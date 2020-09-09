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Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших в школьнице

Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших в школьнице (3 фото)

Автор:
09 сентября 2020 13:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Народный сход   выселение   домогательства   симферополь   чеченцы   
3331
3

Говорят, для переезда гостям даже предоставили комфортабельное авто - грузовик, в котором возят баранов.

Источник:

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Метки: Народный сход   выселение   домогательства   симферополь   чеченцы   
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21  комментарий
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4k
Bhaal Час назад
Теперь положительный опыт Крыма нужно распространить на остальные регионы России
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−19
Алещенко Олександр 8 минут назад
А в Чечне есть представители регионов ?Или только они контролируют кто сколько им остёгивает?
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685
Go 20 минут назад
Браво! Уважение и аплодисменты! Гнать их из всех городов русских назад в Чечню!
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2k
Margo 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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−155
радонеж 24 минуты назад
русске мир пришел, не удивительно
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1k
Chris Taylor Полчаса назад
официальному представителю Чечни в Крыму. - что за пост такой? а такой же для якутов есть там?
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12k
Hairy. Полчаса назад
Как только пж откинет копыта, его "пехота" и акадЭмики всякие сразу станут не нужны, а у себя в родных горных краях к ним сразу возникнет куча вопросов от тейпов не вошедших в пугабийскую обойму, только вот защиты из федерального центра уже не будет.
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588
arcush 41 минуту назад
Да гнать их из России! За минные поля и пулеметы! В Россию только после кастрации!
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1k
Моя Родина - СССР. 52 минуты назад
Новость как будто из параллельной вселенной. А так если не фейк, то респект жителям Марьино.
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174
Nane First NameLast Час назад
Ну раз к школьнице теперь не пристают - теперь всем нужно ехать в Крым отдыхать? или про что пост?
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1k
Том Сойер Час назад
Автор поста - ублюдок и говноед, тролль-русофоб собирающий всякое дерьмо с просторов интернета и тянущий его на фишки. Пошёл на Х,У,Й отсюда Dionysus - ты мразь и гнида.
Автор поста - ублюдок и говноед, тролль-русофоб собирающий всякое дерьмо с просторов интернета и тянущий его на фишки. Пошёл на Х,У,Й отсюда Dionysus - ты мразь и гнида.
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174
Nane First NameLast Том Сойер Час назад
Однозначно!
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2k
Черчек Том Сойер 59 минут назад
Последуйте своему совету, пройдите в пункт назначения сами.
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748
Лёха Том Сойер Полчаса назад
Даже если [мат],[мат] красиво.
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60k
HundeBeißer2 Том Сойер Полчаса назад
Псинка пригожинская за черненьких распереживалась!
Забавно.
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613
Asmodeus Kruzenshtern Том Сойер 7 минут назад
Припекло, черножопенький? На ледовую сосульку сядь своим горящим раздроченным дуплом.
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11k
робт Час назад
мда
забавно что в эту х*уету поверит куча баранов с фишек и не только
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60k
HundeBeißer2 Час назад
Нкуй нужен в Крыму,"официальный представитель чечни"?!
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7k
Serg2001 HundeBeißer2 47 минут назад
Ну так кто-то же должен с ментами вопросы решать после их блудняков. И еще много для чего. Собственно везде в регионах и крупных городах существуют представители разных национальных диаспор. Не только чеченцы.
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