"К нам едет ревизор": пойманы мошенники, "проверявшие" точки общественного питания

За три месяца "работы" ущерб от деятельности доморощенных мошенников составил более 100 тыс рублей. И это только по тем делам, которые удалось доказать.



Дело передано в суд. Теперь ушлым жителям Адыгеи грозит до 10 лет тюрьмы.