В связи с ростом заболевших коронавирусом в Москве введут ряд ограничений

Несмотря на наши опасения, новая волна коронавируса не обошла нас стороной. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ с ограничениями, сообщает ТАСС.

С 9 октября будут заблокированы социальные карты школьников, людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Школьники вновь смогут пользоваться социальными картами после 18 октября, а остальные только после 28 октября.

Так же продавать билеты в государственные культурно-досуговые учреждения (театры, музеи, концертные залы) теперь будут только в электронном виде онлайн. Обычные кассы продажи билетов закроются.

В добавок ко всему, все предприятия будут обязаны каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Работодатели обязаны будут сообщить властям номера телефонов, машин и транспортных карт "Тройка" сотрудников на удаленке. В случае не предоставления данных компания может быть оштрафована или вовсе приостановят её деятельность.