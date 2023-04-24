Утренний "шмон": как проходит ежедневная процедура досмотра работников Wildberries

Сотрудницы популярного маркетплейса вынуждены раздеться до нижнего белья, чтобы одежду осмотрели проверяющие.
У империи Wildberries - свои законы, и сотрудников, судя по всему, там ни во что не ставят. На видео попала ежедневная процедура досмотра, во время которой девушки раздеваются до трусов и сдают одежду на осмотр. Всё это снимается на камеры.
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На видео около десятка раздетых девушек ждут своей очереди, по одной подходят к женщине в форме и выкладывают одежду на досмотр. Как поясняет один из бывших работников маркетплейса, эта процедура обязательна, и проводится перед началом каждой смены.
Сотрудникам Wildberries нельзя проносить с собой на склад смартфоны, часы и любую неформенную одежду (кроме нижнего белья, надетого на тело). С собой можно взять только кнопочный телефон, сигареты и лекарства. Карманов на форме нет, поэтому все это добро работники пристраивают на теле как могут: кто-то кладет телефон и сигареты в трусы, кто-то приматывает их к руке скотчем.
Таким образом в Wildberries следят за безопасностью и предотвращают попытки воровства. А личное достоинство работников - дело десятое. Всем, кому не подходят эти условия, рекомендуют пройти на выход.
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Или не устанавливает ради таких вот видео?
АФФФТАР , ДЫ КРАСАВЧИК!!!!
В интернете выкладывают жопы и на пляже ходят, всё норм, думаю тут тоже ничего страшного
Там где продукция габаритная и малоценная, на проходной до трусов не раздевают. Например, в советское время рабочие умудрялись стиральную машинку с завода под тулупом пронести.
По поводу законности вопросы остаются, считаю что правом личного досмотра наделены исключительно правохранительные органы и то в присутствии понятых (есть оговорка для ситуаций, когда присутствие понятых является не обязательным, но для этого должны быть основания).
Поэтому личный досмотр считаю не правомерным, даже при наличии согласия сотрудника, по тому как трудовым кодексом это не оговорено, а инструкции по внутри объектовому режиму не могу выходить за рамки права: требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения режимов, установленных заказчиком, не противоречащих законодательству Российской Федерации; производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осмотр транспортных средств, въезжающих и выезжающих с объекта охраны, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества; применять специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. Данные нормы прописаны в статьей 12.1 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1.