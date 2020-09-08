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Когда хочешь быть модным, а получается черт знает что!

Когда хочешь быть модным, а получается черт знает что! (37 фото)

Автор:
08 сентября 2020 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Стиль   забавно   мода   нелепые   ну вы даете   одежда   смешно   юмор   
2527
37
Умение стильно одеваться дано не всем. Иногда попытка создать оригинальный образ оборачивается смешной нелепостью - как, например, в этих случаях!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   забавно   мода   нелепые   ну вы даете   одежда   смешно   юмор   
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6  комментариев
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10k
Пумба 54 минуты назад
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Дизайнер плагиатор! Всё украдено из Сайлент Хилла!
Дизайнер плагиатор! Всё украдено из Сайлент Хилла!
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7k
Uron 39 минут назад
Еще один модный прикол: карман, в который ничего нельзя положить.

Это одежда для занятий спортом, и карман для мелочи типа ключей
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9k
Юра Час назад
Вот тут я думаю дизайнер то как раз видел живых детей как есть: в памперсе в который N раз пописали.
Вот тут я думаю дизайнер то как раз видел живых детей как есть: в памперсе в который N раз пописали.
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4k
chichic1 2 часа назад
Комментарий к фото
Уронили пакет молока на джинсы и теперь это мода, куда мир катится...
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5k
Вася chichic1 Полчаса назад
Комментарий к фото
... это не молоко...
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4k
chichic1 2 часа назад
Комментарий к фото
для кобыл.
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