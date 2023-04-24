FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7169 постов • 1005 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Утренний "шмон": как проходит ежедневная процедура досмотра работников Wildberries

Утренний "шмон": как проходит ежедневная процедура досмотра работников Wildberries

Автор:
24 апреля 2023 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Бакальчук   безопасность   видео   досмотр   маркетплейс   работа   смена   
5838
1
1

Сотрудницы популярного маркетплейса вынуждены раздеться до нижнего белья, чтобы одежду осмотрели проверяющие.

У империи Wildberries - свои законы, и сотрудников, судя по всему, там ни во что не ставят. На видео попала ежедневная процедура досмотра, во время которой девушки раздеваются до трусов и сдают одежду на осмотр. Всё это снимается на камеры.


На видео около десятка раздетых девушек ждут своей очереди, по одной подходят к женщине в форме и выкладывают одежду на досмотр. Как поясняет один из бывших работников маркетплейса, эта процедура обязательна, и проводится перед началом каждой смены.


Сотрудникам Wildberries нельзя проносить с собой на склад смартфоны, часы и любую неформенную одежду (кроме нижнего белья, надетого на тело). С собой можно взять только кнопочный телефон, сигареты и лекарства. Карманов на форме нет, поэтому все это добро работники пристраивают на теле как могут: кто-то кладет телефон и сигареты в трусы, кто-то приматывает их к руке скотчем.


Таким образом в Wildberries следят за безопасностью и предотвращают попытки воровства. А личное достоинство работников - дело десятое. Всем, кому не подходят эти условия, рекомендуют пройти на выход.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Wildberries   Бакальчук   безопасность   видео   досмотр   маркетплейс   работа   смена   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
86  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
Я бы задался вопросом не о личном досмотре, каждая организация имеет полно право устанавливать свои правила, кому не нравится, выход знают где, а вот к тому телу, которое снимает вот это вот все и выкладывает и в интерентах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 15)
333
Вася Васильев 14 минут назад
Так не на складах же воруют... доставка и пункты выдачи, вот самые настоящие тридварасы в плане что-то утащить-подменить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Не пох** ли, как их там осматривают, если вместо одеяла приезжает другого цвета дерюга для половых тряпок и без единой этикетки, все не того размера, настольная лампа ездит разбитая по десятку покупателей по кругу (видно по отзывам и фото) и "итальянские туфли" за большие деньги приезжают без каких-то вшивок, с наклеенной на стельке БУМАЖКОЙ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
196
Андрей Маркин 54 минуты назад
Правильно понимаю, что на металлодетекторы как, например, установленные в аэропортах, руководство Wildberries деньги жмёт?
Или не устанавливает ради таких вот видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
888
KASPER 2 часа назад
А ВОРОВСТВО ЗНАЧИТ ЛИЧНОЕ ДОСТОИНСТВО ВОРА НЕ УНИЖАЕТ,,,?
АФФФТАР , ДЫ КРАСАВЧИК!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 2 часа назад
Непонятно, что там такого можно украсть, комод в трусах? Они не могут камеры поставить и через них следить за сотрудниками и складом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Мамба ScorpionDS 54 минуты назад
Там много мелких и ценных вещичек. Поэтому работникам и запрещают приносить свои смартфоны, часы и украшения. Чтобы потом они не могли украденное выдать за своё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ashabad 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Александр Шевченко 2 часа назад
Сколько же там платят, чтоб терпеть такую дичь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 2 часа назад
Первые несколько раз наверно неловко, потом процедура становится рутиной.
В интернете выкладывают жопы и на пляже ходят, всё норм, думаю тут тоже ничего страшного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rustemmedved 2 часа назад
Заказали что ли этот Вальберис, рученки тянутся к баблишку? Что такого, в том что на предприятии действуют повышенные требования к безопасности. Не нравится не работай, или воровать мешают? А вот съемки переодевающихся девушек, наверное, с их согласия в интернет выложили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS 3 часа назад
Совсем не лишняя мера ! У жены двоюродные сестры работали на предприятии , изготавливающем косметику , так у обоих были кровавые мозоли между ног от вынесенных флаконов ! Был еще тот бизнес на крови !)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д 3 часа назад
Видимо когда то было тотальное воровство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 3 часа назад
Расскажите про это "нарушение" сотрудникам предприятий по обработке драгоценных камней. И попросите рассказать, как их досматривают и куда заглядывают... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Дмитрий Serg2001 Час назад
у куда же по вашему можно спрятать коробку от айфона? чтобы её нельзя было определить через металлодетектор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Мамба Дмитрий 53 минуты назад
А при чём тут коробка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Дмитрий Мамба Полчаса назад
а при чём тут драгоценные камни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 3 часа назад
Так проверяют негров, которые алмазы в Намибии копают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Мамба Babangdida 50 минут назад
Работников Гознака ещё и не так на проходной шмонают. А еще есть предприятия, где занимаются огранкой камней или работают с драгметаллами.
Там где продукция габаритная и малоценная, на проходной до трусов не раздевают. Например, в советское время рабочие умудрялись стиральную машинку с завода под тулупом пронести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Юлия Фоксина 3 часа назад
Думаю, что если бы такие условия работы не устраивали персонал, то и работать там было бы не кому. А так видно, как весело и задорно сотрудницы рассекают в трусиках, значит эти правила вполне таки укладываются в приемлемые границы норм каждого отдельно взятого сотрудника. Хотя для меня это точно было бы красной чертой. Не верю, что нельзя найти альтернативную работу на более приемлемых условиях.
По поводу законности вопросы остаются, считаю что правом личного досмотра наделены исключительно правохранительные органы и то в присутствии понятых (есть оговорка для ситуаций, когда присутствие понятых является не обязательным, но для этого должны быть основания).
Поэтому личный досмотр считаю не правомерным, даже при наличии согласия сотрудника, по тому как трудовым кодексом это не оговорено, а инструкции по внутри объектовому режиму не могу выходить за рамки права: требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения режимов, установленных заказчиком, не противоречащих законодательству Российской Федерации; производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осмотр транспортных средств, въезжающих и выезжающих с объекта охраны, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества; применять специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. Данные нормы прописаны в статьей 12.1 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Дмитрий Юлия Фоксина Час назад
всё верно вы пишите, человека всегда можно вынудить подписать невыгодные для него условия, потому что работы мало. Этим и пользуются работодатели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
_delphin_ 3 часа назад
Опять кто-то пытается перевернуть с ног на голову. Раздевают - потому что воруют, а не потому, что кому-то так захотелось. Люди воруют, это факт. Причем, воруют (по разному) все, даже самые честные. А в банковском хранилище ещё и просвечивают. И в аэропорту тоже. В чем проблема? Раздевают, потому что люди - идиоты. Так было, так будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 3 часа назад
Кстати а вы знаете как сотрудники проходят на большие свинокомплексы и птицефермы ? Там где любая инфекция приводит к полному уничтожению предприятия или многомиллионным потерям . Через полное раздевание и душевые кабинки , иногда даже не совсем с водой (дезсредства ) пошел разделся повесил вещи в шкафчик, пошел в душевую , вышел уже во внутреннее помещение достал спецодежду из шкафа или пакета после стирки и пошел работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Дмитрий КАКАнгел Час назад
но там то без досмотра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Мамба Дмитрий 46 минут назад
Без досмотра нельзя. Если не следить за выполнением работниками инструкций, то очень скоро на них начнут болт забивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 3 часа назад
ну мы не можем судить строго не побывав в шкуре начальства- видимо там воруют сильно и много. хотя лично я бы тоже с удовольствием смотрел на полуобнаженных девиц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ЦСКА 3 часа назад
На предприятиях работающих с алмазами, могут и в генекологическое кресло усадить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Викторович 3 часа назад
А есть еще видео? Друг спрашивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Мамба Сергей Викторович 45 минут назад
Такое нада?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SuperTroll 3 часа назад
Тема сисек не раскрыта. Не зачет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 34 комментария
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

178370



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
Набирающие популярность в сообществах
Весна
Весна
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#картинки#Россия#интересное#люди#Реакция
#Юмор#в мире#Фотографии#шоу бизнес#интересно#кино#наука
#СССР#Прикол#животные#подборка#Приколы#Китай#США
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков Крупнейший российский маркетплейс отказывается принимать на работу выходцев с Кавказа Крупнейший российский маркетплейс отказывается принимать на работу выходцев с Кавказа Пассажирка заистерила в симферопольском аэропорту: из-за игрушечного пистолета Пассажирка заистерила в симферопольском аэропорту: из-за игрушечного пистолета Первый и последний день на работе Первый и последний день на работе

На что жалуетесь?

Вернуться