Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал

В то время как обвинитель и жертвы выступали со своими речами, О’Нилл неоднократно обращался к судье и просился выйти в туалет. В конце концов служитель Фемиды не выдержал и разрешил Ли отлучиться на пару минут. Это была его ошибка.



Девушка подсудимого, которую зовут Хелен Робинсон, видя, как её бойфренд ушёл, уточнила у секретаря заседания, куда отправился возлюбленный, а потом побежала вниз со скоростью ракеты, которая взорвалась на видео.



Пара выбежала из здания суда около 11 часов утра, но уже к вечеру Ли поймали. Мужчина признался, что совершил побег, но он не думал, что находится под стражей, потому что ещё не слышал приговора. Правда, позже О’Нилл поменял тактику и рассказал, что сбежал из-за того, что у него начался неконтролируемый приступ паники.