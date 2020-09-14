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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 232 поста • 239 подписчиков подписаться
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Что это за штука? 40 загадочных предметов и их назначение

Что это за штука? 40 загадочных предметов и их назначение (41 фото)

Автор:
14 сентября 2020 14:53
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: вопросы и ответы   для чего это нужно?   для чего это?   интересно   познавательно   странные вещи   факты   хочу все знать   
2693
41
Человек - существо любознательное. Вот почему Reddit-сообщество What is this thing пользуется огромной популярностью - у него 1,8 млн подписчиков. Люди приходят туда с фотографиями вещей, назначение которых не могут определить, и просят помощи. Коллективный мозг обычно решает даже самую трудную задачку за 20-30 минут!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вопросы и ответы   для чего это нужно?   для чего это?   интересно   познавательно   странные вещи   факты   хочу все знать   
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Саша Смирнов 51 минуту назад
Очень много повторов.
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Иван 3 минуты назад
Нифигасе, споры грибов психоделиков пришли. Вот так примут на почте менты и оправдывайся что не верблюд
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314
Утренний вечер Полчаса назад
30 - гриндер, служит для измельчения сухих соцветий конопли для курения.
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