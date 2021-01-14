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Новая схема мошенничества: людей обманывают, притворяясь работодателями

Новая схема мошенничества: людей обманывают, притворяясь работодателями (4 фото)

Автор:
14 января 2021 16:17
Сообщество : Мошенничество
Метки: playmarket   данные   мошенничество   обман   приложение   работа   схема   
2086
4
Привычные схемы со звонками из "служб безопасности банка" больше не приносят много денег, и мошенники вынуждены придумывать новые пути обмана граждан. Теперь они обращаются к тем, кто ищет работу.

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Метки: playmarket   данные   мошенничество   обман   приложение   работа   схема   
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9  комментариев
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2k
Core 2 часа назад
То есть прикладуха с трояном норм стоит в гуловском магазине?)
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256
Ибрагим Прутков Полчаса назад
Может приложение без трояна, но потом докачивает его?
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34
Серж 2 часа назад
только что на почтовый ящик пришло письмо, написано от директора. Удалил сразу.
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10k
Денис Трубочкин 2 часа назад
А какой смысл грабить безработных? Они сами последнюю сосиску без соли доедают...
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4k
Bartello Денис Трубочкин 2 часа назад
Ну какие-то накопления имеются у некоторых. Не все же ищут работу когда соль на сосиске закончилась.
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13k
Hairy. Денис Трубочкин 2 часа назад
Им есть на кого ровняться:
Им есть на кого ровняться:
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802
E_Gor Денис Трубочкин 54 минуты назад
Они и не грабят. В данном случае вешают кредит. То есть грабят в долг, так получается.
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180
Электроник Денис Трубочкин Полчаса назад
Нуждающегося легче ограбить вот и грабят.
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