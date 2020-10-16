"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции

В связи с плачевной эпидемиологической ситуацией в России, надзорные и правоохранительные органы активизировались - ловят недобросовестных граждан. Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ: им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В разных регионах суммы санкций варьируются. Как пользователи соцсетей относятся к таким мероприятиям?

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1. Подобные сообщения сейчас получают жители многих регионов России 0 Источник:

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2. В Москве - штраф четыре тысячи рублей за нахождение в магазине без маски и пять тысяч за нарушение правил в общественном транспорте 0 Источник:

3. Кстати говоря, многие обращают внимание, что до ремней безопасности полицейским теперь нет дела 0 Источник:

4. Штрафуют сейчас во всех общественных местах 0 Источник:

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7. Как дела обстоят в других странах? 0 Источник:

8. 5000 рублей - это еще цветочки 0 Источник:

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10. Главная цель ношения маски - это не получить штраф и быть обслуженным в магазине. От этого и все проблемы. Маски не меняют месяцами 0 Источник:

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13. Большинство пользователей соцсетей осуждает нарушителей 0 Источник:

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15. Красота требует жертв! Ведь не о таких жертвах говорится в этом фразеологизме? 0 Источник:

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17. Без юмора в соцсетях не обходится 0 Источник:

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19. И смех и грех 0 Источник: