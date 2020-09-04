Претенденты на звание "Худший фермер года"!

Огородничество - это диагноз! Кто-то растит экзотические ягоды в горшках на застекленной лоджии, другие засаживают многочисленные сотки морковью и капустой. Но и тем, и другим к осени непременно хочется похвастаться своим урожаем! А если урожай не удался - не беда, можно похвастаться и неудачей. По крайней мере, посмеемся!
"Вот, собрал урожай бананов на заднем дворе".
"Пожарил собственный урожай картофеля!Причем сразу весь."
"Мама посадила в саду лимонное дерево. В этом году у нас вырос первый лимон".
"Хотите лимонадику с моим лимоном?"
"Купила карликовое мандариновое деревце. Мне обещали, что сами мандарины будут обычного размера. Похоже, обманули".
"Чеснок в этом году не удался".
"Кажется, пора обзавестись фабрикой для производства кетчупа".
"Претендент на звание самого мелкого перца нового урожая. Кстати, единственный мой перец в этом году".
"Ваш мини-лимон очень подойдет к моему микросокпическому салату ромейн".
"А у меня вырос мини-арбуз!"
"Мой урожай брокколи".
"Хотел законсервировать, но не нашел бутыли подходящего размера".
"Мой урожай морковки этого года".
"А это ананас!"
"Моя мама очень гордится своим урожаем помидоров".
"Урожай готов. Принимаю советы по консервированию".
"Сделаю королевскую порцию салата!"
"Баклажанов у меня, похоже, в этом году на всю Италию не хватит".
"Это мой первый лимон. Я очень горжусь своим малышом. Банан не мой, он просто для сравнения".
"Впервые вырастили на заднем дворе кукурузу. Щелкну-ка ее на память".
"Первый помидор нынешнего урожая! Он же и единственный".
"Лимоны в этом году толстокожие".
"Вырастил дыню. Скормил индейке. Как раз подошла по размеру".
"Моя первая капуста".
"Мини-яблочки. Нет, это обычный сорт. Просто так получилось".
"Вот, набрали на салатик".
"Помидоры в этом году у мамы уродились какие-то странные".
"Мой драгоценный лимон, первый и единственный".
"Два года назад у меня уродилась вот такая кукуруза".
"Бобы. Затраты окупились на 400%".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот мои прошлогодние перчики (не все ;) ), сорт - рекордсмен книги рекордов Гиннеса по остроте за 2012 год :)
Рекордсмен по остроте - с 2007 по 2010 год считался самым жгучим перцем в мире, после чего уступил первенство чили Infinity. Острота Bhut Jolokia превышает 1 млн единиц по шкале Сковилла, то есть он в целых 400 раз острее популярного соуса Табаско! Для сравнения, жгучесть чистого капсаицина, химического вещества, от уровня содержания которого зависит острота перца, составляет 16 млн единиц по шкале Сковиила. Климат оказывает существенное влияние на остроту Бхут Джолокия. Так, его стручки, выращенные в жарких условиях, по жгучести могут более чем вдвое превосходить урожай того же сорта чили, полученный в засушливой местности.
Bhut Jolokia пользуется популярностью в кухне Индии и Бангладеш в качестве приправы и ингредиента для разнообразных блюд. Этот перец едят как в свежем, так и в сушеном виде. Он придает маринадам, карри и чатни не только экстремальную остроту, но и специфический абрикосовый вкус. Подходит для приготовления томатной сальсы, перечного масла, которое добавляют в рагу, и домашнего майонеза со специями.
Используйте этот чили так же, как Хабанеро, но помните, что Bhut Jolokia гораздо острее. Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к его стручкам без перчаток и берегите глаза при работе с ним.
В некоторых частях Индии и Бангладеш Bhut Jolokia применяется против боли в желудке и как средство для борьбы с летней жарой - его употребление в пищу вызывает повышение потоотделения, что способствует снижению температуры тела. Местные жители в Северо-Восточной Индии обмазывают им ограды своих жилищ, чтобы отпугнуть диких слонов. Благодаря чрезвычайной жгучести Bhut Jolokia, из него также делают оружие несмертельного действия, такое как слезоточивые отравляющие вещества и дымовые шашки.