Эти веселые тортики могут напугать до икоты!

Именинный торт дарит имениннику и его гостям радость и веселье - но такой тортик вы точно не хотели бы получить на день рождения! Хотя веселья они, конечно, способны принести немало - но если нервы не слишком крепкие, то тут и до ночных кошмаров недалеко!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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