Что это за штука? 40 загадочных предметов и их назначение

Человек - существо любознательное. Вот почему Reddit-сообщество What is this thing пользуется огромной популярностью - у него 1,8 млн подписчиков. Люди приходят туда с фотографиями вещей, назначение которых не могут определить, и просят помощи. Коллективный мозг обычно решает даже самую трудную задачку за 20-30 минут!