Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших в школьнице

Говорят, для переезда гостям даже предоставили комфортабельное авто - грузовик, в котором возят баранов.
Жители района Марьино в Симферополе устроили народный сход и выселили 10 чеченцев за домогательства к школьнице. Об этом, со ссылкой на очевидцев, сообщает издание "Подъем".
Как сообщает издание, трое чеченцев постоянно приставали к соседке-школьнице, отец которой безрезультатно жаловался официальному представителю Чечни в Крыму. Чиновник заявил, что не имеет влияния на земляков и ничем помочь не может.
Тогда мужчина обратился к соседям, и около 150 местных жителей пригласили гостей из южных республик на разговор. В ходе "разговора" отец девочки избил домогавшихся его чада чеченцев.
"Жители села потребовали, чтобы чеченцы убирались из их района. К их дому подогнали грузовик, на котором возят баранов на рынок для продажи. Чеченцев довезли до ближайшей остановки и настойчиво посоветовали больше в Марьино не появляться", - рассказал очевидец.
Неизвестно, обращались ли "потерпевшие" в полицию.
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Забавно.