Пьяные солдаты на БМП заблудились в поле и снесли забор аэропорта

Направляясь на полигон, ребята просто решили срезать путь... А может на самолет опаздывали?
В Волгограде пьяные солдаты на боевой машине пехоты (БМП) протаранили забор аэропорта.
На кадрах, заснятых камерой наружного наблюдения видно, как БМП подъезжает к бетонному забору с колючей проволокой, "газует" и пробивает его, въезжая на запретную территорию. При этом видно, что во время тарана на боевой машине стоят два военнослужащих.
Сообщается, что техникой управляли двое военнослужащих из 20-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады - ефрейтор Александр Жеребцов и рядовой Дмитрий Нирознесков. Которым, очевидно, уже не светит стать офицерами...
БМП была задержана силами авиационной безопасности на территории аэропорта. Об инциденте уже доложили в войсковую часть и ФСБ.
Как стало известно, перед тем как перегнать БМП из войсковой части на полигон, солдатики приняли на грудь и навеселе отправились выполнять задачу. Однако миссия оказалась невыполнимой: срочники сбились с пути, и зачем-то решили проехать на территорию аэропорта, наплевав на любые преграды на своем пути - благо БМП это позволяет...
Теперь за свою веселую поездку срочникам придется отвечать по всей строгости закона.
Ребят, не знаю как сейчас, но так то в одном среднестатистическом дне, одной среднестатистической роты серий на 10 материалу набирается.— Спартак Авдеевский (@Ars777_70) October 22, 2020
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В смысле, о ручку.
Рукоять управления.
Это пока только от СБ прилетело. Там ещё от своих офицеров прилетит так, что дней 5 он будет ссать кровью.