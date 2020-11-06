Что они курят: пожалуйста, не читайте пост, если вы знаете, что это глупости

А тем, кому подобные предложения, вылезающие из всех углов, не кажутся чушью - лучше еще раз прочесть и попробовать осмыслить - а не творю ли я какую-то дичь, полагаясь на сказки. Ведь пока ученые ищут лекарство против коронавируса COVID-19, мошенники ищут способы запустить лапу в ваш карман
Мы решили собрать воедино многочисленные сообщения о травках, которые, якобы, излечивают от коронавируса. И хотим еще раз напомнить - травы это профилактика болезней, ни одна из них еще не одобрена в качестве лекарства от ковид
Все чаще мошенники стали продавать в Сети свои товары — сборы трав, эфирные масла и прочую «растительную» продукцию — под видом профилактических и даже лекарственных средств
Безусловно - многие растения имеют лечебные свойства, но не являются чудодейственными и тем более не спасают от коронавируса
Хотя как можно не верить в чудодейственную силу трав, когда даже президенты стран рекомендуют лечиться именно ими?
Президент Туркмении рекомендовал защищаться от коронавируса дымом растения гармалы
В Туркменистане задерживают за нарушение правил карантина а в общеобразовательных школах продолжают окуривать дымом гармалы на фоне пандемии COVID-19. Гармала действительно лекарственная трава, она используется при простудных и кожных заболеваниях, лечили ей заболевания глаз, суставов и селезенки. При горении наполняет дом терпким ароматным дымом, защищает от инфекций и обладает легким успокаивающим действием. Однако никаких исследований о том, что она избавит вас от коронавируса никто не проводил
Источник:
Лукашенко выявил ещё один способ борьбы с коронавирусом – покос травы
«Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился» (с) Лукашенко
Настойка полыни - лекарство из Африки против коронавируса?
Нет. Настойка полыни борется с малярией, но исследования ее свойств по отношению к коронавирусу еще проводятся
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев:
«Я испытываю глубокое изумление решением ВОЗ одобрить использование традиционных лекарств для лечения коронавируса. Конечно, там есть биологически-активные вещества. Половина нашей медицины пришла из каких-то растительных вещей — белладонна, например. Но, я думаю, что сейчас к этому обращаться при лечении коронавируса — это как минимум странно»
Даже если уважаемое и крупное новостное агентство пишет статью о каких-то там применяемых в борьбе с коронавирусом китайцами травках, помните - это лишь средство для профилактики заболеваний, но никак не лечение еще не до конца изученного вируса
Interfax-Russia.ru – Томские ученые нашли растение, которое может защитить от нового коронавируса
Очень рекомендую прочесть статью, особенно про появление нового лекарственного средства из этой травы к 2025 году. Надеюсь тому времени коронавирус покинет нас навсегда.
Вот слова фитотерапевта, профессора Сергея Турищева
«Новый коронавирус — очень опасное инфекционное заболевание с высокой смертностью, поэтому фитосредства можно применять лишь как вспомогательные и ни в коем случае не отменять классическое лечение». Антигипоксанты (повышают устойчивость организма к кислородному голоданию органов и тканей): лопух, крапива, хмель, смородина, липа; улучшают синтез белков: алоэ, зверобой, календула, облепиха, подорожник; из адаптогенов (повышают защитный потенциал организма): девясил, крапива, зверобой, шиповник, лопух, чага. Хорошо зарекомендовали себя имбирь, куркума, гвоздика, корица. Полезны и жаропонижающие растения: ромашка, мята, пижма, золототысячник, солодка, липа, клюква, малина; отхаркивающие: крапива, клевер, алоэ, алтей, подорожник, солодка, термопсис.
Кандидат биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок говорит:
«Дело в том, что на сегодняшний день разработанной вакцины или лекарства от нового коронавируса не существует. Но, тем не менее, когда у нас возникают симптомы гриппа или простуды, мы лечим их проверенными средствами. К примеру, при температуре назначают парацетамол или обильное питье. Общеукрепляющими свойствами действительно обладает ряд лекарственных растений. Это известные вещи из народной медицины, и мы не можем сбрасывать их со счетов»
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус:
«В сказке много кому что-то помогает, однако хотелось бы узнать конкретный механизм воздействия на инфекционные процессы. Можно хоть с бубном вокруг пациента ходить, однако вряд ли ему это поможет. Мне кажется, это даже не стоит обсуждать, потому что есть болезни, определенные симптомы, патогенез, есть механизмы лечения. Если кто-то сможет показать, что традиционные средства реально могут помочь, то, пожалуйста, пусть показывают. Однако пусть сами проверяют, без привлечения народных масс»
Понятно что человек, перед лицом опасности, будет пытаться испробовать все возможные способы и методы лечения.
Авторский пост
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Метки: ерунда ковид мошенничество обман профилактика травки фейк
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