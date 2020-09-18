14 непопсовых сооружений, способных удивить необычными архитектурными решениями

Подборка величественных сооружений со всего мира, которые удивляют и поражают воображение одним фактом того, что подобное вообще можно было построить
В нашем мире множество великолепных сооружений, которые впечатляют людей самыми разными параметрами: размером, красотой, уникальными деталями, формами и необычными архитектурными решениями. Но есть ещё кое-что.
В этой подборке вы найдете непопсовые сооружения (то есть тут не будет египетских пирамид), которые поражают воображение одним фактом того, что подобное вообще можно было построить. Причём многие объекты из подборки были возведены в прошлых веках. Удивительно!
В этой подборке вы найдете непопсовые сооружения (то есть тут не будет египетских пирамид), которые поражают воображение одним фактом того, что подобное вообще можно было построить. Причём многие объекты из подборки были возведены в прошлых веках. Удивительно!
2. Церковь Мадонна делла Корона, Италия
Построена в углублении горы Бальдо. Первоначальному сооружению в этом месте уже около 400 лет.
4. Отель Cliff House, Сан-Франциско, США
Построен в 1858 году. Отель стоял на скале, в опасной близости от обрыва, однако причиной его разрушения в 1907 году стал пожар. Сейчас приблизительно в том же месте стоит его менее впечатляющая версия.
6. Курортный отель InterContinental Wonderland, Шанхай, Китай
Построен внутри заброшенного карьера, открыт в 2018 году.
7. Город Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания
Город построен под отвесными скалами. Многие дома городка используют базальтовые скалы в качестве стен и потолка.
9. Деревянный мост в Джули, Дагестан
Уникальность его в том, что он был построен без единого гвоздя. Но мост всё ещё стоит и спустя 200 лет.
10. Храм Кайласанатха, Индия
Был построен в 760 году нашей эры. Комплекс примечателен тем, что он был высечен в монолитной скале сверху вниз.
11. Развлекательный центр в использованной соляной шахте Салина Турда, Румыния
Удивительно само сочетание, но тут действительно весело. В шахте есть лодочная станция, колесо обозрения (?) и мини-гольф.
12. Уникальный дворец Мадаин-Салих, Саудовская Аравия
Был высечен внутри огромного валуна приблизительно в 1 веке нашей эры.
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