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Преподаватель юрфака во Владимире заставлял студентов брать кредиты и проигрывал их на ставках

Преподаватель юрфака во Владимире заставлял студентов брать кредиты и проигрывал их на ставках (4 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Букмекерские конторы   аферист   кредиты   мошенничество   преподаватель   суд   юрфак   
2005
4
Всего преподаватель института ФСИН успел отнести в букмекерские конторы около 4,66 млн рублей. Стартапер года. Правда, не слишком удачливый.

Источник:

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Метки: Букмекерские конторы   аферист   кредиты   мошенничество   преподаватель   суд   юрфак   
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8  комментариев
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11k
* 2 часа назад
"Кроме этого, в течение 1,6 лет ему будет запрещено занимать "должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных учреждениях". - во всех сферах, если отсидел, это волчий билет и пятно на всю жизньи только в политике, можно украв, вернуться и продолжить.
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Григорий 20 минут назад
Хорошая зарплата у ментов, коль студентами столько бабла готовы отдать за пару экзаменов. И уже не удивляют полковники с миллиардами
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600
Nane First NameLast 24 минуты назад
В этом инсте все студенты поголовно сироты из многодетных семей, что брали кредит на взятку? Или настолько прошаренные, что брали кредит на взятку?
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949
Олег Шишкин 40 минут назад
Это всего лишь учебное заведение. Не армия. Не тюрьма. Студенты совсем идиоты?
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26k
a.fey Час назад
Молодцы. Хорошая практика. Будущие юристы выиграли суд у своего преподавателя.
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29k
Alex Час назад
Ну Димон сказал ведь идти в бизнес. Ну не вышел стартап у человека
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325
Алксандр Шевченко Час назад
Какие преподаватели, такие и будущие специалисты . Чему потом удивляться ?
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8
Анна 2 часа назад
Поделом ему!
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