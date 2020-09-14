Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам

Американская академия намерена изменить правила отбора фильмов для категории «Лучший фильм года». Теперь чтобы номинироваться создателям картин нужно будет соблюсти как минимум два из четырёх основных пунктов (причём, первый — самый обязательный):



1. По меньшей мере один из главных героев или важных второстепенных должен иметь азиатское, африканское или латиноамериканское происхождение.

30% всего актёрского состава должно состоять из женщин, расовых или этнических групп, представителей ЛГБТК+ и людей с когнитивными или физическими особенностями.

Основная сюжетная линия должна быть связана с вышеуказанными группами населения.



2. Как минимум 2 ключевые позиции в съёмочной группе должны занимать представители всё тех же групп населения. Как минимум одну из этих двух позиций должен занимать представитель недостаточно представленных расовых и этнических групп.

Как минимум 6 технических позиций должны занимать представители вышеперечисленных групп.



3. Студия, выпустившая фильм, должна предоставить оплачиваемую стажировку и возможность повышения квалификации в процессе работы представителям групп, перечисленных в 1 пункте.



4. В студии на руководящих и ключевых позициях, связанных с маркетингом и распространением фильма, должны работать представители вышеуказанных групп.



Новые правила вступят в силу только с 2024 года, а пока мы предлагаем вам рассмотреть тех лауреатов «Оскара» в категории «Лучший фильм» за последние десятилетия, которые по новым правилам не могли бы претендовать на победу. Все они прокалывались уже на первом и самом важном пункте.