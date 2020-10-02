"Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцстей на заражение Трампа COVID-19

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. Американский лидер написал, что тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат. Реакция пользователей соцсетей готова. А что по этому поводу думаете вы?

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1. Говорят, что в месте с президентом США, заболел еще и какой-то актер 0 Источник:

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2. Россиян больше всего волнует рубль... и та заколдованная история, которая с ним постоянно происходит 0 Источник:

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4. Что удивительно, но в штатах работает все наоборот 0 Источник:

5. К - карма 0 Источник:

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8. Минутка черного юмора. Если серьезно, то #ТрампЖиви 0 Источник:

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10. Интернет-тролли уже прошлись тяжелой артиллерией по этой новости 0 Источник:

11. Даже черный юмор продлевает жизнь 0 Источник:

12. Есть и те, кому Трамп, мягко говоря, не симпатичен 0 Источник:

13. Когда ушел на больничный и тебе нечем заняться 0 Источник:

14. И смех и грех 0 Источник: