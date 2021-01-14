Новая схема мошенничества: людей обманывают, притворяясь работодателями

Эта схема обмана похожа на слегка усовершенствованную прежнюю, в которой мошенники под видом работодателей действовали от лица якобы компании, нанимающей людей, и, собрав персональные данные (включая копии паспортов) получали от их имени займы в микро-финансовых организациях. С момента введения карантина преступникам пришлось модернизировать старый способ. И в данном случае приложение, которое просят установить мошенники, выглядит вполне легитимным. И несмотря на то, что на Android-смартфонах работает система безопасности "Google Play Защита", предупреждающая о потенциально опасных приложениях, все равно на крючок обманщиков, как видим, люди попадаются.