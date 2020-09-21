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Что скрывают люди во время онлайн-конференций?

Что скрывают люди во время онлайн-конференций? (20 фото)

Автор:
21 сентября 2020 11:37
Сообщество : Юмор
Метки: zoom   видеоконференции   забавно   конспирация   смешно   спрятать лишнее   удаленка   юмор   
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В офисе ты всегда на виду и постоянно должен быть в форме. А вот дистанционная работа дает возможность слегка расслабиться и побыть собой - благо, демонстрировать это начальству вовсе не обязательно: техника дает нам возможность благополучно скрыть кое-что во время zoom-конференций или видеозвонков. Но социальные сети - совсем другое дело! Там удаленщики решились честно рассказать о том, что они прячут во время совещаний по zoom!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: zoom   видеоконференции   забавно   конспирация   смешно   спрятать лишнее   удаленка   юмор   
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d_a_a_31 Полчаса назад
Какой же у многих срач дома. Половина колхозит не пойми что, вместо того, чтобы просто сидеть за столом.
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24k
Acu900 18 минут назад
Лишь бы босс не объявил об уволнении. А так - ништяк
Ссылка youtu.be
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