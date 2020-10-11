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Путешествие на машине времени. Как Леонид Гайдай открыл Америку в Крыму

Путешествие на машине времени. Как Леонид Гайдай открыл Америку в Крыму (19 фото)

Автор:
11 октября 2020 04:44
Метки: Леонид Иович Гайдай   крым   страницы истории   
488
19
Крым — один из центров российского и советского кино. Природа и культура его так богаты, что тут находили натуру для съемок не только самого Крыма, моря и гор, но и Севера, Чукотки, Дикого Запада и многих других уголков мира.
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Метки: Леонид Иович Гайдай   крым   страницы истории   
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Попов Алексей 4 часа назад
А ещё - Поле чудес в стране дураков :-)
А ещё - Поле чудес в стране дураков :-)
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Mamin Sibiriak 2 часа назад
Путешествие на машине времени. Как Леонид Гайдай открыл Америку в Крыму
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Fatima Habiba 3 часа назад
"Всадник без головы" - мой первый фильм ужасов, не считая "Легенду о динозаврах"
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