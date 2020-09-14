Что это за штука? 40 загадочных предметов и их назначение

По словам одного из модераторов сообщества, около 75-85% всех вопросов находят решение, и около 50-60% из них решаются в течение первых 30 минут после публикации поста. Среднее время решения вопроса - 20-30 минут, а процентов двадцать постов вообще не публикуются, потому что ответ на них пользователю дает команда модераторов - они уже поднаторели в таких вещах и многое знают.