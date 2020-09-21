Что скрывают люди во время онлайн-конференций?

В офисе ты всегда на виду и постоянно должен быть в форме. А вот дистанционная работа дает возможность слегка расслабиться и побыть собой - благо, демонстрировать это начальству вовсе не обязательно: техника дает нам возможность благополучно скрыть кое-что во время zoom-конференций или видеозвонков. Но социальные сети - совсем другое дело! Там удаленщики решились честно рассказать о том, что они прячут во время совещаний по zoom!
"Когда звонит начальство, я слегка поднимаю камеру, и она показывает меня только до плеч".
"Вверху - то, как я выгляжу на экране. Внизу - то, как я выгляжу в этот момент на самом деле".
"Детки (те, что вниза справа) не видны в камеру во время онлайн-конференций, зато мамочка попадает в кадр регулярно".
"Вот так я обустроила для себя онлайн-прослушивание. Спасибо, что на свете существуют гладильные доски!"
"Чтобы пройти интервью с потенциальным работодателем, я сняла номе в отеле и оборудовала там вот такую конструкцию!"
"Я была в отпуске, гостила у отца. И тут начальство внезапно вызвало меня на видеозвонок. Что ж, я попыталась сделать, что могла".
"Читаю онлайн-лекции. Много всего требуется, пришлось импровизировать. Спасибо кошке, что одолжила мне свой домик для лазания! Без нее бы ничего не вышло".
"Я думала, я одна под официальный офисный верх назеваю какой-нибудь растрепанный домашний низ. Теперь я знаю, что я не одна. Спасибо!"
"Хуже всего, если в разгар рабочего онлайн-дня ребенок неожиданно решит вздремнуть у тебя в кабинете".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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