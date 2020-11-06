Что они курят: пожалуйста, не читайте пост, если вы знаете, что это глупости

«В сказке много кому что-то помогает, однако хотелось бы узнать конкретный механизм воздействия на инфекционные процессы. Можно хоть с бубном вокруг пациента ходить, однако вряд ли ему это поможет. Мне кажется, это даже не стоит обсуждать, потому что есть болезни, определенные симптомы, патогенез, есть механизмы лечения. Если кто-то сможет показать, что традиционные средства реально могут помочь, то, пожалуйста, пусть показывают. Однако пусть сами проверяют, без привлечения народных масс»