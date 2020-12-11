Преподаватель юрфака во Владимире заставлял студентов брать кредиты и проигрывал их на ставках

Всего преподаватель института ФСИН успел отнести в букмекерские конторы около 4,66 млн рублей. Стартапер года. Правда, не слишком удачливый.
33-летний замначальника курса юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России неплохо устроился: и должность неплохая, и власть над студентами практически безраздельная. Те, видимо, настолько боялись своего наставника, что безропотно брали кредиты на свое имя, а деньги отдавали ему. Преподаватель врал, что нужны средства на стройматериалы, долг, как и проценты, обещал вернуть. Ну, как не пойти навстречу тому, от которого зависят оценки в зачетке?
За период с 27 января по 23 февраля 2020 ушлый препод собрал и проиграл на ставках 4 миллиона 660 тысяч рублей. При этом, конечно, никакие долги курсантам он так и не отдал. Потерпевшие обратились в суд, который признал их наставника виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. На сайте прокуратуры региона опубликована информация о наказании подсудимого: три года лишения свободы в ИК общего режима. Кроме этого, в течение 1,6 лет ему будет запрещено занимать "должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных учреждениях". Из вуза преподавателя, конечно, уволили. Часть долга студентам он вернул.
Во владимирском юридическом учебный год на первом курсе начинается сразу с практики. Среди преподов туда очередь на пять лет вперед расписана.— Starrain (@Starrai11551792) December 10, 2020
Во владимирском юридическом учебный год на первом курсе начинается сразу с практики. Среди преподов туда очередь на пять лет вперед расписана.— Starrain (@Starrai11551792) December 10, 2020
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