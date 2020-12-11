Преподаватель юрфака во Владимире заставлял студентов брать кредиты и проигрывал их на ставках

33-летний замначальника курса юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России неплохо устроился: и должность неплохая, и власть над студентами практически безраздельная. Те, видимо, настолько боялись своего наставника, что безропотно брали кредиты на свое имя, а деньги отдавали ему. Преподаватель врал, что нужны средства на стройматериалы, долг, как и проценты, обещал вернуть. Ну, как не пойти навстречу тому, от которого зависят оценки в зачетке?