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Вот что ты пропустил! или Как отучить мужа спать за рулем

Вот что ты пропустил! или Как отучить мужа спать за рулем (17 фото)

Автор:
29 сентября 2020 15:48
Сообщество : Юмор
Метки: в дороге   забавно   не спи за рулем   смешно   сонный водитель   супружеская шутка   ты все пропустил   юмор   
841
17
Американка Шейри Оверман вместе с мужем ехала в гости к родственникам. Ее муж, который вел машину, решил вздремнуть в пути. Коварная Шейра сфотографировала благоверного - и отправила фото в социальную сеть, попросив друзей и подписчиков отфотошопить снимок, доказав мужу, что он многое пропустил по пути. И друзья не подвели!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в дороге   забавно   не спи за рулем   смешно   сонный водитель   супружеская шутка   ты все пропустил   юмор   
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8  комментариев
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19k
hebpat 2 часа назад
пиндосы долбанутые, а то что они могли разбиться пока он спал, а она занималась фотосессией до неё не дошло
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Да нормально всё: следующий пост про эту семейку будем смотреть в разделе АД'ок...
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3k
☣️Месть печенегов☣️ ЕвгенийДончак Час назад
Он припарковался на обочине
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8k
Serg2001 2 часа назад
Вот главное, что им всем удалось пропустить...
Вот главное, что им всем удалось пропустить...
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−177
Фунт Фунт 2 часа назад
Смотрите, наш водитель спит, как смешно. Что за животные способны на такую реакцию?
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
За рулем спал во время движения? Ну чо, круто...
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Corvus Corax Час назад
Во время стоянки
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11k
Corvus Corax ☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад
Да понятно...
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