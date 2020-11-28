Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно

Есть на нашем телевидении такая передача «Час суда. Дела семейные». Там в бутафорском помещении суда рассматриваются занимательные иски, типа отец – уголовник требует лишить сына имущества бабушки. Естественно, что роли исполняют артисты, а «судьёй» являлась известная телеведущая Елена Дмитриева.
Только порой людям так хочется верить, что всё происходящее с ними на экране это правда. Вот и уверовала «судья», что она может повлиять на людей. Да не только сама в это поверила, но и одному бизнесмену пообещала использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнёром, который задолжал ему весьма крупную сумму. После того как к "выбиванию долгов" подключилась Дмитриева, должник совсем пригорюнился и пожаловался на бывшего коллегу и телеведущую в ФСБ.
Сотрудники органов поймали мошенников с поличным в момент передачи денег.
Сотрудники органов поймали мошенников с поличным в момент передачи денег.
Вот так и попала Елена Дмитриева из бутафорского суда уже в самый настоящий Замоскворецкий суд Москвы, да ещё и в качестве подсудимой. Ей были предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (80 миллионов рублей), но вместо реального срока телеведущая получила два года условно.
Елена Дмитриева вела передачу «Час суда. Дела семейные» и аналогичные программы на нескольких телеканалах с 2004 года. Имеет юридическое образование.
Елена Дмитриева вела передачу «Час суда. Дела семейные» и аналогичные программы на нескольких телеканалах с 2004 года. Имеет юридическое образование.
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Вот где торжество Путинизма.
И понимают свои заблуждения когда сами учувствуют в разбирательствах...
иронично
Вот бы ещё других ведущих, тупых передачи, привлечь к ответственности.