30 случаев, когда люди вели себя необдуманно - и тут же получали обратку

Наверное, каждый из нас когда-нибудь совершал необдуманные поступки, о которых потом жалел. Но иногда ответ на наши действия прилетает сразу же - и герои этих историй теперь знают об этом не понаслышке!

0 Источник: "Мы сотню раз просили владельца этого опеля не парковаться на стоянке, принадлежащей нашей строительной компании. Он словно не слышал нас - и мой приятель придумал, как объяснить ему доходчивей".

0 Источник: Тот неловкий момент, когда, приехав в супермаркет, ты решил запарковаться там, гед парковка запрещена.

0 Источник: Полиция Филиппин устроила на площади показательное сожжение 3 тонн конфискованной марихуаны. Рады были все, и даже полицейские.

0 Источник: Не стоило гулять с собачкой по газону сразу после того, как тот был пострижен. Особенно с белой собачкой.

0 Источник: Не стоило при окраске волос экономить на шапочке и использовать вместо нее пакет из супермаркета.

0 Источник: Я всего лишь угощу бананом одну симпатичную обезьянку. Что может пойти не так?

0 Источник: Если перевозишь на крыше машины тяжелый груз, крепи его как следует! Иначе неприятностей не избежать.

1 Источник: Если потеряла шпильку для волос, почему не использовать вместо нее ручку? Дешево и сердито!

0 Источник: Если любишь ездить в машине, положив ноги на торпеду, авария тебе дорого обойдется!

0 Источник: Начальник тюрьмы в Наганхаре, Афганистан, опубликовал в социальных сетях свою фотографию с соратниками, совсем забыв, чтона заднем плане размещается подробная карта тюрьмы. Два дня спустя боевики совершили налет на тюрьму и освободили всех заключенных.

0 Источник: Когда слишком сильно стараешься, чтобы свежеприготовленное блюдо было хорошо видно на фотографии.

0 Источник: Да я сто раз возил катер на прицепе - и ничего! Он тяжелый, куда он денется!

0 Источник: Когда выбросил уголь от барбекю в мусорный бак, не убедившись, что он уже остыл.

0 Источник: Когда оформление машины оказалось настолько оригинальным, что пришлось объясняться с полицией.

0 Источник: Я так хорошо стою на вейкборде, что могу пить чай на ходу-у-у-у-у-у!

0 Источник: Когда оставил машину на стоянве в медвежьем заповеднике - и забыл закрыть окно. Да что тут может случиться?

0 Источник: Перевозить каменную статую в кузове - опасное дело. Особенно если ее не закрепить.

0 Источник: Внимание! Выбрасывать в мусорный бак негодное дрожжевое тесто опасно для экологической обстановки!

0 Источник: Хозяину стоило насторожиться, увидев, что его попугай любит сидеть на мониторе.

0 Источник: Так хочется запустить дрон, что даже на улицу некогда выйти! Почему бы не запустить его дома, спрашивается?

0 Источник: Моя собачка очень добрая! Она позволяет делать с собой все, что угодно, и никогда не кусается!

0 Источник: Крутое фото со змеей - это не такая хорошая идея, как кажется.

0 Источник: Парковаться под деревьями очень неосмотрительно. Особенно, если дерево облюбовали красивые птички.

0 Источник: Когда берешь дилнное сверло, поинтересуйся толщиной перекрытий, - иначе соседи могут очень удивиться.