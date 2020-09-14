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Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам

Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам (12 фото)

Автор:
14 сентября 2020 08:17
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   оскар   подборка   правила   факты   фильм   
451
12
Американская киноакадемия выпустила новые правила для картин, которые претендуют на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Они касаются расы, пола и сексуальной ориентации актеров и членов съёмочной группы. Предлагаю вам ознакомиться с победителями «Оскара» прошлых лет, которые по новым правилам не взяли бы награду.

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Метки: интересно   кино   оскар   подборка   правила   факты   фильм   
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9  комментариев
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5k
Лаврентий 44 минуты назад
Про "Властелина колец",- не соглашусь!
Там вполне себе расовое многообразие: хоббиты, люди, эльфы, гномы, орки, тролли, слонопотамы и даже призраки...
;-)
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1k
Show Must Go On Минуту назад
Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам
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1k
Show Must Go On 2 минуты назад
Раньше выбирали посмотреть фильм из за его номинаций на Оскар. Это был престиж. Теперь же это стало как проказой для нормальных фильмов и люди наоборот вообще не станут смотреть любое говно которое победит на этом пире идиотов. Нормальные режиссеры, не продажные и т.б. просто будут боятся теперь выдвигаться на премию в этом цирке уродов.
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7k
Пётр 7 минут назад
Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам
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13k
kotovski 8 минут назад
Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам
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3k
Едондер пуп kotovski Минуту назад
А женщины?..
А, стоп, внизу справа)) Комплект!
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2k
Денис Колосов 11 минут назад
Ну если раньше фильм получивший Оскар был в списке на просмотр, то сейчас будет в списке, что лучше не смотреть-)
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