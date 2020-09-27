Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный охранник, собака-гигант

Многие люди стремятся к популярности. Мечтают, что интернет будет гудеть от каждого их действия. Но разве это популярность? Пройдёт 5-10 лет, и тебя затмят новые звёзды. Истинное признание, это когда твоими достоинствами восхищается сам Аристотель, а Марко Поло вторит ему спустя 1500 лет! Когда короли Великобритании мечтают заполучить именно тебя! В таком ореоле славы живёт наш герой — тибетский мастиф!
Благодаря магии науки, мы узнали, что порода появилась аж 58 тысяч лет назад! Это одна из древнейших собак! И тело пса прямо-таки пышет первобытной мощью. Высокие и мускулистые, до 80 кило весом, они покрыты таким количеством шерсти, что напоминают скорее тёплую плюшевую игрушку, а не обычного пса. Плюшевую игрушку, способную убивать.
Тибетцы — отличные сторожа, что ревностно охраняют территорию и своих близких от любого подозрительного субъекта. Громкий и пугающий лай, помноженный на размеры, превращает его в
создание, которого побаиваются даже волки. Что уж говорить о хилом и беспомощном грабителе-сапиенсе?
Ещё один плюс львиноподобного пса как сторожа в том, что ему глубоко плевать где разместить свою тушку. Животное, издревле привыкшее к суровым условиям гор Тибета, спокойно дрыхнет даже на снежной куче! Густой подшерсток защитит пёселя от любых морозов. Но вот вычёсывать это добро в период линьки — тихий ужас. Шевелюры с мастифа лезет столько, что её на несколько вязанных свитеров хватит!
В древности эта особенность была как раз кстати. Из тёплой собачьей шерсти делали тёплые вещи, что в горах Тибета — необходимость.
Но у всего есть обратная сторона. Втереться к мастифу в доверие непросто, для этого нужны знания в собачьей психологии и интуиция, что позволит наладить общение с пушистым гигантом. Единственные, кому это почти всегда даётся легко — дети. По отношению к ним четвероногий проявляет несвойственную его нраву нежность и заботу.
Но не смейте оставлять детёныша человека наедине с псом! Доброта добротой, но как животное отреагирует на резкие звуки и крики — только самой собаке и известно.
Я бы с удовольствием обменял 15-20 чихуахуа на подобную собаку и посчитал бы сделку выгодной. Сильный и верный сторож явно стоит десяток крысо-псов.
Источник:
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Чо так мало? Миллион, мля! Десять миллионов!