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Худшего дизайна блюд вы еще не видели!

Худшего дизайна блюд вы еще не видели! (49 фото)

Автор:
10 октября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн блюд   забавно   кулинария   кулинарные шутки   неаппетитно   смешно   тошнотворно   юмор   
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Иногда искусное оформление блюда на тарелке вызывает усиленный аппетит - но только не в этом случае! От этих кулинарно-дизайнерских шедевров - просто волосы дыбом! Правда, большинство из них на это и рассчитаны: участники группы Rate My Plate в фейсбуке любят временами приготовить что-нибудь омерзительное, чтобы поделиться с миром!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн блюд   забавно   кулинария   кулинарные шутки   неаппетитно   смешно   тошнотворно   юмор   
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Dobryi_KOT 22 минуты назад
Завтракать не буду...
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9k
Хью́берт 9 минут назад
Кто-то коллекционирует марки, кто-то значки.
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14k
СергейПименов Час назад
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