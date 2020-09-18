14 непопсовых сооружений, способных удивить необычными архитектурными решениями

В нашем мире множество великолепных сооружений, которые впечатляют людей самыми разными параметрами: размером, красотой, уникальными деталями, формами и необычными архитектурными решениями. Но есть ещё кое-что.



В этой подборке вы найдете непопсовые сооружения (то есть тут не будет египетских пирамид), которые поражают воображение одним фактом того, что подобное вообще можно было построить. Причём многие объекты из подборки были возведены в прошлых веках. Удивительно!