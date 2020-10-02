FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 478 постов • 81 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
"Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцстей на заражение Трампа COVID-19

"Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцстей на заражение Трампа COVID-19 (16 фото)

Автор:
02 октября 2020 19:27
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Трамп   карантин   коронавирус   пандемия   политика   президент   сша   
1514
16
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. Американский лидер написал, что тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат. Реакция пользователей соцсетей готова. А что по этому поводу думаете вы?
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: covid19   Трамп   карантин   коронавирус   пандемия   политика   президент   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
281
Остап Ива́нович. Час назад
Это пиар ход - через неделю он чудесно выздоровеет и добавит ему голосов.

Это пиар ход - через неделю он чудесно выздоровеет и добавит ему голосов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Danil Sochin 23 минуты назад
Про предсказания в "Симпсонах" действительно, очень странно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
FAITER Полчаса назад
по моему её колбасит, а Барак угорает над ней...
по моему её колбасит, а Барак угорает над ней...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео) Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео) Спасибо врачам: невероятные граффити из российских регионов, посвященные мужеству и профессионализму Спасибо врачам: невероятные граффити из российских регионов, посвященные мужеству и профессионализму Как коронавирус изменил нашу жизнь, или почему мир уже не станет прежним Как коронавирус изменил нашу жизнь, или почему мир уже не станет прежним Коронавирусный юмор, как новый вид жанра Коронавирусный юмор, как новый вид жанра США бунтуют: громкие лозунги американцев против карантина США бунтуют: громкие лозунги американцев против карантина В сентябре опять на карантин? Верить слухам или нет? В сентябре опять на карантин? Верить слухам или нет?
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1018220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
1
93
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей
3
221
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Съемки "Аватара-2" завершены
0
12
Съемки "Аватара-2" завершены
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
0
25
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#авария#разное#природа#картинки#Душевное#позитив#в мире
#интересно#факты#история#дтп#СССР#сша#кино#прикольные#путешествия#девушки
#юмор#животные#россия#люди#подборка#авто авария#птицы#коты#gif#еда

На что жалуетесь?

Вернуться