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40 картинок, которые расскажут о неумолимом времени

40 картинок, которые расскажут о неумолимом времени (41 фото)

Автор:
17 сентября 2020 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Годы идут   бег времени   возраст   время   изменения   интересно   удивительно   факты   
2811
41
Время бессердечно и неумолимо. Оно меняет людей и предметы до неузнаваемости, оставляет свои отпечатки, которые неичем не сотрешь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Годы идут   бег времени   возраст   время   изменения   интересно   удивительно   факты   
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Ashabad Полминуты назад
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