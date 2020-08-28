Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию

Еле стоящая на ногах уроженка Твери пререкалась с сотрудниками полиции, не обращала внимания на плачущих детей, а потом и вовсе улеглась спать, а когда ей стали пенять на невыполнение материнских обязанностей, заявила, что это работа полиции. Что ж, полиция приняла вызов.
В четверг, 27 августа, в аэропорту Шереметьево весьма нетрезвую даму с двумя детьми сняли с рейса в Турцию. Пассажирка была так пьяна, что, по словам очевидцев, даже улеглась спать на пол у выхода на посадку. Все это время ее дети двух и четырех лет были предоставлены сами себе. Они плакали, пытались разбудить мать. Находящиеся рядом пассажиры пожаловались сотрудникам транспортной полиции - те предъявили женщине претензии в невыполнии своих обязанностей и сняли ее с полета.
Дама была рассержена. Она стала пререкаться с правоохранителями, заявив, что это была их обязанность - следить за порядком в зале, а значит они могли бы и сами успокоить детей. А теперь они будут должны купить билеты и за свой счет отправить семью за рубеж.
Конечно, за границу в тот день дама не полетела, а была доставлена в в комнату полиции, а детей отправили на осмотр в больницу. Это стандартная процедура, после которой будет решаться судьба малышей - сейчас ведется поиск отца мальчиков, а также других их родственников. Женщина является уроженкой Тверской области, отец ее детей зарегистрирован в Москве. До его объявления малыши побудут в больнице, после их определят в социально-реабилитационный центр.
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Надеюсь этот урок ей впрок пойдет.