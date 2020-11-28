Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно

Только порой людям так хочется верить, что всё происходящее с ними на экране это правда. Вот и уверовала «судья», что она может повлиять на людей. Да не только сама в это поверила, но и одному бизнесмену пообещала использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнёром, который задолжал ему весьма крупную сумму. После того как к "выбиванию долгов" подключилась Дмитриева, должник совсем пригорюнился и пожаловался на бывшего коллегу и телеведущую в ФСБ.



Сотрудники органов поймали мошенников с поличным в момент передачи денег.