Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем

Пандемия коронавируса не щадит никого. Многие медики, не жалеющие подвергать опасности себя и своих близких, просто уходят из профессии. У героинь нашей подборки все иначе - они ежедневно стоят на передовой COVID-19, самоотверженно помогая людям. Девушки, спасибо вам за красоту, профессионализм и смелость.

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1. Как им удается одновременно выходить на дежурства, и так замечательно выглядеть... 0 Источник:

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2. Они могли бы пойти по пути модельного бизнеса, но предпочитают помогать людям 0 Источник:

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4. Когда твоя работа - это призвание 0 Источник:

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6. По глазам видно, что эти девушки не только невероятно красивы, но еще и очень добры 0 Источник:

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10. Девушки, спасибо за вашу работу! 0 Источник:

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