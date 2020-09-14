Что это за штука? 40 загадочных предметов и их назначение

Человек - существо любознательное. Вот почему Reddit-сообщество What is this thing пользуется огромной популярностью - у него 1,8 млн подписчиков. Люди приходят туда с фотографиями вещей, назначение которых не могут определить, и просят помощи. Коллективный мозг обычно решает даже самую трудную задачку за 20-30 минут!
По словам одного из модераторов сообщества, около 75-85% всех вопросов находят решение, и около 50-60% из них решаются в течение первых 30 минут после публикации поста. Среднее время решения вопроса - 20-30 минут, а процентов двадцать постов вообще не публикуются, потому что ответ на них пользователю дает команда модераторов - они уже поднаторели в таких вещах и многое знают.
1. Я нашел этот синий диск в пачке чипсов со сметаной. На нем есть слова "Ferrous 25mm Bst, Cert Number 213026b". Что это за вещь?
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Ответ: Это тестовый чип для проверки надлежащей работы металлоискателя. Цель проверки - убедиться, что такие вещи, имитирующие посторонний объект, не проходят. Так что это чья-то очень большая недоработка!
2. Что это за обозначения? Найдены на обратной стороне знака, установленного на лесной тропе на Аляске
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Ответ: Это Stafir Móti Asókn, исландский магический знак для защиты от призраков и злых духов.
3. Помогите определить, что это такое и для использовалось? Хранилось в семье (Великобритания)
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Ответ: выпускная работа ученика для получения им квалификации мастера-гравера.
4. Синий стеклянный жетон, найден в поле во Франции. Один из флагов корабля выглядит как "Юнион Джек". Игровая фишка или исторический артефакт?
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Ответ: Это часть кольца, которое носил какой-то важный человек, имеющий отношение к одной из судоходных компаний в 18 веке.
5. Металлический предмет, на котором нет опознавательного текста или цифр. Раскрывается до размера браслета. Что это такое?
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Ответ: Это верх (застежка) кошелька или маленькой сумочки.
6. Предмет из металла, размер 3-4 дюйма, со стеклянными шариками. Что за штука?
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Ответ: Это отражатель. Такие раньше делали, например, для железных дорог.
7. Я знаю, что это кресло, но почему подлокотники такой длины?
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Ответ: Похоже на кресло для отдыха фермера/плантатора. Вы кладете на эти поручни больные опухшие ноги после того, как весь день сидите на лошади. Вот почему спина тоже наклонная.
8. Траншеи в поле рядом с аэропортом. Раньше их там не было. Для чего они?
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Ответ: Перед строительством по правилам положено поискать места, представляющие археологический интерес. Делаются такие пробные траншеи. Точки по обеим сторонам траншеи - выкопанная земля.
9. Какая-то кухонная утварь из серебра. Когда нажимаешь кнопку на одном конце, "клешни" раскрываются. Что это за вещь?
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Ответ: Держатель для сахарных кубиков.
10. Переключатель на задней стороне часов с надписью "Чудо-глаз". Что это?
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Ответ: Скорее всего, это датчик освещенности, который можно включать и выключать. Когда он включен, часы не будут издавать звуки курантов, если нет света. То есть ночью они никого не разбудят.
11. Я купил эту штуку много лет назад, но до сих пор не знаю, что это такое. Центральная часть глобуса вращается и любое вращение заканчивает цифрой "10" наверху. Числа от 10 до 130 с шагом 10. Что это?
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Ответ: Это градусник. Посмотрите на число, которое совпадает с выпуклой (верхней) частью плоскости, это должна быть приблизительная температура в градусах Фаренгейта.
12. Найдено 14 лет назад в дыре, сделанной в бревне, на пляже Даллас-роуд в Виктории, Британская Колумбия, Канада. Тайна, которая остается неразгаданной
13. Что это за конусы? Найдено в немецком супермаркете
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Ответ: Это так называемый "шультюте" (Schultüte, школьный кулёк). Когда ребенок первый раз идет в школу, родители наполняют для него такой конус подарками и сладостями.
14. Мой дедушка выкопал это. Найдено в Ливерпуле, возможно, вещь времен Второй мировой войны?
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Ответ: Ага! Она самая! Это предмет из разряда "окопного искусства", погуглите, там будет масса красивых гравюр на снарядах.
15. Найдено на пляже озера Эри. Я всю жизнь прожил у озера и никогда не видел ничего подобного. Что это?
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Ответ: Верхняя челюсть рыбы-барабанщика (темного горбыля).
16. Найдено в общественном парке / поле для гольфа. Все, что не защищено сеткой, вытаскивается. Для чего это?
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Ответ: Это домик для пчел и других насекомых, он наполнен разными материалами, чтобы одинокие насекомые могли перезимовать.
17. Каково назначение металлических пластин на полу перед фонтанчиками с водой в Universal Studios Orlando?
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Ответ: Это сделано для незрячих, чтобы они могли ориентироваться с помощью своей трости.
18. Эту штуку выбросило на берег в Массачусетсе. Она деревянная, похоже на ручную работу. Может быть, это кусок стула?
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Ответ: Похоже на Квадрант Дэвиса, или Backstaff - навигационный инструмент, предшественник секстанта. Может, стоит отнести это в какой-нибудь музей морской истории.
19. Комод с ящиками без боковин. Что это за вещь?
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Ответ: Похоже на шкафчик для художника. Это набор ящиков для хранения рисунков, чертежей, архитектурных планов и т. д.
20. Что за прибор встроен в кухонный стол-остров?
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Ответ: Это кастрюля со встроенным дуршлагом для варки макарон, картофеля и пр. Когда продукты готовы, нажимается кнопка и вода сливается.
21. Мне это прислали из моего колледжа, и я понятия не имею, для чего это нужно
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Ответ: Это germ key - специальное устройство для того, чтобы поворачивать ручкe двери, не касаясь ее.
22. Найдено в лесу в Швеции, примерно в метре от земли, размером примерно 20 см. Твердое на ощупь, но при постукивании капает жидкость. Что это такое?
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Ответ: Похоже на гриб-трутовик, выделяющий избыточную влагу (этот процесс называется гуттацией).
23. Нашел в подвале дома, с кучей других таких же пластинок. Сделано вроде из стекла. Что это за штука?
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Ответ: стеклянная пластина для "Волшебного фонаря" (старинного проектора).
24. Часы с числами от 0 до 5, находятся в Праге. Для чего они?
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Ответ: Это индикатор уровня воды - лимниграф.
25. Что это за провисание линий электропередач? Какой цели это служит?
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Ответ: Это называется расширительной петлей. Коаксиальный кабель (для кабельного телевидения) в основном состоит из алюминия, который расширяется и сжимается при изменении температуры больше, чем стальная несущая жила, к которой он прикреплен. Поэтому специально оставляют такие участки провисания.
26. Этот металлический инструмент (справа) оставил мой прадедушка. Маркировки нет. Что это?
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Ответ: Ваш дедушка мог кого-то знать на флоте. Такие штуки используются во время церемонии в честь пересечения экватора.
27. Внутри вареной клешшни камчатского краба обнаружен небольшой твердый шарик, размером примерно с горошину. Что это такое?
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Ответ: Это крабовая жемчужина.
28. Тяжелые металлические кубики на цепочке, на каждой грани кубиков - разные фигуры
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Ответ: Это игральные кости Хана Соло.
29. Похожая на леса конструкция, найдена в Чехии. Рядом была площадка для пейнтбола/страйкбола. А это для чего?
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Ответ: Это трехмерный лабиринт. Такие строят в детских лагерях или других клубах активного отдыха (пейнтбол, страйкбол, треккинг и т. д.).
30. Эти два предмета входят один в другой и внутри была какая-то жидкость. Что это такое?
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Ответ: Это измельчитель травы.
31. Маленькие пластиковые статуэтки, были закопаны на заднем дворе. Калифорния, США
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Ответ: Hasbro выпустила мини-игру "Монополия" в 2009 году под названием "Монополия: выбраться из тюрьмы". Похоже, это игровые фишки оттуда.
32. Что это?! Это не ручка, кончик острый, металлический и не пишет. Нет места для чернил, графитового стержня или чего-либо еще
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Ответ: Похоже на скрайбер, плотницкий инструмент для разметки.
33. Что это за сканер, который был у полицейского на крыше во время протеста? Казалось, что светит зеленым лазером на некоторых людей в толпе
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Ответ: Полицейский прибор для определения конкретных целей. Легче отследить человека в толпе, если смотреть сверху.
34. Что это за дом, который провалился в землю?
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Ответ: Только предположение, но, возможно, здание построено во время энергетического кризиса 70-х годов. Чтобы сэкономить на отоплении и охлаждении.
35. Эти свинцовые блоки были найдены в реке Великобритании. 125 г каждый. Кто-нибудь может их идентифицировать?
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Это магические квадраты Наваграха Янтра (Янтра Девяти планет). Считаются мощным энергетическим символом в ведической астрологии.
36. Что за штука была на голове у этого серийного убийцы во время слушания дела в суде?
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Ответ: Он частично глухой. По сути, у него на голове гигантский слуховой аппарат (наушники с усилителем звука).
37. Нашел это среди амулетов в коллекции старинных украшений. Что за вещь?
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Ответ: Это масонские символы - квадрат и компас! Если быстро крутить, то увидите их.
38. Что это за штуки, похожие на цветные шерстяные нитки? Найдено на австралийском пляже
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Ответ: Икра морского зайца.
39. Почтовая посылка, пришла на имя моей жены на наш адрес из Румынии. Мы не знаем никого в Румынии. В шприце ничего нет
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Ответ: Это похоже на упаковку спор грибов. Golden Teacher (GT) - популярный сорт психоделиков.
40. Пришло мне по почте. Маленькие стеклянные трубки с двумя крошечными шариками внутри. Не имею ни малейшего представления, откуда это взялось и что это такое
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Ответ: Похоже на погремушки для рыболовных приманок. Они издают звук, который привлекает рыбу.