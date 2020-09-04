Пассажирка впала в истерику в симферопольском аэропорту: из-за игрушечного пистолета

Мама с ребенком-дошкольником возвращались с курорта домой в Челябинск. Но в воздушной гавани Крыма им встретилась неожиданная проблема.
Очевидцы сняли на видео, как громко плачет ребенок и мечется с воплями дамочка в джинсовых шортах: на досмотре пассажиров и ручной клади вызвала вопросы сотрудников игрушка, которую они везли с собой. Пассажирам сказали, что с опасным предметом нельзя пройти на борт авиалайнера - и тут у женщины началась настоящая истерика...
Она вопит "Пустите нас!!! Я тебя убью! А-а-а-а..." - прыгает вокруг сканера и рыдает. Нервы у мамаши однозначно не в порядке...
Другие пассажиры начинают объяснять, что причиной задержки стал упакованный в коробку пластиковый пистолет в виде щенка-далматинца. И обвиняют сотрудников аэропорта в том, что те довели женщину до нервного срыва...
Она вопит "Пустите нас!!! Я тебя убью! А-а-а-а..." - прыгает вокруг сканера и рыдает. Нервы у мамаши однозначно не в порядке...
Другие пассажиры начинают объяснять, что причиной задержки стал упакованный в коробку пластиковый пистолет в виде щенка-далматинца. И обвиняют сотрудников аэропорта в том, что те довели женщину до нервного срыва...
Пресс-служба аэропорта Симферополя позже пояснила, что пассажиры всё же успели на свой рейс и благополучно улетели домой. А причиной конфликта с сотрудниками предполетного досмотра стали правила авиационной безопасности, согласно которым в салон пассажирского самолета нельзя проносить любые предметы, имитирующие огнестрельное оружие, включая игрушки для дошколят.
В итоге "безопасники" всё же закрыли глаза на то, что пластиковая собачка стреляет, хоть и мягкими пулями, и позволили взять ее на борт воздушного судна. Заявлений в полицию ни истеричная пассажирка, ни сотрудники аэропорта не писали.
В итоге "безопасники" всё же закрыли глаза на то, что пластиковая собачка стреляет, хоть и мягкими пулями, и позволили взять ее на борт воздушного судна. Заявлений в полицию ни истеричная пассажирка, ни сотрудники аэропорта не писали.
В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет
Поединок на глазах изумленных авиапассажиров и сотрудников авиакомпании приключился в воскресенье в третьем аэропорту Нью-Йорка - LaGuardia. Люди только начали подниматься на борт лайнера воздушного перевозчика Delta...
Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию
Еле стоящая на ногах уроженка Твери пререкалась с сотрудниками полиции, не обращала внимания на плачущих детей, а потом и вовсе улеглась спать, а когда ей стали пенять на невыполнение материнских обязанностей, заявила, что это работа полиции. Что ж, полиция приняла вызов...
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Или с детства привыкла все выцыганивать истериками, как в магазине игрушек или около вкусняшек, лежа на полу и размахивая руками и ногами. С возрастом не прошло...
Или реально неадекват. В любом случае посидела бы там парк пару деньков, пока оценят ее психическое состояние, таки сразу бы перестала ТАК делать в любом случае.
А так... получилось как с теми же детьми, поистерила - получила, в следующий раз тем же приемом будет пользоваться.
В аптеке(!!!!!) купили лекарство в ёмкости чуть больше 0,5л. Аэропорт Псков. Такая клоунада была со стороны САБов ( тётки лет за 50+) а в итоге согласились и пропустили.
Рядовых безопасников дрючат в хвост и гриву. Натаскивают именно на жёсткое и дословное соблюдение пунктов правил и инструкций. Спорить с ними бесполезно, так как камер там как у дурака фантиков и если они неправильно чихнут, то им такие горчичники пропишут, не сесть будет.
Единственный выход - вежливо попросить позвать старшего смены. У него есть полномочия оценить реальность и смягчить требования. Не все и не всегда, но может прокатить.