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Пассажирка впала в истерику в симферопольском аэропорту: из-за игрушечного пистолета

Пассажирка впала в истерику в симферопольском аэропорту: из-за игрушечного пистолета (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 02:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   безопасность   досмотр   истерика   крым   мать   симферополь   
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Мама с ребенком-дошкольником возвращались с курорта домой в Челябинск. Но в воздушной гавани Крыма им встретилась неожиданная проблема.

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Метки: аэропорт   безопасность   досмотр   истерика   крым   мать   симферополь   
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12  комментариев
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17k
Luc72 2 часа назад
Дак тут бригаду надо было вызывать, психиатрической помощи. Такую неадекватную нельзя пускать в самолет, она проблемы может сделать и без всякого игрушечного пистолета. Да еще и с ребенком летит.
Или с детства привыкла все выцыганивать истериками, как в магазине игрушек или около вкусняшек, лежа на полу и размахивая руками и ногами. С возрастом не прошло...
Или реально неадекват. В любом случае посидела бы там парк пару деньков, пока оценят ее психическое состояние, таки сразу бы перестала ТАК делать в любом случае.
А так... получилось как с теми же детьми, поистерила - получила, в следующий раз тем же приемом будет пользоваться.
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120
Серёга. 39 минут назад
Яжемать привыкла добиваться всего любыми способами. Видно же что "истерика" наигранная. У меня один раз так же отобрали мультитул, ниче отдал не истерил.
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2k
evzhur 55 минут назад
У меня неделю назад в этом же месте эти же люди забрали нож. Уцки епта :) Он маленький был, складной. Я им консерву в самолете открывал. Прост лететь долго, а в уральских авиалиниях не кормят. Купил консерву, ножом открыл , съел, банку под кресло бросил. Но, правда, нож отобрали, а голодным я не остался -- у меня была шаурма, а у соседа яйца, сало и семечки. Стоимость билета 23 000 (Симферополь-Барнаул). Нож жалко, но в принципе весело летать в современной России, примерно как в общем вагоне поезда Новосибирск - Караганда в 80-е годы.
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4k
Echo evzhur Полчаса назад
а как вы их уболтали на досмотре что разрешили консерву пронести ? Мне в Калининграде сказали или в багаж сдавай или выкладывай банку тушенки, она видите ли не светится . Пришлось оставить, одна ручная кладь была
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1k
magnum60 2 часа назад
Приобретя определённые навыки, можно и пластмассовой посудой ( нож, вилка, зубочистка) выдаваемой на борту ВС можно взять в заложники любого и что-то требовать.
В аптеке(!!!!!) купили лекарство в ёмкости чуть больше 0,5л. Аэропорт Псков. Такая клоунада была со стороны САБов ( тётки лет за 50+) а в итоге согласились и пропустили.
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22
Andrew Grigorev 2 часа назад
В 2014, в Канаде, у меня забрали на дрсмотре губную помаду из детского косметического набора. У товарища изъяли пластиковую биту и игрушечного набора бейсболиста.
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9k
booz223 2 часа назад
Блин, малыша жалко - будет расти, м подобный кошмар отольётся и ему.
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1k
Vic Twin 3 часа назад
Куда мир млять катится?
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22k
Павел Плеханов 4 часа назад
У авиакомпаний много странных, на сторонний взгляд, правил. Как-то меня не пустили с двумя зажигалками. Отдал одну некурящему товарищу - пустили.
Рядовых безопасников дрючат в хвост и гриву. Натаскивают именно на жёсткое и дословное соблюдение пунктов правил и инструкций. Спорить с ними бесполезно, так как камер там как у дурака фантиков и если они неправильно чихнут, то им такие горчичники пропишут, не сесть будет.
Единственный выход - вежливо попросить позвать старшего смены. У него есть полномочия оценить реальность и смягчить требования. Не все и не всегда, но может прокатить.
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1k
Эдуардо Павел Плеханов 2 часа назад
И тем не менее терроисты как то проходят и проносят смертоносный багаж.
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V2.Smirnov Эдуардо Час назад
Да вроде, давно уже ничего такого не было. Значит, меры действуют.
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