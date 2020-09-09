Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших в школьнице

Жители района Марьино в Симферополе устроили народный сход и выселили 10 чеченцев за домогательства к школьнице. Об этом, со ссылкой на очевидцев, сообщает издание "Подъем".

Как сообщает издание, трое чеченцев постоянно приставали к соседке-школьнице, отец которой безрезультатно жаловался официальному представителю Чечни в Крыму. Чиновник заявил, что не имеет влияния на земляков и ничем помочь не может.

Тогда мужчина обратился к соседям, и около 150 местных жителей пригласили гостей из южных республик на разговор. В ходе "разговора" отец девочки избил домогавшихся его чада чеченцев.