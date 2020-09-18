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Как выглядит самый узкий дом в Лондоне

Как выглядит самый узкий дом в Лондоне (11 фото)

Автор:
18 сентября 2020 13:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Архитектура и сооружения   интересно   лондон   необычный дом   познавательно   самый   узкий дом   факты   
467
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В лондонском районе Шепердс-Буше находится очаровательный домик. Он считается самым узким домом в Лондоне - его ширина составляет всего 1,65 м! Однако это не мешает ему стоить почти 1,3 миллиона долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   интересно   лондон   необычный дом   познавательно   самый   узкий дом   факты   
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3  комментария
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2k
Печников Анатолий 46 минут назад
А если чуть выпьешь, то в конце такой лестницы окажешся в травмпункте. Ну а если не дай бог помрешь на верхнем этаже, то выносить только через окно краном...
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17k
Очевидное-Невероятное Час назад
Не вижу ничего очаровательного...
Ни вытяжек, ни вентиляции, один радиатор на всю квартиру и тот посреди кухни. Места для холодильника не нашлось. Две спальни на втором этаже - для них ванна на третьем этаже, на которую можно любоваться из спальни на четвертом этаже.... Это кому вообще в голову такая планировка пришла???
А с кровати на четвертом этаже, забыл "дверь закрыть" ночью пописать встал - хоп, и ты сразу на третьем этаже...
Не вижу ничего очаровательного... Ни вытяжек, ни вентиляции, один радиатор на всю квартиру и тот посреди кухни. Места для холодильника не нашлось. Две спальни на втором этаже - для них ванна на третьем этаже, на которую можно любоваться из спальни на четвертом этаже.... Это кому вообще в голову такая планировка пришла??? А с кровати на четвертом этаже, забыл "дверь закрыть" ночью пописать встал - хоп, и ты сразу на третьем этаже...
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7k
Prostovopros Очевидное-Невероятное Час назад
Не покупай, раз не нравится.
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