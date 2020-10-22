Пьяные солдаты на БМП заблудились в поле и снесли забор аэропорта

Как стало известно, перед тем как перегнать БМП из войсковой части на полигон, солдатики приняли на грудь и навеселе отправились выполнять задачу. Однако миссия оказалась невыполнимой: срочники сбились с пути, и зачем-то решили проехать на территорию аэропорта, наплевав на любые преграды на своем пути - благо БМП это позволяет...