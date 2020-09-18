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14 непопсовых сооружений, способных удивить необычными архитектурными решениями

14 непопсовых сооружений, способных удивить необычными архитектурными решениями (16 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:12
Метки: архитектура   в мире   интересно   постройка   сооружение   удивительно   факты   
435
16
Подборка величественных сооружений со всего мира, которые удивляют и поражают воображение одним фактом того, что подобное вообще можно было построить

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Метки: архитектура   в мире   интересно   постройка   сооружение   удивительно   факты   
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Сергей 40 минут назад
Свято Успенский пещерный монастырь - Бахчисарай (Крым)
Свято Успенский пещерный монастырь - Бахчисарай (Крым)
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Сергей 43 минуты назад
Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь один из старейших средневековых пещерных монастырей в Крыму, в пригороде Севастополя городе Инкермане.
Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь один из старейших средневековых пещерных монастырей в Крыму, в пригороде Севастополя городе Инкермане.
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