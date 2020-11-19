Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем

Пандемия коронавируса не щадит никого. Многие медики, не жалеющие подвергать опасности себя и своих близких, просто уходят из профессии. У героинь нашей подборки все иначе - они ежедневно стоят на передовой COVID-19, самоотверженно помогая людям. Девушки, спасибо вам за красоту, профессионализм и смелость.
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