Претенденты на звание "Худший фермер года"!

Огородничество - это диагноз! Кто-то растит экзотические ягоды в горшках на застекленной лоджии, другие засаживают многочисленные сотки морковью и капустой. Но и тем, и другим к осени непременно хочется похвастаться своим урожаем! А если урожай не удался - не беда, можно похвастаться и неудачей. По крайней мере, посмеемся!

0 Источник: "Мама посадила в саду лимонное дерево. В этом году у нас вырос первый лимон".

0 Источник: "Купила карликовое мандариновое деревце. Мне обещали, что сами мандарины будут обычного размера. Похоже, обманули".

0 Источник: "Претендент на звание самого мелкого перца нового урожая. Кстати, единственный мой перец в этом году".

0 Источник: "Баклажанов у меня, похоже, в этом году на всю Италию не хватит".