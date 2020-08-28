Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию

Конечно, за границу в тот день дама не полетела, а была доставлена в в комнату полиции, а детей отправили на осмотр в больницу. Это стандартная процедура, после которой будет решаться судьба малышей - сейчас ведется поиск отца мальчиков, а также других их родственников. Женщина является уроженкой Тверской области, отец ее детей зарегистрирован в Москве. До его объявления малыши побудут в больнице, после их определят в социально-реабилитационный центр.