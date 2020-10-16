"В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции

В связи с плачевной эпидемиологической ситуацией в России, надзорные и правоохранительные органы активизировались - ловят недобросовестных граждан. Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ: им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В разных регионах суммы санкций варьируются. Как пользователи соцсетей относятся к таким мероприятиям?
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2. В Москве - штраф четыре тысячи рублей за нахождение в магазине без маски и пять тысяч за нарушение правил в общественном транспорте
3. Кстати говоря, многие обращают внимание, что до ремней безопасности полицейским теперь нет дела
10. Главная цель ношения маски - это не получить штраф и быть обслуженным в магазине. От этого и все проблемы. Маски не меняют месяцами
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Самый треш начнется, когда объявят: "Заразился коронавирусом - лечись за свои"... Вот это будет пи-з-дец! Тут, бля, и в две маски влезешь...
Да и вот тот БЕЗ глаз но в маске на плакате - это что символизирует, Что он СЛЕПО верит в то,что ему сейчас преподносят ,как науку. ? :-)