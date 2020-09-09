Эти пользователи считают, что одиночество - не проблема!

Зря нытики жалуются на одиночество, ведь в нем, куда ни глянь - сплошные пюсы! Так, по крайней мере, считают неунывающие пользователи сети. Не надо ни с кем делить любимое одеяло и спорить о планах на выходные, а если хочется теплого плеча рядом - так это завсегда устроить можно! Посмотрите, как одиночки удобно и комфортно устраивают свой личный быт!
Напало вдохновение, и ты написал серенаду, а девушки, которой можно ее спеть, нет? Ничего, гусь послушает ее с еще большим удовольствием!
"Камера для поцелуев" - место на некоторых американских стадионах, где парочки могут целоваться и миловаться, чтобы им завидовали все присутствующие. Но если ты пришел без девушки, то под камерой для поцелуев можно слиться в экстазе с вкусной горячей лапшой!
Ну, и кому тут повезло! И кого теперь все будут униженно умолять о баночке холодного пива?
Если ты плохо танцуешь, танец с самим собой - лучший способ гарантировать, что ноги у всех останутся целыми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И заодно, что за дечонки должны бегать по мороженому.