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Что они курят: пожалуйста, не читайте пост, если вы знаете, что это глупости

Что они курят: пожалуйста, не читайте пост, если вы  знаете, что это глупости (19 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 13:47
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: ерунда   ковид   мошенничество   обман   профилактика   травки   фейк   
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А тем, кому подобные предложения, вылезающие из всех углов, не кажутся чушью - лучше еще раз прочесть и попробовать осмыслить - а не творю ли я какую-то дичь, полагаясь на сказки. Ведь пока ученые ищут лекарство против коронавируса COVID-19, мошенники ищут способы запустить лапу в ваш карман

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Метки: ерунда   ковид   мошенничество   обман   профилактика   травки   фейк   
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8  комментариев
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80k
Павел 3 часа назад
Что они курят: пожалуйста, не читайте пост, если вы знаете, что это глупости
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Lexx 53 минуты назад
особый пандемийный
особый пандемийный
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Vlad Lexx 39 минут назад
Что они курят: пожалуйста, не читайте пост, если вы знаете, что это глупости
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Сергей 2 часа назад
А разве существует эффективное лекарство от ОРВИ? Вся терапия, по сути, поддерживающая.
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Raush 3 часа назад
Да, страх делает свое дело... В общем-то это и есть цель...
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