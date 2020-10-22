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Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал

Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал (3 фото)

Автор:
22 октября 2020 09:17
Сообщество : Мошенничество
Метки: история   мошенник   мошенничество   обман   сбежал   суд   судья   фото   
1008
3
Мошенник из Англии показал свой скилл прямо на заседании суда, когда без проблем покинул здание. Мужчина сумел убедить судью отпустить его, причём сделал это так, что тот даже не понял намерений хитреца.

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Метки: история   мошенник   мошенничество   обман   сбежал   суд   судья   фото   
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7  комментариев
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Недопонял...обвиняемого отпустили в туалет одного? Без охраны?
Так это не он мошенник - это судья идиот

"На дурака не нужен нож -
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь"(с)
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1k
Леонид Кубарев 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Что он показал? Свой скилл?
Вот бесстыдник!!!!!!!
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7k
Vlad 51 минуту назад
вот мУдак, сбежать сумел, спрятаться не смог. Нах тогда бежал? Еще и девку подставил.
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3k
Mike Snow Vlad Полчаса назад
и по итогу 10 мес всего получил с учетом беготни...
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7
Алексей Викторович Час назад
Главное в этом деле сапоги-скороходы!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Свиндлеры, они очень смартные. У них такие скиллы, что десептануть джаджа им ничего не стоит.
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