищается сам Аристотель, а Марко Поло вторит ему спустя 1500 лет! Когда короли Великобритании мечтают заполучить именно тебя! В таком ореоле славы живёт наш герой — тибетский мастиф!

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Метки: интересно   собаки   факты   
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13  комментариев
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4k
Olga Raudis Час назад
Что??? Какие 58 тыс лет назад? Я понимаю, автор, что вам нравятся эти собаки, но врать-то так нагло все же не надо. И да, тибетские мастифы, несущие тяжелую службу полторы тысячи лет назад, совсем не были похожи на современных шоу собачек. Вовсе они не были столь массивными, рыхлыми и шерстяными. Лимфатическая громадина с трудом передвигается по равнине, не то что по высокогорью Тибета. Экстремальные размеры вкупе с экстремальной массой - это куча физиологических проблем. Законы биомеханики и физиологии не обманешь. Болезненные и недолговечные все экстремальные гиганты собачьего рода. А шерсть эту роскошную чесать нужно не только во время линьки, а постоянно, это несколько часов ухода еженедельно, иначе сваляется в грязный вонючий "бронежилет". Ну и да, характер тоже не сахар, уметь надо договориться и подчинить себе эту собаку.
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2k
RALEXXX 14 минут назад
Сколько же его расчёсывать надо...
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1k
Федор Медведев Полчаса назад
Объясните мне - зачем такой пес нужен в современных условиях? Да даже если в загородном доме.
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3k
qap 51 минуту назад
Был такой пёсель. Обязательно нужно воспитывать с самого раннего возраста. Когда он еще игривый щенок, каждый член семьи должен его в форме игры "побороть" - перетолкать, бросить на землю несколько раз. Чтоб он запомнил, что этот человек сильнее его. Иначе потом уже будет ронять он.
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48k
stabskapitan Час назад
58 000 лет неандертальцы что-ли породу выводили?
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3k
Мих stabskapitan 46 минут назад
Цивилизация хомо сапиенса насчитывает более 100'000 лет.
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
"58 тысяч лет назад"
Чо так мало? Миллион, мля! Десять миллионов!

"58 тысяч лет назад" Чо так мало? Миллион, мля! Десять миллионов!
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3k
rutt Corvus Corax 58 минут назад
Приблизительный возраст породы удалось определить лишь путём генетического исследования, инициатором которого стали сотрудники китайского университета молекулярной эволюции. Сопоставив митохондриальную ДНК волка и собаки, учёные выяснили, что первые признаки их отличия друг от друга появились около 42 тысяч лет назад. Аналогичный эксперимент с ДНК мастифа показал другой результат – 58 тысяч лет. Это позволяет считать породу одной из старейших в мире.
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3k
rutt Corvus Corax 56 минут назад
https://lapkins.ru/dog/tibetskiy-mastif/https://lapkins.ru/dog/tibetskiy-mastif/
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3k
Wolf 2 часа назад
Последней фразой весь пост испортил. Собаки все хороши, и большие, и маленькие.
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539
Андрей Wolf 2 часа назад
Не бывает плохой собаки-бывает плохой хозяин.
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56k
Viktor Андрей Полчаса назад
И афтОр поста!
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