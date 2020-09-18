Как выглядит самый узкий дом в Лондоне

"Уникальный - это слово, которым часто злоупотребляют, особенно агенты по недвижимости. Возможно, именно из-за этого чрезмерного использования оно кажется совершенно неадекватным, когда дело доходит до описания этого действительно особенного места, в котором, несмотря на его внешнюю странность, на самом деле очень легко жить", - говорится в описании дома.