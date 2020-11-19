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Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем

Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем (19 фото)

Автор:
19 ноября 2020 11:01
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   девушки   карантин   коронавирус   красота   пандемия   скорая помощь   фельдшер   
2254
19
Пандемия коронавируса не щадит никого. Многие медики, не жалеющие подвергать опасности себя и своих близких, просто уходят из профессии. У героинь нашей подборки все иначе - они ежедневно стоят на передовой COVID-19, самоотверженно помогая людям. Девушки, спасибо вам за красоту, профессионализм и смелость.
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Метки: covid19   девушки   карантин   коронавирус   красота   пандемия   скорая помощь   фельдшер   
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6  комментариев
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19k
Не местный 40 минут назад
Фельдшер скорой с 12промакс... не 3.14здите
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8k
Алексей 9 минут назад
Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем
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807
Павел Полчаса назад
Это явно студентки на практике.
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101
Антон2 39 минут назад
Молодцы. Женился бы на каждой.
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87k
сапер Водичка 54 минуты назад
Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем
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3k
SSD Час назад
Кольцо в носу - обязательно теперь что ли для фельдшера, или это то от разряда зависит какого то? )))
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