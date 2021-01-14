Новая схема мошенничества: людей обманывают, притворяясь работодателями

Привычные схемы со звонками из "служб безопасности банка" больше не приносят много денег, и мошенники вынуждены придумывать новые пути обмана граждан. Теперь они обращаются к тем, кто ищет работу.
Воспользовавшись тем, что в период пандемии многие россияне потеряли работу или существенно просели в доходах, предприимчивые преступники придумали вариант смелого "отъема денег": потенциальная жертва для получения удаленной работы должна скачать приложение, в ПО которого встроен троян, позволяющий, минуя секретные коды, получить доступ к личному кабинету в банке .
Эта схема уже была опробована: пострадавший рассказал, что разместил объявление о поиске на работы на одной известной онлайн-площадке. Ему поступило предложение об удаленной деятельности. Работодатель рекомендовал скачать необходимые для работы приложения, в числе прочих было и то, с трояном. При этом приложения скачивались напрямую из магазина PlayMarket, потому не вызвали подозрений.
Эта схема обмана похожа на слегка усовершенствованную прежнюю, в которой мошенники под видом работодателей действовали от лица якобы компании, нанимающей людей, и, собрав персональные данные (включая копии паспортов) получали от их имени займы в микро-финансовых организациях. С момента введения карантина преступникам пришлось модернизировать старый способ. И в данном случае приложение, которое просят установить мошенники, выглядит вполне легитимным. И несмотря на то, что на Android-смартфонах работает система безопасности "Google Play Защита", предупреждающая о потенциально опасных приложениях, все равно на крючок обманщиков, как видим, люди попадаются.
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