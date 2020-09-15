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Эти веселые тортики могут напугать до икоты!

Эти веселые тортики могут напугать до икоты! (24 фото)

Автор:
15 сентября 2020 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   кондитер-самоучка   не удалось   неудача   ошибка кондитера   смешно   торты   юмор   
529
24
Именинный торт дарит имениннику и его гостям радость и веселье - но такой тортик вы точно не хотели бы получить на день рождения! Хотя веселья они, конечно, способны принести немало - но если нервы не слишком крепкие, то тут и до ночных кошмаров недалеко!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   кондитер-самоучка   не удалось   неудача   ошибка кондитера   смешно   торты   юмор   
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Diesel 2 часа назад
Спанч Боб как живой!
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SSD 2 часа назад
Не плохо... Думаю у меня - еще бы хуже получилось, еслиб вообще что то получилось)))
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