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"К нам едет ревизор": пойманы мошенники, "проверявшие" точки общественного питания

"К нам едет ревизор": пойманы мошенники, "проверявшие" точки общественного питания (4 фото)

Автор:
15 сентября 2020 14:31
Сообщество : Мошенничество
Метки: адыгея   краснодарский край   мошенничество   обман   общепит   суд   
733
4
На юге России группа людей представлялась сотрудниками контролирующих органов и требовала взятки за сокрытие нарушений.

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Метки: адыгея   краснодарский край   мошенничество   обман   общепит   суд   
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7  комментариев
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20k
Vazari Полчаса назад
Много лет назад имел опыт владения точкой общепита (кафе).
Вы не можете представить, сколько аферистов и проходимцев повстречал я за это время. Лже-пожарные, Сэс-овцы, Ати-шники. Про ментов вообще молчу. Самое забавное- в основном этим грешили хохлы, несмотря на стойкий деревенский акцент.
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6k
Pillin Alex Полчаса назад
"К нам едет ревизор": пойманы мошенники, "проверявшие" точки общественного питания
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8k
ScorpionDS 39 минут назад
Что за сроки такие, за убийство меньше дают ...
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3k
Александр ScorpionDS 12 минут назад
Мало на шаманили.Вот за лярд,можно и дома по сидеть.
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55k
Опиум для народа 41 минуту назад
Вот только взяткодателей тоже надо под замок.
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