"К нам едет ревизор": пойманы мошенники, "проверявшие" точки общественного питания

На юге России группа людей представлялась сотрудниками контролирующих органов и требовала взятки за сокрытие нарушений.
Четверо жителей Адыгеи после 15 доказанных эпизодов мошенничества попали за решётку.
Следственный комитет собрал доказательства вины мошенников, которые с липовыми документами приходили в учреждения общепита Краснодарского края и Адыгеи, составляли акты на нарушения и требовали с владельцев заведений денежное вознаграждение за "закрытие глаз".
Следственный комитет собрал доказательства вины мошенников, которые с липовыми документами приходили в учреждения общепита Краснодарского края и Адыгеи, составляли акты на нарушения и требовали с владельцев заведений денежное вознаграждение за "закрытие глаз".
За три месяца "работы" ущерб от деятельности доморощенных мошенников составил более 100 тыс рублей. И это только по тем делам, которые удалось доказать.
Дело передано в суд. Теперь ушлым жителям Адыгеи грозит до 10 лет тюрьмы.
Дело передано в суд. Теперь ушлым жителям Адыгеи грозит до 10 лет тюрьмы.
Интересно, а нарушения в кафе и столовых действительно были?
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Вы не можете представить, сколько аферистов и проходимцев повстречал я за это время. Лже-пожарные, Сэс-овцы, Ати-шники. Про ментов вообще молчу. Самое забавное- в основном этим грешили хохлы, несмотря на стойкий деревенский акцент.