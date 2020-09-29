Вот что ты пропустил! или Как отучить мужа спать за рулем

Американка Шейри Оверман вместе с мужем ехала в гости к родственникам. Ее муж, который вел машину, решил вздремнуть в пути. Коварная Шейра сфотографировала благоверного - и отправила фото в социальную сеть, попросив друзей и подписчиков отфотошопить снимок, доказав мужу, что он многое пропустил по пути. И друзья не подвели!
Вот такую фотографию супруга сделала Шейра Оверман, сопроводив ее просьбой: "Дорогие все! Мы сейчас в дороге, и муж задремал. Нафотошопьте ему, пожалуйста, в окне всякого интересного, чтобы он понял: пока он спал, он многое пропустил!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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