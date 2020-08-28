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Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию

Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 августа 2020 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Шереметьево   авиа   дети   полиция   пьяные   сняли с рейса   турция   яжемать   
1987
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Еле стоящая на ногах уроженка Твери пререкалась с сотрудниками полиции, не обращала внимания на плачущих детей, а потом и вовсе улеглась спать, а когда ей стали пенять на невыполнение материнских обязанностей, заявила, что это работа полиции. Что ж, полиция приняла вызов.

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Метки: Шереметьево   авиа   дети   полиция   пьяные   сняли с рейса   турция   яжемать   
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22  комментария
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123k
Алексей Час назад
типичная "наташа" на турецких пляжах
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−2
смитти 11 минут назад
вся Россия в одном видео
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70
Родион 15 минут назад
За что детям такое достается?
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11k
Павел 16 минут назад
вспомнилось это эпичное видео
Ссылка www.youtube.com
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635
Go 21 минуту назад
Пероксидная узбечка или казашка.
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32k
AGM 22 минуты назад
Типичная хабалка. И лицо и шмотки и поведение. Дети подрастут - получит от них такое же отношение.
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18k
Добрый Алабай Полчаса назад
Бабу стерилизовать, чтоб дальше не размножалась, и на принудительные работы лет на пять.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 36 минут назад
Это просто стресс и страх перед полётом. Понять и простить.

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19k
Сибиряк 42 минуты назад
детей жалко
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2k
Алекс 43 минуты назад
Бедные дети...
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2k
DyadyaSasha 46 минут назад
И откуда у такого быдла деньги на курорты?! Если от мужа, то её ожидает хороший втык.
Надеюсь этот урок ей впрок пойдет.
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914
Игорь 46 минут назад
Да да, конечно, мать защитница. Психолога где такого достали, интересно? Из женского журнала какого нибудь?
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1k
uuid Час назад
за такое надо без парашюта выкидывать. наказывать дикими штрафами, черными списками и уголовкой, что бы остаток жизни на земле провели.
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30
levikus Час назад
Прибухнула на радостях, с подружками, чего уж там. Мы бывает не лучше, когда летим в отпуск или командировки
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245
Ager Час назад
неадекватных людей надо вообще лишить прав на размножение
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