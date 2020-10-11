Путешествие на машине времени. Как Леонид Гайдай открыл Америку в Крыму

Крым — один из центров российского и советского кино. Природа и культура его так богаты, что тут находили натуру для съемок не только самого Крыма, моря и гор, но и Севера, Чукотки, Дикого Запада и многих других уголков мира.
Натуру для многих лучших фильмов страны нашли в Крыму. Один из самых «крымских» режиссеров — Леонид Гайдай. Он здесь снимал Кавказ в «Кавказской пленнице», Ялту — в «Иване Васильевиче», Дикий Запад — в «Деловых людях», сам Крым — в «Спортлото-82».
Мало кто знает, что Леонид Иович планировал снимать в Крыму и «Бриллиантовую руку», даже ездил по полуострову в поисках натуры. Например, для потрясающей сцены с сыном Юрия Никулина, идущим по морю аки посуху, он планировал съемки на затопленном острове в коктебельской Тихой бухте. Но потом съемки перенесли в Краснодарский край.
Мало кто знает, что Леонид Иович планировал снимать в Крыму и «Бриллиантовую руку», даже ездил по полуострову в поисках натуры. Например, для потрясающей сцены с сыном Юрия Никулина, идущим по морю аки посуху, он планировал съемки на затопленном острове в коктебельской Тихой бухте. Но потом съемки перенесли в Краснодарский край.
Дикий Запад в восточном Крыму
Фильм «Деловые люди», советская односерийная кинокомедия, снятая по мотивам новелл О. Генри в 1962 году режиссером Леонидом Гайдаем.
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Гайдай первым открыл Америку в Крыму, когда в начале 1960-х снимал «Деловых людей» по О. Генри. Натуру для самой ковбойской новеллы «Дороги, которые мы выбираем» он нашел у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе. На ее фоне снятые под разными ракурсами долго скакали грабители Акула Додсон и Боб Тидбол, унося с собой украденные 30 тысяч долларов. Панорама гор была столь эпической, что знаменитая фраза Акулы «Боливар не выдержит двоих» стала звучать особенно весомо.
10 лет спустя эти же гениальные ракурсы практически повторили во «Всаднике без головы». Действие фильма происходило в Техасе, и многие его сцены снимали тут же. Сначала хотели это сделать на плоской поверхности Белой скалы: лошадь со зловещим всадником без головы на краю обрыва смотрелась бы гениально. Но там место было занято: шла работа над фильмом «Чиполино». Надо сказать, что сказок, фэнтези и научной фантастики на фоне волшебной природы Крыма было снято очень много. Так, тут часто работали наши главные режиссеры-сказочники Роу и Птушко. Режиссер «Всадника без головы» Вайншток не стал ждать и снял многие сцены у подножия скалы и на ее фоне. Получилось очень здорово.
«Гудбай, Америка!»
Уже через два года здесь снимали «Мустанга-иноходца», это место становилось главной съемочной площадкой для фильмов про ковбоев и Дикий Запад.
Их сделали тут очень много. Вскоре появились «Короли и капуста» с Джигарханяном, Гафтом и Караченцовым.
А подростки 1970-х наверняка помнят вестерн для взрослых «Вооружен и очень опасен» с эротическими сценами между Людмилой Сенчиной и Донатасом Банионисом.
Но, наверное, самый яркий фильм, снятый здесь, — «Мираж». Детектив по Чейзу показывал тот «киношный» образ Америки, который советская пропаганда ругала, а мы — любили. Это была страна брутальных мужчин, красивых женщин, крутых тачек, насквозь пропитанная духом свободы. Это была эпоха любви к Америке, когда Бутусов ещё не спел знаменитую песню «Гудбай, Америка», и «тертые джинсы» были нам по размеру, а «запретные плоды» — всласть.
Главные роли в «Мираже» играли прибалты с западной внешностью: Мирдза Мартинсоне и Мартиньш Вилсонс. По сценарию фильма они влюблялись друг в друга, а зрители — в них. Нельзя забыть финальную сцену. Герои, чтобы не сдаться полиции, бросаются с Белой скалы вниз и долго летят, взявшись за руки. Они были самыми красивыми и обаятельными преступниками в мире.
Рекламный ролик длиною в фильм
Безусловно, самый крымский фильм Гайдая — «Спортлото-82», все его действие происходит в Крыму. «Южногорск», куда приезжают герои на поезде, — это Феодосия и частично Алушта. Кемпинг на 32 км, где отдыхает главная героиня Таня (Светлана Аманова), расположен рядом с мысом Капчик в Новом Свете. А турбаза «Орлиный приют» — это биостанция у подножия Карадага.
Лишь в самом начале фильма нет Крыма, герои собираются на Курском вокзале в Москве, попадают в одно купе. И вот тут почти сразу должна была начаться крымская тема. Помните, как Сан Саныч (Пуговкин) демонстративно доставая бутылку и говоря «Коньяк отменный!», предлагает всем его попробовать? Но название коньяка не читается. На самом деле роль горячительного напитка должен был сыграть коньяк из Коктебеля. Здесь, как это часто было в фильмах Гайдая, планировалась скрытая реклама (продакт-плейсмент). В «Спортлото-82» ее навалом. Сан Саныч откровенно рекламирует сигареты «Мальборо», противопоставляя их высокое качество «Приме».
Точно так же в пику коле превозносится наша газировка «Байкал», её не раз назойливо позиционируют в фильме.
Рекламы, как и секса, в СССР не было
Но с коньяком не получилось. Есть версия, что не договорились с производителями. Коньячный дом с погребами и производством расположен на самом деле не в Коктебеле, а с другой стороны Карадага, в поселке Щебетовка. В паре километров от него, на биостанции, Гайдай расположил турбазу «Орлиный приют». Здесь ее директор, которого играет Борислав Брондуков, тоже должен был угощать героев фильма местным коньяком, но вместо него наливает им почему-то грузинскую Хванчкару (как будто нет крымских вин). Гайдай не раз так показывал в своих фильмах абстрактный алкоголь, как бы говоря производителям: «Здесь могла быть ваша скрытая реклама».
Конечно, это не было его самодеятельностью. Известно, что в СССР не было секса и рекламы, и как тогда организовывали продакт-плейсмент — загадка. Наверное, этим занималась какая-то структура в недрах Госплана или еще какого ведомства. Но совершенно однозначно, что в самых популярных фильмах — вроде гайдаевских комедий — скрытая реклама явно присутствовала в больших объемах. «Мальборо», «Аэрофлот» и государственные лотереи рекламировались в нескольких картинах Гайдая, а «Спортлото-82» — просто апогей рекламы. По сути, все кино — большой рекламный ролик лотереи.
Путешествие в историю
«Бриллиантовая рука», 1968 г. Андрей Миронов и Максим Никулин. Кадр из фильма.
Но он и другие фильмы Гайдая сделаны так талантливо, что мы смотрим кино, а не рекламу. И так здорово их пересматривать. Вообще, смотреть старые любимые фильмы — это как путешествовать в прошлое на машине времени. Оживают прежние эмоции, переживания, но одновременно мы всегда находим в них и что-то новое. Представляете, как здорово сравнить кино и натуру, — места, в которых оно было снято. Это рождает какое-то новое измерение, новое знание. А если это место ещё и культовое, как, например, Белая скала... Что будет, если сначала посмотреть лучшие фильмы, снятые здесь, а потом посетить это место силы и сравнить искусство и реальность? Или пройтись по другим местам съемок великих фильмов. А может быть, высадиться на затопленном острове в Тихой бухте и попробовать разыграть эпизод с Мироновым и мальчиком, идущим по воде, из «Бриллиантовой руки»? Нет сомнения, все это подарит фантастические эмоции.
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