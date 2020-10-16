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"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции

"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции (21 фото)

Автор:
16 октября 2020 17:16
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   жить в россии   карантин   коронавирус   пандемия   россия   
1129
21
В связи с плачевной эпидемиологической ситуацией в России, надзорные и правоохранительные органы активизировались - ловят недобросовестных граждан. Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ: им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В разных регионах суммы санкций варьируются. Как пользователи соцсетей относятся к таким мероприятиям?
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Метки: covid19   жить в россии   карантин   коронавирус   пандемия   россия   
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6k
Алеksей Час назад
с точностью наоборот, знатоки мля... Как аллергик заявляю: эти маски от пыльцы то херово защищают в сезон, а тут ВИРУС!!!

с точностью наоборот, знатоки мля... Как аллергик заявляю: эти маски от пыльцы то херово защищают в сезон, а тут ВИРУС!!!
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1k
Илья 43 секунды назад
"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции
"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции
"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции
"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции
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6k
Goldsmith 15 минут назад
Вранье чистое. Если ты едешь один или с членами семьи то ничего тебе не будет. Если едешь с пассажирами то до 3х человек в машине и в масках. Маски тоже можно носить пять лет не меняя))
Вранье чистое. Если ты едешь один или с членами семьи то ничего тебе не будет. Если едешь с пассажирами то до 3х человек в машине и в масках. Маски тоже можно носить пять лет не меняя))
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6k
Сгусток позитива 18 минут назад
стадо баранов так и будет послушно носить маски...
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6k
Алеksей Сгусток позитива 15 минут назад
поправочка: не баранов, а оленей, оленевод же рулит
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6k
Сгусток позитива Алеksей 7 минут назад
аааа точно
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12k
Hairy. 19 минут назад
"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции
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25k
Fat Lynx 23 минуты назад
"В маршрутке без маски - заплати штраф" - это х-у-й-н-я!
Самый треш начнется, когда объявят: "Заразился коронавирусом - лечись за свои"... Вот это будет пи-з-дец! Тут, бля, и в две маски влезешь...
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3k
AlekseiTFS 36 минут назад
На первой волне ,хоть не скупились на ролики с очередями из скорых, заваленные гробами морги и прочая медийная хрень. Посчитали,что дорого. Теперь просто пошли купоны стричь на непослушных.
Да и вот тот БЕЗ глаз но в маске на плакате - это что символизирует, Что он СЛЕПО верит в то,что ему сейчас преподносят ,как науку. ? :-)
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