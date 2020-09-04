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Претенденты на звание "Худший фермер года"!

Претенденты на звание "Худший фермер года"! (31 фото)

Автор:
04 сентября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   корнеплоды   незадачливые фермеры   неудачи на грядках   овощи фрукты   смешно   урожаи   юмор   
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31
Огородничество - это диагноз! Кто-то растит экзотические ягоды в горшках на застекленной лоджии, другие засаживают многочисленные сотки морковью и капустой. Но и тем, и другим к осени непременно хочется похвастаться своим урожаем! А если урожай не удался - не беда, можно похвастаться и неудачей. По крайней мере, посмеемся!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   корнеплоды   незадачливые фермеры   неудачи на грядках   овощи фрукты   смешно   урожаи   юмор   
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16  комментариев
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3k
Regerald Час назад
Для кого-то это хобби, а хобби и не должно приносить доход или весомый урожай. Этим заниматься просто приятно и интересно, и не всегда получается с первого раза.

Вот мои прошлогодние перчики (не все ;) ), сорт - рекордсмен книги рекордов Гиннеса по остроте за 2012 год :)
Для кого-то это хобби, а хобби и не должно приносить доход или весомый урожай. Этим заниматься просто приятно и интересно, и не всегда получается с первого раза. Вот мои прошлогодние перчики (не все ;) ), сорт - рекордсмен книги рекордов Гиннеса по остроте за 2012 год :)
Для кого-то это хобби, а хобби и не должно приносить доход или весомый урожай. Этим заниматься просто приятно и интересно, и не всегда получается с первого раза. Вот мои прошлогодние перчики (не все ;) ), сорт - рекордсмен книги рекордов Гиннеса по остроте за 2012 год :)
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73
Дмитрий 4 минуты назад
А фермеры то здесь причем?
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9k
Artem 4 минуты назад
"Барби сайз"
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19k
Сибиряк 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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24k
Aleksandr 16 минут назад
Претенденты на звание "Худший фермер года"!
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109
Andrey Полчаса назад
Такие лимончики можно точно монетизировать
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9k
Neverь 39 минут назад
Тем временем в Беларусии...
Тем временем в Беларусии...
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3k
rutt 45 минут назад
Сразу видно не гмо, особенно по помидорке.
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
агрономы-миниатюрщики
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1k
lekha-fil Час назад
П**даболы.
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