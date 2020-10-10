Худшего дизайна блюд вы еще не видели!

Иногда искусное оформление блюда на тарелке вызывает усиленный аппетит - но только не в этом случае! От этих кулинарно-дизайнерских шедевров - просто волосы дыбом! Правда, большинство из них на это и рассчитаны: участники группы Rate My Plate в фейсбуке любят временами приготовить что-нибудь омерзительное, чтобы поделиться с миром!

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