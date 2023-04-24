Утренний "шмон": как проходит ежедневная процедура досмотра работников Wildberries

На видео около десятка раздетых девушек ждут своей очереди, по одной подходят к женщине в форме и выкладывают одежду на досмотр. Как поясняет один из бывших работников маркетплейса, эта процедура обязательна, и проводится перед началом каждой смены.

Сотрудникам Wildberries нельзя проносить с собой на склад смартфоны, часы и любую неформенную одежду (кроме нижнего белья, надетого на тело). С собой можно взять только кнопочный телефон, сигареты и лекарства. Карманов на форме нет, поэтому все это добро работники пристраивают на теле как могут: кто-то кладет телефон и сигареты в трусы, кто-то приматывает их к руке скотчем.

Таким образом в Wildberries следят за безопасностью и предотвращают попытки воровства. А личное достоинство работников - дело десятое. Всем, кому не подходят эти условия, рекомендуют пройти на выход.