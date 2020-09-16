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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я так понимаю, что если дело летом, то больной обречен?
"НАСА не потратило на космическую ручку не копейки ... "
Блин, ну неужели самому автору не режет слух при прочтении "НЕ копейки"? Ничего не смущает?
Это как постараться) У всех стиралось, а у автора - нет)))