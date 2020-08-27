30 случаев, когда люди вели себя необдуманно - и тут же получали обратку

Наверное, каждый из нас когда-нибудь совершал необдуманные поступки, о которых потом жалел. Но иногда ответ на наши действия прилетает сразу же - и герои этих историй теперь знают об этом не понаслышке!
"Мы сотню раз просили владельца этого опеля не парковаться на стоянке, принадлежащей нашей строительной компании. Он словно не слышал нас - и мой приятель придумал, как объяснить ему доходчивей".
Тот неловкий момент, когда, приехав в супермаркет, ты решил запарковаться там, гед парковка запрещена.
Полиция Филиппин устроила на площади показательное сожжение 3 тонн конфискованной марихуаны. Рады были все, и даже полицейские.
Не стоило гулять с собачкой по газону сразу после того, как тот был пострижен. Особенно с белой собачкой.
Не стоило при окраске волос экономить на шапочке и использовать вместо нее пакет из супермаркета.
Я всего лишь угощу бананом одну симпатичную обезьянку. Что может пойти не так?
Если перевозишь на крыше машины тяжелый груз, крепи его как следует! Иначе неприятностей не избежать.
Если потеряла шпильку для волос, почему не использовать вместо нее ручку? Дешево и сердито!
Если любишь ездить в машине, положив ноги на торпеду, авария тебе дорого обойдется!
Начальник тюрьмы в Наганхаре, Афганистан, опубликовал в социальных сетях свою фотографию с соратниками, совсем забыв, чтона заднем плане размещается подробная карта тюрьмы. Два дня спустя боевики совершили налет на тюрьму и освободили всех заключенных.
Когда слишком сильно стараешься, чтобы свежеприготовленное блюдо было хорошо видно на фотографии.
Да я сто раз возил катер на прицепе - и ничего! Он тяжелый, куда он денется!
Когда выбросил уголь от барбекю в мусорный бак, не убедившись, что он уже остыл.
Попытка съесмть живого осьминога может дорого обойтись!
Духовка - не лучшее место, чтобы прятать предметы от детей!
Когда оформление машины оказалось настолько оригинальным, что пришлось объясняться с полицией.
Я так хорошо стою на вейкборде, что могу пить чай на ходу-у-у-у-у-у!
Когда оставил машину на стоянве в медвежьем заповеднике - и забыл закрыть окно. Да что тут может случиться?
Перевозить каменную статую в кузове - опасное дело. Особенно если ее не закрепить.
Внимание! Выбрасывать в мусорный бак негодное дрожжевое тесто опасно для экологической обстановки!
Хозяину стоило насторожиться, увидев, что его попугай любит сидеть на мониторе.
Так хочется запустить дрон, что даже на улицу некогда выйти! Почему бы не запустить его дома, спрашивается?
Когда хочется сделать ну очень крутое пляжное фото.
Дорожные знаки, обозначающие высоту моста, не стоит игнорировать.
Моя собачка очень добрая! Она позволяет делать с собой все, что угодно, и никогда не кусается!
Детская площадка, вообще-то, рассчитана только на детей...
Крутое фото со змеей - это не такая хорошая идея, как кажется.
Парковаться под деревьями очень неосмотрительно. Особенно, если дерево облюбовали красивые птички.
Когда берешь дилнное сверло, поинтересуйся толщиной перекрытий, - иначе соседи могут очень удивиться.
"Угадайте, кто больше никогда не будет класть в одну сумку ноутбук и незапечатанный пакет с тертым сыром?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Мне доводилось, у нас в порту, видеть машину обосранную птицами до сотояния не определения исходного цвета;
3. Фото со змеёй - моя тема. Люблю докопаться то до ящерицы, то до змеи. Ящерица уже кусала...
"дилнное сверло", "оставил машину на стоянве", "Попытка съесмть", "чтона заднем плане", "гед парковка запрещена".
Пышы исчё ))