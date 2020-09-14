Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам

Американская киноакадемия выпустила новые правила для картин, которые претендуют на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Они касаются расы, пола и сексуальной ориентации актеров и членов съёмочной группы. Предлагаю вам ознакомиться с победителями «Оскара» прошлых лет, которые по новым правилам не взяли бы награду.
Американская академия намерена изменить правила отбора фильмов для категории «Лучший фильм года». Теперь чтобы номинироваться создателям картин нужно будет соблюсти как минимум два из четырёх основных пунктов (причём, первый — самый обязательный):
1. По меньшей мере один из главных героев или важных второстепенных должен иметь азиатское, африканское или латиноамериканское происхождение.
30% всего актёрского состава должно состоять из женщин, расовых или этнических групп, представителей ЛГБТК+ и людей с когнитивными или физическими особенностями.
Основная сюжетная линия должна быть связана с вышеуказанными группами населения.
2. Как минимум 2 ключевые позиции в съёмочной группе должны занимать представители всё тех же групп населения. Как минимум одну из этих двух позиций должен занимать представитель недостаточно представленных расовых и этнических групп.
Как минимум 6 технических позиций должны занимать представители вышеперечисленных групп.
3. Студия, выпустившая фильм, должна предоставить оплачиваемую стажировку и возможность повышения квалификации в процессе работы представителям групп, перечисленных в 1 пункте.
4. В студии на руководящих и ключевых позициях, связанных с маркетингом и распространением фильма, должны работать представители вышеуказанных групп.
Новые правила вступят в силу только с 2024 года, а пока мы предлагаем вам рассмотреть тех лауреатов «Оскара» в категории «Лучший фильм» за последние десятилетия, которые по новым правилам не могли бы претендовать на победу. Все они прокалывались уже на первом и самом важном пункте.
1. По меньшей мере один из главных героев или важных второстепенных должен иметь азиатское, африканское или латиноамериканское происхождение.
30% всего актёрского состава должно состоять из женщин, расовых или этнических групп, представителей ЛГБТК+ и людей с когнитивными или физическими особенностями.
Основная сюжетная линия должна быть связана с вышеуказанными группами населения.
2. Как минимум 2 ключевые позиции в съёмочной группе должны занимать представители всё тех же групп населения. Как минимум одну из этих двух позиций должен занимать представитель недостаточно представленных расовых и этнических групп.
Как минимум 6 технических позиций должны занимать представители вышеперечисленных групп.
3. Студия, выпустившая фильм, должна предоставить оплачиваемую стажировку и возможность повышения квалификации в процессе работы представителям групп, перечисленных в 1 пункте.
4. В студии на руководящих и ключевых позициях, связанных с маркетингом и распространением фильма, должны работать представители вышеуказанных групп.
Новые правила вступят в силу только с 2024 года, а пока мы предлагаем вам рассмотреть тех лауреатов «Оскара» в категории «Лучший фильм» за последние десятилетия, которые по новым правилам не могли бы претендовать на победу. Все они прокалывались уже на первом и самом важном пункте.
«Король говорит!» — победитель 2010 года
В фильме мало женских персонажей (даже несмотря на важную роль Хелены Бонэм Картер, 30% не наберётся), а расового разнообразия ещё меньше.
«Отступники» — победитель 2006 года
Актёрский состав фильма практически полностью мужской, да и без особого расового разнообразия. Стоит отметить, что «Отступники» Скорсезе — ремейк гонконгского триллера «Двойная рокировка», в котором, разумеется, куда больше актёров азиатского происхождения. Впрочем, женских персонажей и там почти нет.
«Властелин колец: Возвращение короля» — победитель 2004 года
Фильм, собравший рекордное количество статуэток, хорош во всём, в том числе в нём было несколько важных женских персонажей. Вот только расовое разнообразие актёрского состава во всей трилогии практически на нуле. Как бы парадоксально это ни звучало в контексте разнообразия персонажей внутри самого фильма.
«Игры разума» — победитель 2002 года
Несмотря на важную роль Дженнифер Коннели, в целом во всём актёрском составе было недостаточно женщин и расового многообразия для удовлетворения современных стандартов.
«Красота по-американски» — победитель 2000 года
Нет, дело не в наличии Кевина Спейси. И даже не в отсутствии достаточного количества женских персонажей — их тут больше, чем в предыдущих картинах. Вы уже наверняка поняли в чём проблема — история про сложные отношения в американской семье вряд ли могла похвастаться хоть каким-то расовым разнообразием.
«Титаник» — победитель 1997 года
Отсутствие расовых и этнических групп со слабой репрезентацией среди пассажиров корабля объяснимо, однако теперь это не может быть оправданием, когда речь идёт о номинации на «Оскар».
Кстати, важное уточнение — новые правила распространяются только на категорию «Лучший фильм». Для всех остальных номинаций пока действуют те же правила. Было бы забавно, получи «Титаник» 10 статуэток на церемонии за всевозможные заслуги, но в итоге лучшим фильмом признали бы кого-то другого.
Движемся дальше!
Кстати, важное уточнение — новые правила распространяются только на категорию «Лучший фильм». Для всех остальных номинаций пока действуют те же правила. Было бы забавно, получи «Титаник» 10 статуэток на церемонии за всевозможные заслуги, но в итоге лучшим фильмом признали бы кого-то другого.
Движемся дальше!
«Храброе сердце» — победитель 1996 года
Опять же, конкретное историческое событие, произошедшее на определённой территории, не могло обеспечить фильму расовое разнообразие. Поэтому «увы» сказали бы «Храброму сердцу» на церемонии «Оскар-2024».
«Человек дождя» — победитель 1989 года
Несмотря на то, что у одного из двух главных героев фильма аутизм, фильм вновь не показывает в кадре представителей разных рас.
«Крёстный отец» — победитель 1972 года
Всё просто: актёрский состав картины практически полностью состоит из белых мужчин. Конец.
Бонус: «Влюблённый Шекспир» — победитель 1999 года
Тот случай, когда многие любители кино пожелали бы применения новых стандартов ещё в 1999 году. Так как почему премию за «Лучший фильм года» тогда получил именно «Влюблённый Шекспир» (о котором все забыли через год), а не «Спасти рядового Райана» или «Жизнь прекрасна», никто так и не понял.
Ну и да, по новым правилам фильм не мог бы получить номинацию из-за исключительно белого актёрского состава.
Ознакомиться подробнее со всеми пунктами новых правил получения номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» вы можете на сайте Академии .
Ну и да, по новым правилам фильм не мог бы получить номинацию из-за исключительно белого актёрского состава.
Ознакомиться подробнее со всеми пунктами новых правил получения номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» вы можете на сайте Академии .
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Там вполне себе расовое многообразие: хоббиты, люди, эльфы, гномы, орки, тролли, слонопотамы и даже призраки...
;-)
А, стоп, внизу справа)) Комплект!