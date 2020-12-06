Воровство в Спортмастер

Конечно же, никаких покупок я не совершал.

Мне перезвонили из службы поддержки и сказали, что кто-то получил доступ к моему аккаунту, привязал к нему свой номер телефона и совершил покупку несколько часов назад в г.Санкт Петербург(я к слову сказать, нахожусь за несколько тысяч км).





На мой вопрос, "Как такое могло случиться, если доступ к электронной почте и телефону есть только у меня?" - мне ничего ответить не смогли, посоветовав впредь быть внимательнее и предложили заблокировать карту.