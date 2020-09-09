Эти пользователи считают, что одиночество - не проблема!

Зря нытики жалуются на одиночество, ведь в нем, куда ни глянь - сплошные пюсы! Так, по крайней мере, считают неунывающие пользователи сети. Не надо ни с кем делить любимое одеяло и спорить о планах на выходные, а если хочется теплого плеча рядом - так это завсегда устроить можно! Посмотрите, как одиночки удобно и комфортно устраивают свой личный быт!

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0 Источник: Напало вдохновение, и ты написал серенаду, а девушки, которой можно ее спеть, нет? Ничего, гусь послушает ее с еще большим удовольствием!

0 Источник: "Камера для поцелуев" - место на некоторых американских стадионах, где парочки могут целоваться и миловаться, чтобы им завидовали все присутствующие. Но если ты пришел без девушки, то под камерой для поцелуев можно слиться в экстазе с вкусной горячей лапшой!

0 Источник: Эта подружка будет не против сходить в кино, даже если там идет фильм про футбол!

0 Источник: Он никогда не изменит, не будет разбрасывать носки и всегда готов подставить плечо!

0 Источник: Ну, и кому тут повезло! И кого теперь все будут униженно умолять о баночке холодного пива?

0 Источник: Ну что, дечонки, по мороженому?

0 Источник: Собака - лучший друг человека! И много не выпьет, и одного не бросит.

0 Источник: Если ты плохо танцуешь, танец с самим собой - лучший способ гарантировать, что ноги у всех останутся целыми.

0 Источник: Рука дружбы.