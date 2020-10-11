Путешествие на машине времени. Как Леонид Гайдай открыл Америку в Крыму

Но он и другие фильмы Гайдая сделаны так талантливо, что мы смотрим кино, а не рекламу. И так здорово их пересматривать. Вообще, смотреть старые любимые фильмы — это как путешествовать в прошлое на машине времени. Оживают прежние эмоции, переживания, но одновременно мы всегда находим в них и что-то новое. Представляете, как здорово сравнить кино и натуру, — места, в которых оно было снято. Это рождает какое-то новое измерение, новое знание. А если это место ещё и культовое, как, например, Белая скала... Что будет, если сначала посмотреть лучшие фильмы, снятые здесь, а потом посетить это место силы и сравнить искусство и реальность? Или пройтись по другим местам съемок великих фильмов. А может быть, высадиться на затопленном острове в Тихой бухте и попробовать разыграть эпизод с Мироновым и мальчиком, идущим по воде, из «Бриллиантовой руки»? Нет сомнения, все это подарит фантастические эмоции.