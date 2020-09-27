Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный охранник, собака-гигант

Тибетцы — отличные сторожа, что ревностно охраняют территорию и своих близких от любого подозрительного субъекта. Громкий и пугающий лай, помноженный на размеры, превращает его в

создание, которого побаиваются даже волки. Что уж говорить о хилом и беспомощном грабителе-сапиенсе?