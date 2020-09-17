Болонка королевы
40 картинок, которые расскажут о неумолимом времени
(41 фото)
Автор:
17 сентября 2020 08:30
Время бессердечно и неумолимо. Оно меняет людей и предметы до неузнаваемости, оставляет свои отпечатки, которые неичем не сотрешь.
"Моей собаке 10 лет. За это время пятна вокруг глаз у нее полностью выцвели"
Болт, сглаженный годами вибрации
Собаку на барельефе принято гладить на счастье
Место, куда собака много лет опирается лапой
Каменные плиты, на которые 700 лет стекали потоки дождя
Скульптура добермана, заржавев за долгие годы, стала похожа на настоящего добермана
Ковер у двери так истерся, что стал практически невидимым
Собака любит бегать вокруг бассейна. К концу сезона это заметно
Из-за коррозии старая металлическая цепь стала похожа на деревянную
Старый экран с выжженной на нем игрой Packman
Старая водопроводная труба, заросшая изнутри отложениями
"Жена вырезала лицо на этой тыкве 3 года назад"
Проезжая часть. Подземный этаж
След дверного колокольчика, оставшийся за 50 лет
Время обработало штукатурку так, что на стене образовался портрет льва
"Старая машина отца, на которой он не ездил 40 лет, все еще стоит на прежнем месте"
Новый термос и старый, который использовали ежедневно с 1970 по 2018 год
Знак пешеходной тропы за десятилетия оброс корой
Сталактиты из капающей краски наросли за много лет
Этой игрушке 20 лет, но ее любят не меньше новых
Истершиеся от времени ступени ветряной мельницы, построенной в 1680 году
У рукоятки переключения передач спустя годы открылось второе дыхание
Планшет, на котором 30 лет рисовали кроссворды для газеты
Если много лет старательно репетировать...
Один из тапков два месяца простоял на окне на солнце
"Ручки, использованные мной за 4 года в университете"
"Права моего деда, выданные в Галифаксе, за номером 52. Отпечатаны на ткани"
Болт на суше - и в зоне прилива
Сразу видно, какой педалью пианист пользуется чаще
"Весь карантин я бегал на одном и том же холме, и замесяцы проложил собственную тропу"
Подставка для ног в баре. Ей 300 лет
"Наша фамильная ложка. За долгие годы она стала практически плоской"
Вода за годы смыла слой цемента
Тропа, облюбованная бегунами в парке
"Чтобы войти в наш дом, нужно провести карточкой сквозь щель справа. Внизу - след от тысяч карточек за многие годы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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