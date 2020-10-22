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Пьяные солдаты на БМП заблудились в поле и снесли забор аэропорта

Пьяные солдаты на БМП заблудились в поле и снесли забор аэропорта (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 15:21
Сообщество : Военное
Метки: аэропорт   бмп   видео   волгоград   забор   курьез   срочники   
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Направляясь на полигон, ребята просто решили срезать путь... А может на самолет опаздывали?

Источник:

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Метки: аэропорт   бмп   видео   волгоград   забор   курьез   срочники   
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15  комментариев
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18k
turyst 2 часа назад
О руку сам ударился.
В смысле, о ручку.
Рукоять управления.


О руку сам ударился. В смысле, о ручку. Рукоять управления.
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4k
Дмитрий Горчилин 22 минуты назад
Это у него после встречи с охраной аэропорта так пигментация нарушилась?
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1k
Олег 23 минуты назад
А город подумал ученья идут .
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1k
zenon Полчаса назад
В части, где служил, был один солдат из Нижнего Тагила, который умел всё. Однажды наш старшина попросил нас исправить забор, который был сооружён из плит для полевого аэродрома. Дал нам моток проволоки и кусачки - действуйте. Там работы было на полчаса от силы, а он сказал, что бы трудились до обета. И тут этот солдат Сапегин увидел возле этого забора огромный тягач. Старшина сказал, что тягач не работает, что-то там не то. Сапегин, так их делали на нашем заводе, я проверю. Пока мы возились с забором, этот спец завёл таки этот тягач и он поехал по направлению к обзорному радару, который был на насыпной вышке. Мы ему кричим глуши, а он оттуда орёт, что не может. Тягач подъезжает к этой насыпи и полез вверх. Склон был крутой, а тягач лезет. Уже половина склона пролез. Ещё немного и он вылезет, как раз напротив радара. Осталось перевалить, вдруг тягач глохнет и начинает с ускорением скатываться на то место, откуда Сапегин его угнал. Мы конечно врассыпную, а за забором проходит дорога. Тягач выбивает две плиты из забора, переехал без происшествий дорогу и на пригорке остановился. Пробовали его машиной затянуть на место, невозможно, тягач упёрся. Подкатили два зила 157 и они вдвоём затянули тягач на место. Две платы до самого вечера ставили вместо выбитых и согнутых. Он вообще был специалист по придумках. А в роте числился как прожекторист. Выехал он на начало полосы. Прожектор имел свой движок на 220 вольт, кроме движка был аккумулятор на 90 вольт. Полёты закончились и Сапегин должен был отогнать прожектор на стоянку, но мотор не заводился. И Сапегин решил завести машину от аккумулятора для прожектора. Подсоединил мощные провода к аккумулятору машины и включил рубильник. Машина вспыхнула как солнышко. Сапегин из машины выскочил, но рубильник не выключил и вся машина загорелась. Прожектор стоимостью под 100 тыщ рублей, скрутило, как червяка. Прилетела пожарка и потушила то, что осталось. Начальник финчасти так зловредно сказал Сапегину, теперь ты будешь служить без зарплаты до конца жизни. Однажды он стоял на посту возле ворот при въезде на аэродром. Вдруг он увидел, что ворота перекошенные. Парень он был здоровый и решил чего стоять, нужно исправить. Попробовал руками не получилось. Нашёл камень и применил его как опору. Подсунул вниз ствол АК и таки поставил ворота на место. После того как мы закончили охранять, пришли в часть и старшина принял от нас оружие и ставил его в пирамиду. Взял он автомат Сапегина и спрашивает - что это с ним? Сапегин - где, что? Старшина - почему ствол погнут? Сапегин - это я ворота выпрямлял. Старшина сказал - автомат стоит 35 рублей, теперь из твоего жалования будут высчитывать. Не взяли с него ни копейки. Потом его куда-то перевели от греха подальше.
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146
DoctorBetruger Полчаса назад
Наш трактор поле переедет, переедет и лес...
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4k
кот базилий Полчаса назад
Лучше бы эти пьяноты забор "зоны" так таранили, лежали бы с дыркой в черепушках безмозглых. Как их автор ласково назвал - "ребята", прямо слеза наворачивается.
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5k
Игорь 39 минут назад
это его самолет зацепил?
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16k
Lunatic Asylum 52 минуты назад
Это пока только от СБ прилетело. Там ещё от своих офицеров прилетит так, что дней 5 он будет ссать кровью.

Это пока только от СБ прилетело. Там ещё от своих офицеров прилетит так, что дней 5 он будет ссать кровью.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
пьяные алени что ещё сказать
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5k
JACKAL Час назад
Едем в соседнее село на дискотеку?
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2k
Ilya Volodin JACKAL Час назад
Они хотели полететь :)
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4k
кот базилий JACKAL Полчаса назад
Скорее так и было, унали машину.
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−52
Денис Полуничев 2 часа назад
Как же скучно я живу))))
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3k
Sanar 2 часа назад
Какие там к херам срочники, пара синих контрабасов. Но в посте специально делается акцент, что именно срочники.
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