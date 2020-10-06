В связи с ростом заболевших коронавирусом в Москве введут ряд ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о вводе новых ограничений в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Новые ограничений начнут действовать уже с 9 октября.
Несмотря на наши опасения, новая волна коронавируса не обошла нас стороной. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ с ограничениями, сообщает ТАСС.
С 9 октября будут заблокированы социальные карты школьников, людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Школьники вновь смогут пользоваться социальными картами после 18 октября, а остальные только после 28 октября.
Так же продавать билеты в государственные культурно-досуговые учреждения (театры, музеи, концертные залы) теперь будут только в электронном виде онлайн. Обычные кассы продажи билетов закроются.
В добавок ко всему, все предприятия будут обязаны каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Работодатели обязаны будут сообщить властям номера телефонов, машин и транспортных карт "Тройка" сотрудников на удаленке. В случае не предоставления данных компания может быть оштрафована или вовсе приостановят её деятельность.
В СМИ появилась информация, что нас снова ждёт режим самоизоляции в конце октября. Источники сообщают, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной.
Источник:
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https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-podat-svedeniya-o-kolichestve-sotrudnikov-rabotayuschih-i-nerabotayuschih-v-period-dei-stviya-rezhima-povyshennoi-gotovnosti/?utm_source=search&utm_term=serp#8https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-podat-svedeniya-o-kolichestve-sotrudnikov-rabotayuschih-i-nerabotayuschih-v-period-dei-stviya-rezhima-povyshennoi-gotovnosti/?utm_source=search&utm_term=serp#8
P.S. Интересно, как там в Швеции и Белоруссии обстоит?
Скажем у тебя 10 экономистов все 30 летние без хронических заболеваний. Ты должен ротировать свой персонал так, каждый период так, чтобы в офисе находилось не более 7 человек.