Пассажирка впала в истерику в симферопольском аэропорту: из-за игрушечного пистолета

Очевидцы сняли на видео, как громко плачет ребенок и мечется с воплями дамочка в джинсовых шортах: на досмотре пассажиров и ручной клади вызвала вопросы сотрудников игрушка, которую они везли с собой. Пассажирам сказали, что с опасным предметом нельзя пройти на борт авиалайнера - и тут у женщины началась настоящая истерика...



Она вопит "Пустите нас!!! Я тебя убью! А-а-а-а..." - прыгает вокруг сканера и рыдает. Нервы у мамаши однозначно не в порядке...

Другие пассажиры начинают объяснять, что причиной задержки стал упакованный в коробку пластиковый пистолет в виде щенка-далматинца. И обвиняют сотрудников аэропорта в том, что те довели женщину до нервного срыва...