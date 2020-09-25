Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей

Мэр Москвы попросил более 5 тысяч компаний вернуть сотрудников на "удаленку" из-за плохой эпидобстановки, а потом настойчиво порекомендовал людям старшего поколения оставаться дома. Кстати, еще неделю назад Собянин вещал из каждого телевизора, что "вторая волна" коронавируса маловероятна.
2. Именно данное заявление припоминают градоначальнику Москвы. Всем интересно, зачем нужно было вводить людей в заблуждение
6. В опросе лидирует первый вариант, а что думаете вы?
В Москве за вчера выявили 1560 заболеваний короной, это вторая волна или они просто перестали занижать статистику?— Ступин (@stoopkah) September 25, 2020
11. Как изменилась ситуация спустя всего два дня
Ну что, вторая волна постепенно накрывает европейские страны (в Великобритании 21 сентября 4368 случая заболевших, такие цифры были в мае)— Kotku, huh? (@alik_kotku) September 23, 2020
Тем временем у нас почти полная свобода действий🙃
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Все это будет сопровождаться падением курса рубля, цены поползут вверх.
На счет самоизоляции - введут частичную по-моему. Не будет как весной, только на добровольной основе, так как денег нет на такое удовольствие уже.
Но в школе уже неделю на самоизоляции 7е классы и их преподаватели, а сейчас прислали сообщение - 6е классы с сегодняшнего дня на дистанционке
Вот пытаюсь разгадать
При возвращении из Сочи и Ялты никто тестирование не проходил
Если бы был, Хрен бы кто в Турцию полёты разрешил. Просто у нас народ на правила хер кладёт, а у них за масочку штраф 150$