Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал

Мошенник из Англии показал свой скилл прямо на заседании суда, когда без проблем покинул здание. Мужчина сумел убедить судью отпустить его, причём сделал это так, что тот даже не понял намерений хитреца.
Ли О’Нилл из Ливерпуля 13 августа предстал перед Королевским судом за свои преступления.
Мужчину обвиняли в совершенной серии краж, мошенничестве и нападении на пенсионера. По словам прокурора Фрэнсис Уилмотт, британцу грозил реальный тюремный срок. Однако у мошенника были свои планы на этот счёт, ведь он уже готовил дерзкий побег, который иногда можно организовать с помощью обычной медицинской маски.
Ему сказали, что наказанием станет лишение свободы. Он сидел один на скамье подсудимых.
Мужчину обвиняли в совершенной серии краж, мошенничестве и нападении на пенсионера. По словам прокурора Фрэнсис Уилмотт, британцу грозил реальный тюремный срок. Однако у мошенника были свои планы на этот счёт, ведь он уже готовил дерзкий побег, который иногда можно организовать с помощью обычной медицинской маски.
Ему сказали, что наказанием станет лишение свободы. Он сидел один на скамье подсудимых.
В то время как обвинитель и жертвы выступали со своими речами, О’Нилл неоднократно обращался к судье и просился выйти в туалет. В конце концов служитель Фемиды не выдержал и разрешил Ли отлучиться на пару минут. Это была его ошибка.
Девушка подсудимого, которую зовут Хелен Робинсон, видя, как её бойфренд ушёл, уточнила у секретаря заседания, куда отправился возлюбленный, а потом побежала вниз со скоростью ракеты, которая взорвалась на видео.
Пара выбежала из здания суда около 11 часов утра, но уже к вечеру Ли поймали. Мужчина признался, что совершил побег, но он не думал, что находится под стражей, потому что ещё не слышал приговора. Правда, позже О’Нилл поменял тактику и рассказал, что сбежал из-за того, что у него начался неконтролируемый приступ паники.
Девушка подсудимого, которую зовут Хелен Робинсон, видя, как её бойфренд ушёл, уточнила у секретаря заседания, куда отправился возлюбленный, а потом побежала вниз со скоростью ракеты, которая взорвалась на видео.
Пара выбежала из здания суда около 11 часов утра, но уже к вечеру Ли поймали. Мужчина признался, что совершил побег, но он не думал, что находится под стражей, потому что ещё не слышал приговора. Правда, позже О’Нилл поменял тактику и рассказал, что сбежал из-за того, что у него начался неконтролируемый приступ паники.
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Так это не он мошенник - это судья идиот
"На дурака не нужен нож -
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь"(с)
Вот бесстыдник!!!!!!!