История женщины, отсудившей миллионы у компании Макдоналдс за слишком грячий кофе, вошла в легенды как самый абсурдный судебный иск в истории. На самом деле, иск был далеко не столь абсурден. Облившись кофе, 81-летняя Шейла Либек получила ожоги III степени - а это значит, что температура кофе была близка к кипятку, то есть, выше 90 градусов. Это действительно опасно: как выяснилось в ходе процесса, до Шейлы серьезные ожоги от кофе получили более 700 человек, которые, однако, не стали обращаться в суд. Говорят, после окончания процесса температура горячих напитков в Макдоналдс действительно стала ниже.