Когда хочешь быть модным, а получается черт знает что!

Умение стильно одеваться дано не всем. Иногда попытка создать оригинальный образ оборачивается смешной нелепостью - как, например, в этих случаях!
"Сначала подумала, что та женщина в середине одета в черное платье и стоит, уперев руки в бока".
Дизайнерская идея становится понятной вблизи, но издали обладатель модных кроссовок выглядит убийцей, сбежавшим с места преступления.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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