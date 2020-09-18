Как выглядит самый узкий дом в Лондоне

В лондонском районе Шепердс-Буше находится очаровательный домик. Он считается самым узким домом в Лондоне - его ширина составляет всего 1,65 м! Однако это не мешает ему стоить почти 1,3 миллиона долларов.
Когда-то в этом доме располагалась шляпная мастерская. Затем он был переделан под жилье. Интересно, что за последнее десятилетие стоимость дома выросла почти вдвое.
В 2009 году "узкий дом" (синего цвета) был продан более чем за 700 тысяч долларов юристу, который теперь продает его, что переехать за границу
Несмотря на то, что этот дом очень узкий, в нем довольно много места - 96 кв. метров
В доме есть две спальни, терраса, ванная комната и кухня. На первом этаже - гостиная с кухней, которая ведет в обеденную зону, а затем выходит в сад. Длина кухни - около восьми метров.
Затем по винтовой лестнице вы попадаете на второй этаж, где находятся спальня и кабинет. В конце этого этажа находится терраса на крыше, с которой открывается вид на западный Лондон.
Самая длинная комната - 7,3 метра в длину и всего 1,65 м в ширину
На втором этаже находится ванная и душевая, ведущая в главную спальню со встроенной кроватью.
"Уникальный - это слово, которым часто злоупотребляют, особенно агенты по недвижимости. Возможно, именно из-за этого чрезмерного использования оно кажется совершенно неадекватным, когда дело доходит до описания этого действительно особенного места, в котором, несмотря на его внешнюю странность, на самом деле очень легко жить", - говорится в описании дома.
В 2006 году дом купил актер Саймон Вудс (вы можете помнить его по роли мистера Бингли в фильме "Гордость и предубеждение 2005 г.)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ни вытяжек, ни вентиляции, один радиатор на всю квартиру и тот посреди кухни. Места для холодильника не нашлось. Две спальни на втором этаже - для них ванна на третьем этаже, на которую можно любоваться из спальни на четвертом этаже.... Это кому вообще в голову такая планировка пришла???
А с кровати на четвертом этаже, забыл "дверь закрыть" ночью пописать встал - хоп, и ты сразу на третьем этаже...