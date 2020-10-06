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В связи с ростом заболевших коронавирусом в Москве введут ряд ограничений

В связи с ростом заболевших коронавирусом в Москве введут ряд ограничений (2 фото)

Автор:
06 октября 2020 15:00
Сообщество : Пандемия
Метки: интересное   карантин   москва   пандемия   россиян   собянин   фото   
4338
2

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о вводе новых ограничений в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Новые ограничений начнут действовать уже с 9 октября.

Источник:

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Метки: интересное   карантин   москва   пандемия   россиян   собянин   фото   
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47  комментариев
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6k
Алеksей 2 часа назад
А это что то новенькое: "Работодатели обязаны будут сообщить властям номера телефонов, машин и транспортных карт "Тройка" сотрудников на удаленке." Чё за маразм? как же тайна личной информации? до этого просто заставляли намордники носить, а теперь им ещё и инфу сливать? А какое основание законное для подобного штрафа? Знаю только наоборот - наказание за распространение
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358
MrMopnex 7 минут назад
Простите за возможно глупый вопрос, просто я не из РФ. А что такое "социальная карта"?
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2k
Ilya Volodin Полчаса назад
Интересно на сайте Мэрии форма толко по организации, там четко написано указывается только количество сотрудников. Откуда информация про персональные данные?
https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-podat-svedeniya-o-kolichestve-sotrudnikov-rabotayuschih-i-nerabotayuschih-v-period-dei-stviya-rezhima-povyshennoi-gotovnosti/?utm_source=search&utm_term=serp#8https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-podat-svedeniya-o-kolichestve-sotrudnikov-rabotayuschih-i-nerabotayuschih-v-period-dei-stviya-rezhima-povyshennoi-gotovnosti/?utm_source=search&utm_term=serp#8
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16k
ПаганецЪ 45 минут назад
А как же радостные рапорты того же Собякина в начале лета: "ура, мы победили"?
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19k
предводитель дворянства! 45 минут назад
Начальник концлагеря собянин по приказу руководства банды грефов вводит усиленный режим.
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2k
x3matic Час назад
Про бизнес понятно.Плохо это все.Но ничего кроме как принятия мер тут не поможет.Тут уже не о бизнесе речь идет.А о здоровье и жизни.Ну допустим Собянину вы не верите,это ваше право.Но неужели вы думаете что и врачи врут?Правда психиаторы говорят,очень много идиотов наплодилось на этой планете.Люди тупеют на глазах.Не носити маски,не мойте руки.Не соблюдайте дистанцию!Пусть планета сама от вас тупомордых очиститься.Вперед к приключениям!
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19k
предводитель дворянства! x3matic 47 минут назад
Идиоты хавают протухшую лапшу про короновирус,и их не так много.
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2k
Georgy Aleksandrov Час назад
и эти клоуны еще рассказывают людям как им жить, издавая законы...
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60k
Андрей 2 часа назад
Интересно, а если это ИП и у него ровно два сотрудника, ну например он и продавец. Как 30% отправить на удалёнку? )
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3k
Пепелац Андрей 48 минут назад
Ну если ИП в Питере, вполне реально...
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4k
Алексей Пепелац 20 минут назад
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42k
SinigamiRuuk Пепелац 7 минут назад
Не понял...
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413
vitalik 2 часа назад
"Каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку". Это как понять, каждую неделю плюс 30%? Так это за три недели работающих не удалённо практически не останется. Не понятно сформулировано.

P.S. Интересно, как там в Швеции и Белоруссии обстоит?
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16k
Lunatic Asylum vitalik 41 минуту назад
Р-ротация.
Скажем у тебя 10 экономистов все 30 летние без хронических заболеваний. Ты должен ротировать свой персонал так, каждый период так, чтобы в офисе находилось не более 7 человек.
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158
Мистер Фикс 2 часа назад
На масочных заводиках затоваривание?
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2k
Слава Андреев Мистер Фикс Час назад
Да какие заводы. В Москву фуры из Китая идут. Полные масками. Масштаб огромный.
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