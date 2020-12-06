Воровство в Спортмастер

Решил себе купить шмот для бега зимой. Как раз очень удачно скопились бонусы в Спортмастере, которые бы сгорели 8 числа.
Всю неделю читал отзывы, выбирал размеры и откладывал товар в корзину, предвкушая как бегу по заснеженному парку, аки лань грациозная в удобных обновках))
Всю неделю читал отзывы, выбирал размеры и откладывал товар в корзину, предвкушая как бегу по заснеженному парку, аки лань грациозная в удобных обновках))
Но не было бы тогда этого поста.
Захожу сегодня в личный кабинет, а там вместо бонусов:
Захожу сегодня в личный кабинет, а там вместо бонусов:
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Конечно же, никаких покупок я не совершал.
Мне перезвонили из службы поддержки и сказали, что кто-то получил доступ к моему аккаунту, привязал к нему свой номер телефона и совершил покупку несколько часов назад в г.Санкт Петербург(я к слову сказать, нахожусь за несколько тысяч км).
На мой вопрос, "Как такое могло случиться, если доступ к электронной почте и телефону есть только у меня?" - мне ничего ответить не смогли, посоветовав впредь быть внимательнее и предложили заблокировать карту.
Мне перезвонили из службы поддержки и сказали, что кто-то получил доступ к моему аккаунту, привязал к нему свой номер телефона и совершил покупку несколько часов назад в г.Санкт Петербург(я к слову сказать, нахожусь за несколько тысяч км).
На мой вопрос, "Как такое могло случиться, если доступ к электронной почте и телефону есть только у меня?" - мне ничего ответить не смогли, посоветовав впредь быть внимательнее и предложили заблокировать карту.
Еще заметил, что в анкетных данных личного кабинета изменился "мой" номер телефона.
При этом никаких уведомлений на "старый" номер или электронную почту не приходило.
Считаю уместным разместить тут скрин, поскольку это мои персональные данные из моего личного кабинета))
При этом никаких уведомлений на "старый" номер или электронную почту не приходило.
Считаю уместным разместить тут скрин, поскольку это мои персональные данные из моего личного кабинета))
Попробовал позвонить, трубку никто не берет, срабатывает автоответчик.
К чему я всё это написал? А хз...
Будте внимательнее, Спортмастер не следит за безопасностью аккаунтов.
Предполагаю, что сотрудники магазинов могут иметь доступ к персональным данным и изменить номер телефона в личном кабинете.
Списанные бонусы вам никто не вернёт
К чему я всё это написал? А хз...
Будте внимательнее, Спортмастер не следит за безопасностью аккаунтов.
Предполагаю, что сотрудники магазинов могут иметь доступ к персональным данным и изменить номер телефона в личном кабинете.
Списанные бонусы вам никто не вернёт
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В спортмастере другие "приколы" происходят когда покупаешь что нибудь в магазине. Например продавцы пытаются "помочь" донести вещи до кассы. Один раз продавщица аж пыталась вырвать из рук куртку зимнюю Коламбия. Потом узнал, что им бонусы идут с этих покупок - типа они помогли выбрать и продали тебе. Поэтому дорогой товар пытаются всеми правдами и неправдами взять в свои руки.
Так же на кассе если нет карты магазина пытаются тебе эту карту всучить, но отказ не останавливает продавца от проведения карты (левой или новой, а может их собственной) в покупке. Я заставляю карту аннулировать - с трудом добиваюсь этого.
Ну получит она копейку с тебя, не с твоего же кармана.
Х.З. пид-м тебя назвать, обидеться, но вот как по другому оценить-то?
Это вряд ли. У сотрудников наверняка есть своя корпоративная скидка на товары (в Адидасе например 40%, насколько я знаю в других магазинах скорее всего плюс-минус так же), смысла им п*здить бонусы клиентов нет никакого.
Хочу покупать товар по той цене которая в ценнике без них. Не играть в эти унизительные потреплятские заманухи. Эти мошенники (маркетологи) уже достали.
=======
Возрастное скудоумие что-ли?)
Мошенничество и уловки в том, что вам продали товар, который купили у поставщика за 20000, потом налепили наклейку с ценой в 50000 и чтобы вы не просто отдали деньги а ещё и получили при этом удовольствие - сделали типа скидки-бонусы до 30000.
Об этом речь, а не в коем случае не отвадить вас копить бонусы и бегать за скидками. Как говаривал один футболист - каждый дрочит как он хочит.
Я бы так не горячился. ))) Сам лично (имея контакт в СБ Сбера) получал от них информацию с камер банкоматов (неофициально), что позволяло идентифицировать негодяев. Впоследствии уже, после официального запроса, сохраненная видеозапись прикладывалась к ответу на запрос полиции. Тут уж кто как работает...
Тоже поменялся номер телефона. И тоже потратили все бонусы с ее карты. И тоже все эти покупки были совершены, как нам сказали, в Санкт-Петербурге (мы из другого города). Видимо, такое воровство в Спортмастере поставлено на поток, раз они не чешутся прикрыть дыры.
В итоге.
В Спортмастере сказали, что был взлом нашего аккаунта, что такое случилось далеко не в первый раз.
Кстати, часть бонусов спортмастеровцы все-таки вернули на карту (жена по телефону разжалобила).
Тут, короче, либо спортмастеровцы сливают аккаунты. Либо пароль ворует вирус из браузера (когда его сохраняют, чтобы каждый раз не вводить).
Ну, 2 бака бензина, приятно
Р-Р-Р-А-З-З !
На АЗС мне вернули НЕ МОЮ КАРТУ..... а заблокированную, чужую.
Они абсолютно одинаковые....
И на карте - 0 рублей....
На следующей заправке она не дала зачисления бонусов....
Оплачивал покупку картой, точно указал № АЗС, дату и время заправки, сумму....
Обратился в ЛУКОЙЛ
Как-то немного обидно стало.....
Позвонили, сказали, что с моей карты вся сумма снята в тот же день, на той же АЗС в Краснодаре....
ОТДЫХАЙ, УАССЯ !
впрочем, всё у нас в руки берут.......и деньги, и карты.....
Вот АЗС Лукойл, Новороссийск, Анапское шоссе
Никакого торгового зала ПРОСТО НЕТ
На улицу выходят две "кормушки" операторов, через " стальной выездной лоток"
Точно, как в банке
И еще - толстенное стекло, оператор почти тебя не слышит через него.
Аналогичная АЗС у нас на Новороссийском шоссе, только с одной "кормушкой"
НЕТ НИКАКОГО ТОРГОВОГО ЗАЛА
Руку сквозь выездной рычажный лоток ты сможешь просунуть, лишь сломав ее в двух местах.
.
мудак ты автор, если у тебя даже пароль в спортмастере увели