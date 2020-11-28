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Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно

Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 11:30
Сообщество : Криминал
Метки: Телепрограмма   дмитриева   мошенничество   суд   судья   час суда   
5362
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Есть на нашем телевидении такая передача «Час суда. Дела семейные». Там в бутафорском помещении суда рассматриваются занимательные иски, типа отец – уголовник требует лишить сына имущества бабушки. Естественно, что роли исполняют артисты, а «судьёй» являлась известная телеведущая Елена Дмитриева.

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Метки: Телепрограмма   дмитриева   мошенничество   суд   судья   час суда   
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20  комментариев
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Sweetie 40 минут назад
Грозило до десяти лет, а дали условку. За такой приговор судью саму на десять лет посадить нужно!
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−40
Вася с ложкой 2 минуты назад
80 лямов -2 года условно ! Вы украдете 2 тыс вас на лет 5 , отправят в Сибирь снег убирать .Она даже не получила год колонии .!. ........Нельзя же так над людьми смеяться . ...Я там понимаю Лица ! Особо приближенные к императору. Но все таки хотя бы годик могли дать .))
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10k
Сибирячка 16 минут назад
Вот моя соседушка без ума от "сериала" для чудиков под названием - что там про ДНК и про разводы.
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6k
Акакий Полчаса назад
2 года условно за 80 миллионов.
Вот где торжество Путинизма.
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4k
Артем Кощеев Полчаса назад
Раньше я думал, что в этой передаче все нанятые актёры. Теперь понятно, что у ведущей есть реальный опыт участия в суде
Раньше я думал, что в этой передаче все нанятые актёры. Теперь понятно, что у ведущей есть реальный опыт участия в суде
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22k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Не сиделось ровно на полушариях? Теперь с тёплого стула пинком - на вольные хлеба.
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18k
Nik 49 минут назад
Вредная передача. Фанаты передачи уверены, что если рассказать судье слезливую историю без подтверждающих документов и фактов, то можно выиграть суд на раз два.
И понимают свои заблуждения когда сами учувствуют в разбирательствах...
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805
Traki Час назад
А какая у нее настоящая фамилия, т.е. еврейская?
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783
AGold Час назад
[мат] happens
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5k
Сергей Час назад
Дура, не знает что государство не терпит конкурентов.
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400
LinkLine Час назад
2 года условно карл! все прогнило на корню в этой стране, аж смердит!
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6k
Фельдъегерь LinkLine Час назад
а за что давать больше? Это первая судимость, деньги вернули владельцу, никакого ущерба она не причинила, никто не пострадал
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3k
Владимир Фельдъегерь 45 минут назад
конечно вернули,взяли то с поличным при передаче денег,тут и ущерб то не успеешь нанести.
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553
пенс Фельдъегерь Полчаса назад
А если вы поймаете квартирного вора в своей квартире, то же будете говорить , что его сажать не надо ,он же не успел ничего украсть?
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2k
Славик пенс 17 минут назад
Примерно так и будет, и нарушение будет - ч. 1 ст.139 УК РФ. Неприкосновенность жилища.
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6k
DZEN Час назад
НЕ СУДИ, ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ!
иронично
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7k
Шурум-бурум Час назад
Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно
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35k
Андрей Бертон Час назад
- Дела крутятся, лавэ мутится.
Вот бы ещё других ведущих, тупых передачи, привлечь к ответственности.
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7k
Otium7 Андрей Бертон 53 минуты назад
Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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