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Воровство в Спортмастер

Воровство в Спортмастер (8 фото + 1 гиф)

Автор:
06 декабря 2020 18:32
Сообщество : Мошенничество
Метки: Спортмастер   воровство   гифка   длиннопост   картинка с текстом   мошенничество   негатив   обман   
10056
9
Решил себе купить шмот для бега зимой. Как раз очень удачно скопились бонусы в Спортмастере, которые бы сгорели 8 числа.
Всю неделю читал отзывы, выбирал размеры и откладывал товар в корзину, предвкушая как бегу по заснеженному парку, аки лань грациозная в удобных обновках))
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Метки: Спортмастер   воровство   гифка   длиннопост   картинка с текстом   мошенничество   негатив   обман   
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18k
Nik 6 часов назад
Карты нет спортмастера. Стараюсь не вестись на бонусные карты магазинов.
В спортмастере другие "приколы" происходят когда покупаешь что нибудь в магазине. Например продавцы пытаются "помочь" донести вещи до кассы. Один раз продавщица аж пыталась вырвать из рук куртку зимнюю Коламбия. Потом узнал, что им бонусы идут с этих покупок - типа они помогли выбрать и продали тебе. Поэтому дорогой товар пытаются всеми правдами и неправдами взять в свои руки.
Так же на кассе если нет карты магазина пытаются тебе эту карту всучить, но отказ не останавливает продавца от проведения карты (левой или новой, а может их собственной) в покупке. Я заставляю карту аннулировать - с трудом добиваюсь этого.
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79k
Taras Kozalupko Nik 5 часов назад
Ну отнесла девочка продавщица твою куртку до кассы, тебе че в жопе взыграло?
Ну получит она копейку с тебя, не с твоего же кармана.
Х.З. пид-м тебя назвать, обидеться, но вот как по другому оценить-то?
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17k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
"Предполагаю, что сотрудники магазинов могут иметь доступ к персональным данным и изменить номер телефона в личном кабинете."
Это вряд ли. У сотрудников наверняка есть своя корпоративная скидка на товары (в Адидасе например 40%, насколько я знаю в других магазинах скорее всего плюс-минус так же), смысла им п*здить бонусы клиентов нет никакого.
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2k
Андрей Ковалев Ватаку Накомоде 52 минуты назад
Я работал в "СМ". Если у клиента нет карты и он не хочет ее заводить, то продавцы обычно записывают бонусы на свою карту. Это даёт им хорошую скидку на приобретение товаров. Администрация с переменным успехом борется с этим, но практика сохраняется. Это не является ужасным преступлением, но владельцы компании это не одобряют. Базовые зарплаты у продавцов небольшие и они пытаются поднять свой доход разными способами. Легальный - продать больше товара и получить процент. Нелегальный - прикарманить бонусы клиента или вообще стырить товар у фирмы.
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Гетконтакт выдаёт его как Алан рюкзак
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34k
Бабай 3 часа назад
Как говаривал один мой знакомый "дайте мне хорошую цену, а бонусы свои можете засунуть себе в жопу".
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26k
Игорь Бабай 2 часа назад
Ой как я понимаю вашего знакомого! Как же меня зашкваривают все эти скидки, бонусы, акции, промокоды и прочая маркетинговая хня.
Хочу покупать товар по той цене которая в ценнике без них. Не играть в эти унизительные потреплятские заманухи. Эти мошенники (маркетологи) уже достали.
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3k
Миха Игорь Час назад
Возрастное бухтение что-ли?) Я в Спортмастере с бонусами взял горные лыжи с креплениями + ботинки, за 30 000, без учёта бонусов стоимость комплекта выходила 50 000. Собственно вопрос, где здесь мошенники и маркетинговые уловки? Конечно может у вас денег много, и такая выгода для вас ерунда. Но мне было приятно купить товар с хорошей скидкой.
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26k
Игорь Миха Час назад
"вопрос, где здесь мошенники и маркетинговые уловки"
=======
Возрастное скудоумие что-ли?)
Мошенничество и уловки в том, что вам продали товар, который купили у поставщика за 20000, потом налепили наклейку с ценой в 50000 и чтобы вы не просто отдали деньги а ещё и получили при этом удовольствие - сделали типа скидки-бонусы до 30000.
Об этом речь, а не в коем случае не отвадить вас копить бонусы и бегать за скидками. Как говаривал один футболист - каждый дрочит как он хочит.
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752
Bambucha Andrianov Бабай 57 минут назад
а когда он говорит засуньте их себе в жпу , он получает прям хорошие цены, не думаю ))))))
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3k
Миха Игорь 55 минут назад
Так скудоумие у вас похоже) Есть официальный представитель бренда, который с наценкой продает товар, это рыночные отношения. Прямой возможности купить этот товар у производителя нет, следовательно варианта два: купить со скидкой или по полной стоимости. Выбор думаю очевиден.
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391
Dk 3 часа назад
Под этим номером в ватсап вот эта фотка
Под этим номером в ватсап вот эта фотка
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25k
Aqueronte Dk 2 часа назад
Алан рюкзак
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3k
Руслан 3 часа назад
ХЗ ХЗ, раньше постоянно там покупал,кучу бонусов тоже часто бывало,но такой хрени ни разу. Года 2 конечно не был,может что и изменилось. Уфа.
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−9
Князь Курбский 4 часа назад
Наеьали лоха ииживем неплохо. Бе уважения, не ваш, Спортмастер
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56
SVG 4 часа назад
С номером может быть связана электронная почта: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
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9k
El Niño 4 часа назад
Баллы в Спортмастере пропали? Пффф... У деда накопления в Сбербанке исчезли за месяц в размере 1 миллиона рублей. Карта была при нём, телефон тоже, никому чужому ни то, ни другое даже в руки не даёт. Деньги сняли в банкомате, который находится в тысячах км от деда. Ни уведомлений, ни блокировки из-за подозрительных транзакций. Точно также каким-то образом в дедовском Личном кабинете нарисовался второй номер, а далее сами знаете. Полиция завела дело, а потом приостановила, банк пяткой грудь себя бьет, что у них безопасность безопаснее всех безопасных безопасностей. В общем, деньги тю-тю. Истории этой уже года три, даже не вспоминаем этот инцидент, а Вы переживаете за баллы! ))) В какой стране живем, господа!
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9k
El Niño Алексей 2 часа назад
Вы знаете больше, чем полиция и сотрудники банка вместе взятые!
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12k
Алексей El Niño 2 часа назад
А вы не предполагаете, что я мог с этим сталкиваться профессионально?
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9k
El Niño Алексей 40 минут назад
Выводы напрашиваются сами собой. Но моих знаний недостаточно для того, чтобы безошибочно определить сферу Вашей деятельности. Юрист, специализирующийся на экономических преступлениях?
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2k
Андрей Ковалев Алексей 38 минут назад
"...А полицейские могут запросить запись только при возбуждении уголовного дела, что обусловлено усилением соблюдения норм 152-ФЗ."

Я бы так не горячился. ))) Сам лично (имея контакт в СБ Сбера) получал от них информацию с камер банкоматов (неофициально), что позволяло идентифицировать негодяев. Впоследствии уже, после официального запроса, сохраненная видеозапись прикладывалась к ответу на запрос полиции. Тут уж кто как работает...
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2k
Андрей Ковалев El Niño Полчаса назад
А Вы знаете, жизнь заставляет. Иногда приводишь в полицию за руку воровайку. Говоришь - вот вам вор, вот сворованное, вот запись воровства с камеры, вот заявление со справкой об ущербе, и вот его "явка с повинной". И очень часто нынешние "опера" на это только морщатся как от зубной боли от того, что ты им подкинул работу (!). В "наше время" такого не было....
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6k
Сергей 5 часов назад
Абсолютно точно такая же ситуация была у жены с картой Спортмастер примерно месяца полтора-два назад.
Тоже поменялся номер телефона. И тоже потратили все бонусы с ее карты. И тоже все эти покупки были совершены, как нам сказали, в Санкт-Петербурге (мы из другого города). Видимо, такое воровство в Спортмастере поставлено на поток, раз они не чешутся прикрыть дыры.
В итоге.
В Спортмастере сказали, что был взлом нашего аккаунта, что такое случилось далеко не в первый раз.
Кстати, часть бонусов спортмастеровцы все-таки вернули на карту (жена по телефону разжалобила).

Тут, короче, либо спортмастеровцы сливают аккаунты. Либо пароль ворует вирус из браузера (когда его сохраняют, чтобы каждый раз не вводить).
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3k
cfhfwby 5 часов назад
Год назад прихожу в данный магазин весь такой пафосный, куртку прикуплю, тем более у меня 2000 бонус. Подхожу к кассе, никого нет, но тут подбежала девушка из зала, спросила меня о покупке, я решил уточнить бонус, она быстренько глянула и сказала, да, 2000, я пошел выбирать товар. Прихожу, все девушки на кассе другие, прошу оформить товар учитывая бонус. Кассир долго копалась и заявила-нет у вас бонуса. Как так говорю, только что был, а теперь нет? Давайте директора, давайте ту девушку, что смотрела. Директора нет, девушка? Какая девушка, ничего не знаем, все вдруг заметались, менагера в сторону потащили, чего-то шепчутся. Я потребовал книгу жалоб и показал им свой телефон, где только что был код и СМС что у меня 2000. Короче, через несколько минут признали, что есть, что, ЯКОБЫ, не тот телефон смотрели (?!, СМС приходила с кодом!!!), признали бонус, покупку совершил, но осадок остался. Потом "сгорали" часто более мелкие суммы, ввели систему-бонус может быть в деле, если составляет 1/3 от покупки. Короче, жаба душит их.
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7k
PAROWOZOFF 5 часов назад
Этого муд..ка зовут алан рюкзак, походу какой то продаван из соответствующего отдела.
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25k
Aqueronte PAROWOZOFF 2 часа назад
Гетконтакт?
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18k
Nik 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Андрей Ковалев Nik Полчаса назад
Про досмотр продавцов на выходе из магазина - всё верно сказано. Про проверку примерочных авторы тупят. Это весьма эффективный способ выявлять кражи. Про камеры в примерочных - их давно нет. Примерно с 2015 года. Прокуратура тряхнула. Хотя очень жаль - ОЧЕНЬ хороший способ борьбы с воровством....
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72k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
Аналогично на топливной бонус-карте ЛУКОЙЛ у меня скопилось около 4 тыс руб
Ну, 2 бака бензина, приятно
Р-Р-Р-А-З-З !
На АЗС мне вернули НЕ МОЮ КАРТУ..... а заблокированную, чужую.
Они абсолютно одинаковые....
И на карте - 0 рублей....
На следующей заправке она не дала зачисления бонусов....
Оплачивал покупку картой, точно указал № АЗС, дату и время заправки, сумму....
Обратился в ЛУКОЙЛ
Как-то немного обидно стало.....
Позвонили, сказали, что с моей карты вся сумма снята в тот же день, на той же АЗС в Краснодаре....
ОТДЫХАЙ, УАССЯ !
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33k
Элек Мек Броненосец Потелкам 6 часов назад
На Лукойле с тех пор как появился коронавирус операторы АЗС карты в руки не берут.
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72k
Броненосец Потелкам Элек Мек 5 часов назад
это было в 2019 году
впрочем, всё у нас в руки берут.......и деньги, и карты.....
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569
пенс Броненосец Потелкам 5 часов назад
Ну не знаю. Имею накопительную карту ЛУКОЙЛа уже несколько лет и не разу в руки операторам на заправке не давал.
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2k
Константин Броненосец Потелкам 2 часа назад
А как они ее поменяли-то? Ты же сам карту магнитной полосой по терминалу проводишь, оператор ее даже в руки не берет.
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72k
Броненосец Потелкам Константин Час назад
Вот вы странные
Вот АЗС Лукойл, Новороссийск, Анапское шоссе
Никакого торгового зала ПРОСТО НЕТ
На улицу выходят две "кормушки" операторов, через " стальной выездной лоток"
Точно, как в банке
И еще - толстенное стекло, оператор почти тебя не слышит через него.
Аналогичная АЗС у нас на Новороссийском шоссе, только с одной "кормушкой"
НЕТ НИКАКОГО ТОРГОВОГО ЗАЛА
Руку сквозь выездной рычажный лоток ты сможешь просунуть, лишь сломав ее в двух местах.
.
Вот вы странные Вот АЗС Лукойл, Новороссийск, Анапское шоссе Никакого торгового зала ПРОСТО НЕТ На улицу выходят две "кормушки" операторов, через " стальной выездной лоток" Точно, как в банке И еще - толстенное стекло, оператор почти тебя не слышит через него. Аналогичная АЗС у нас на Новороссийском шоссе, только с одной "кормушкой" НЕТ НИКАКОГО ТОРГОВОГО ЗАЛА Руку сквозь выездной рычажный лоток ты сможешь просунуть, лишь сломав ее в двух местах. .
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11k
робт 7 часов назад
"Ну и мудак же ты, владелец номера"
мудак ты автор, если у тебя даже пароль в спортмастере увели
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56
SVG робт 4 часа назад
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