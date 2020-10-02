"Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцстей на заражение Трампа COVID-19

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. Американский лидер написал, что тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат. Реакция пользователей соцсетей готова. А что по этому поводу думаете вы?
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2. Россиян больше всего волнует рубль... и та заколдованная история, которая с ним постоянно происходит
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