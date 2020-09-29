Вот что ты пропустил! или Как отучить мужа спать за рулем

Вот такую фотографию супруга сделала Шейра Оверман, сопроводив ее просьбой: "Дорогие все! Мы сейчас в дороге, и муж задремал. Нафотошопьте ему, пожалуйста, в окне всякого интересного, чтобы он понял: пока он спал, он многое пропустил!"