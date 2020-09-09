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Эти пользователи считают, что одиночество - не проблема!

Эти пользователи считают, что одиночество - не проблема! (11 фото)

Автор:
09 сентября 2020 11:22
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   маленькие хитрости   одинокий быт   одиночество   одиночки   позитив   смешно   юмор   
673
11
Зря нытики жалуются на одиночество, ведь в нем, куда ни глянь - сплошные пюсы! Так, по крайней мере, считают неунывающие пользователи сети. Не надо ни с кем делить любимое одеяло и спорить о планах на выходные, а если хочется теплого плеча рядом - так это завсегда устроить можно! Посмотрите, как одиночки удобно и комфортно устраивают свой личный быт!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   маленькие хитрости   одинокий быт   одиночество   одиночки   позитив   смешно   юмор   
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5  комментариев
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65k
Фома 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну может он и не врал , а под малышкой подразумевал свою руку .
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1k
Kons 9 минут назад
Если все будет продолжаться в том же духе, человечество обречено на вымирание
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3k
Нечаинка 3 часа назад
Если автор пояснит, что такое пюсы, и почему ими набито одиночество, может, я с ней и соглашусь.
И заодно, что за дечонки должны бегать по мороженому.
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2k
Евгений 3 часа назад
Я вижу 4 куклы. Причем дальняя, похоже пришла одна.
Я вижу 4 куклы. Причем дальняя, похоже пришла одна.
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6k
kaboza 3 часа назад
совсем не вижу проблем в одиночестве, в адекватном, а не в лесу, могу свалить на пару месяцев в деревеньку к себе из мск, там не пяторочек, толп народа, трафика перегруженого, зато есть электросамокат кугу 5 про)) до соседнего сельпо 3 км) в деревеньке соседи заходят...ЛЕПО
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