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30 случаев, когда люди вели себя необдуманно - и тут же получали обратку

30 случаев, когда люди вели себя необдуманно - и тут же получали обратку (31 фото)

Автор:
27 августа 2020 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   карма   необдуманные поступки   ну вы даете   обратка   ошибки   смешно   юмор   
6228
31
Наверное, каждый из нас когда-нибудь совершал необдуманные поступки, о которых потом жалел. Но иногда ответ на наши действия прилетает сразу же - и герои этих историй теперь знают об этом не понаслышке!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   карма   необдуманные поступки   ну вы даете   обратка   ошибки   смешно   юмор   
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23  комментария
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4k
Интерактивный Конвертер 4 часа назад
30 случаев, когда люди вели себя необдуманно - и тут же получали обратку
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711
Шурман Час назад
Рядом с моим домом есть кольцо , некоторые дебилы едут по навигации и путают трамвайный туннель с автомобильным , только за этот год таких было 14 . Год еще не закончился :)
Рядом с моим домом есть кольцо , некоторые дебилы едут по навигации и путают трамвайный туннель с автомобильным , только за этот год таких было 14 . Год еще не закончился :)
Рядом с моим домом есть кольцо , некоторые дебилы едут по навигации и путают трамвайный туннель с автомобильным , только за этот год таких было 14 . Год еще не закончился :)
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139
Анатолий Васин 2 часа назад
По моему, тесто очень даже годное было -)
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898
Дмитрий Фёдоров 3 часа назад
Что-то мне кажется по фотке с гробом и машиной, что гроб не на крыше ехал, а вылетел через заднее стекло.
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7k
Cornho 4 часа назад
30 случаев, когда люди вели себя необдуманно - и тут же получали обратку
30 случаев, когда люди вели себя необдуманно - и тут же получали обратку
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7k
Cornho 4 часа назад
Когда даже птицы в теме!


Когда даже птицы в теме!
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298
Михаил 4 часа назад
Лукашенко спокоен как удав
Лукашенко спокоен как удав
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Особенно когда она медная

Особенно когда она медная
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12k
Габит Калыков ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Мумия ожила и захотела в кабину.
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9k
Юра ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Из кабины выглядит наверное вообще отлично
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2k
Алексей 5 часов назад
Прозрачная фуражка.Хм .Необычно.
Прозрачная фуражка.Хм .Необычно.
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1k
Grid Алексей 4 часа назад
Про канаплю вспомнилась видущая с медведями ))
Ссылка www.youtube.com
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15k
SolomonA 5 часов назад
Такая же фигня с цыганятами...
Такая же фигня с цыганятами...
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14k
Александр SolomonA 5 часов назад
И когда тебе говорят- "Приходы одын, ми тоже придом одни"
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27k
Peacemaker1873 6 часов назад
Ку-ку!


Ку-ку!
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3k
chichic1 Peacemaker1873 4 часа назад
Шеф на следующей тормозни)
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27k
Peacemaker1873 chichic1 3 часа назад
Тут направо и во двор.
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2k
Вновь открывшийся файл 6 часов назад
1. Всегда в ужасе, когда вижу это фото рентгена, девки, которая сидела в машине, как на приёме у гинеколога. Это настолько тяжелые травмы, что в её адрес даже ёрничать не хочу;
2. Мне доводилось, у нас в порту, видеть машину обосранную птицами до сотояния не определения исходного цвета;
3. Фото со змеёй - моя тема. Люблю докопаться то до ящерицы, то до змеи. Ящерица уже кусала...
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19k
Vazari 6 часов назад
"Если перевозишь на крыше машины тяжелый груз, крепи его как следует! Иначе неприятностей не избежать." ..... Ты уверен, что этот груз перевозили на крыше??

"Если перевозишь на крыше машины тяжелый груз, крепи его как следует! Иначе неприятностей не избежать." ..... Ты уверен, что этот груз перевозили на крыше??
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12k
Габит Калыков Vazari 4 часа назад
"Рано еще на кладбище!"
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20k
Dobry vojak Svejk 6 часов назад
Автор! Ты либо не комментируй, либо сам читай, что за ересь несёшь:
"дилнное сверло", "оставил машину на стоянве", "Попытка съесмть", "чтона заднем плане", "гед парковка запрещена".
Пышы исчё ))
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Dobry vojak Svejk 4 часа назад
Яжы ни на экзамини©
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39k
zloykoyot 7 часов назад
Дерево с птичками это ещё ерунда.
Ссылка www.youtube.com
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