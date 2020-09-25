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Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей

Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей (16 фото)

Автор:
25 сентября 2020 11:39
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   карантин   коронавирус   москва   пандемия   собянин   удаленка   
3841
16
Мэр Москвы попросил более 5 тысяч компаний вернуть сотрудников на "удаленку" из-за плохой эпидобстановки, а потом настойчиво порекомендовал людям старшего поколения оставаться дома. Кстати, еще неделю назад Собянин вещал из каждого телевизора, что "вторая волна" коронавируса маловероятна.

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Метки: covid19   карантин   коронавирус   москва   пандемия   собянин   удаленка   
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438
Любушка Час назад
Ну что за люди!!!!!Сейчас понесется: Собянин виноват, Путин виноват, собака за углом виновата. Одни мы, белые и пушистые снова страдать должны! Слушайте, белые и пушистые: мы, в большинстве случаев ( и я в том числе) все лето прикидывались ну очень глухими на убедительные рекомендации не снимать маски и перчатки в общественных местах (но ведь это некомфортно, лучше маску на шею повесить), не собираться толпами (а как же пляж?), соблюдать дистанцию ( а я тоже хочу в караоке и в ресторан), не выезжать за пределы своего региона( ага, щас!!!).Все средства массовой информации предостерегали, даже из утюга все время передавали, что эпидемия не закончилась, а ее приглушили, благодаря изоляции. Так что хотите найти виновных, подойдите к зеркалу. У меня всё!!!
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2k
Гур 2 минуты назад
Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей
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1k
Яков 11 минут назад
Приехали отпускники, зарубежные и иногородние студенты, и понеслось по-новой. А я поеду на дачу - тут как у Христа за пазухой.
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1k
colontel 19 минут назад
о чем я и говорил много месяцев назад, когда тупое быдло в автобусах, метро и магазинах ходило без масок. еще тогда говорил, что в итоге будут винить всех, но не себя, потомучто срали они на всех, кроме себя... как это может быть, что он, конченный, мог разносить ковид, это все собакин, анальный и другие, но не он, он белый и пушистый, а маска просто не защищает, поэтому незачем носить
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560
kan35 20 минут назад
Давно уже понятно как будет - смотрим на Европу - и то что у них там будет у нас через 2-3 недели.
Все это будет сопровождаться падением курса рубля, цены поползут вверх.
На счет самоизоляции - введут частичную по-моему. Не будет как весной, только на добровольной основе, так как денег нет на такое удовольствие уже.
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2k
Гур 21 минуту назад
Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Гур 18 минут назад
И самоизоляционные бордюры!
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54
Lexx Ako ☣️Месть печенегов☣️ 9 минут назад
так ведь во время карантина вроде уже переложили... Наверное, она уже заразилась.
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5k
SR Полчаса назад
Ура-патриотизмом и непонятными вакцинами коронавирус не победишь. Да и врать бесконечно уже не получается. Единственный способ - жесткая самоизоляция + параллельная разработка (очень серьезная разработка) противовирусных средств. Но, это не для нас. Летом на море ломанулись, маски не носим. Сейчас так накроет, мало не покажется.
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3k
КремлеКот Полчаса назад
А мы с марта как работаем на удалёнке, так и продолжаем. И такой режим работы продлили до конца года, чему я очень-очень рад.
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4k
Владимир 36 минут назад
Блин, я только в отпуск в октябре собрался
Хорошо что билеты пока не купил, думаю до октября подождать. Если первого не прикроют Москву то ок.
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3k
rutt 42 минуты назад
Вот это да))) неожиданно правда? Много людей в масках ходит, хотя бы в транспорте и магазинах? Вот и результат.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 54 минуты назад
Масок у нас никто с мая не носит, разве что в поликлинике.

Но в школе уже неделю на самоизоляции 7е классы и их преподаватели, а сейчас прислали сообщение - 6е классы с сегодняшнего дня на дистанционке
Масок у нас никто с мая не носит, разве что в поликлинике. Но в школе уже неделю на самоизоляции 7е классы и их преподаватели, а сейчас прислали сообщение - 6е классы с сегодняшнего дня на дистанционке
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3k
AlekseiTFS Час назад
Есть такая передача *Где логика* Там есть такая задачка ,где нужно найти связь между тремя картинками.
Вот пытаюсь разгадать
Есть такая передача *Где логика* Там есть такая задачка ,где нужно найти связь между тремя картинками. Вот пытаюсь разгадать
Есть такая передача *Где логика* Там есть такая задачка ,где нужно найти связь между тремя картинками. Вот пытаюсь разгадать
Есть такая передача *Где логика* Там есть такая задачка ,где нужно найти связь между тремя картинками. Вот пытаюсь разгадать
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4k
☣️Месть печенегов☣️ AlekseiTFS 45 минут назад
Это хорошо ещё, завод по производству клизм Мэрия Москвы не купила
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29k
Опаньки Час назад
сначала в турцию всех заманивают, потом голову включают
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Опаньки 46 минут назад
В Турции, кстати, все поголовно в масках ходят. В отличие от Крыма и Кавказа. И по приезде все сдают тесты.

При возвращении из Сочи и Ялты никто тестирование не проходил
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1k
Артур Будкин ☣️Месть печенегов☣️ 23 минуты назад
потому что в Турции, не курортной части еще первая волна в разгаре, как понимаю, там правительство "мудрило" с мерами и статистикой
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Артур Будкин 21 минуту назад
Нету тама никакога кавида


Если бы был, Хрен бы кто в Турцию полёты разрешил. Просто у нас народ на правила хер кладёт, а у них за масочку штраф 150$
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10k
Sergey_71rus Опаньки 6 минут назад
Они получили то, что хотели, обеспечили доходами адлерских армян и крымских татар (ибо цены на всё и вся в том же блевотном крымском как бы туристическом бизнесе просто космические), под конец августа приоткрыли Турцию, а теперь "Бараны - в загоны. График прогулок будет объявлен дополнительно. Или не объявлен никогда"
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