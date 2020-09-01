В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет

Поединок на глазах изумленных авиапассажиров и сотрудников авиакомпании приключился в воскресенье в третьем аэропорту Нью-Йорка - LaGuardia. Люди только начали подниматься на борт лайнера воздушного перевозчика Delta...
И тут у входа в посадочный рукав, что ведет к самолету, повздорили две дамочки. Вместо того, чтоб занять свои места и мирно лететь в Атланту, женщины начали драться, таскать друг друга за волосы - перед ошеломленными пассажирами.
Побоище сняла на видео одна из собиравшихся лететь тем же рейсом пассажирок.
Сначала дамочки просто мутузили друг дружку, а потом та, что в светлых брюках, повалила свою противницу на пол, и поединок продолжился "в партере".
В ролике слышно, как кто-то на заднем плане говорит: "Пойдемте, Алия, они дерутся!"
Затем женщина в белом проталкивается сквозь толпу наблюдающих за схваткой, и идет к парочке забияк с криками "Алия! Стой, стой!" За ней бросается и мужчина, чтобы помочь разнять хулиганок.
Затем женщина в белом проталкивается сквозь толпу наблюдающих за схваткой, и идет к парочке забияк с криками "Алия! Стой, стой!" За ней бросается и мужчина, чтобы помочь разнять хулиганок.
Дестини Дэвис - пассажирка, снявшая вирусное видео, сказала, что драчуньи были то ли родными сестрами, то ли кузинами. Как только они начали драку, все замерли в изумлении. И только через какое-то время появилась полиция...
"Их вывели, но рейс задержали почти на 40 минут, и нам пришлось ждать, пока найдут и выгрузят багаж этих двоих", - добавила она.
Представитель авиакомпании Delta Николь Душанек подтвердила журналистом, что воскресный рейс 1600 "был задержан из-за проблемы с клиентом". Что будет устроившим схватку на входе в самолет, пока неизвестно...
Представитель авиакомпании Delta Николь Душанек подтвердила журналистом, что воскресный рейс 1600 "был задержан из-за проблемы с клиентом". Что будет устроившим схватку на входе в самолет, пока неизвестно...
Два года назад москвич надебоширил в самолёте на 320 тысяч рублей
Житель столицы, летевшийв августе из Москвы в Якутию, устроил дебош на борту самолета. Он ругался, матерился и вообще вёл себя неадекватно. В якутском аэропорту его задержали полицейские...
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драка двух неадекваток уже вирусное видео. Путин, Меркель и Трамп сейчас сидят и думают, что же, ска, делать
Драчуны были ЧЕРНОЖОПЫМИ
так и вышло
Почему из-за них должны страдать множество других - пассажиры, сотрудники превозчика, аэропорта и пр.?
Не проще ли осуществить рейс по графику, а их вещи вернуть ближайшим обратным рейсом?
При длительной задержке зарегистрированного на рейс пассажира (ессно со сданным грузовым багажом), вылет происходит без него. Багаж не выгружают.
Не кажется ли этот вариант более приемлимым для потенциального террориста?
Как думаете сколько человек РЕАЛЬНЫХ терров остановила эта безопасность?
Я работал в крупном международном аэропорту. Рамки, газоанализаторы и все дела. Проводилась внутренняя проверка службы авиационной безопасности. И рядовых сотрудников подвязали под это. Мой коллега пронес на борт два муляжа "вонючих" бомб (ну чтоб не только внешне, но и запах был на случай собак и т.п.). Одна "бомба" была в ручной кладе, другая в багаже. Пошел, купил билет, прошел все проверки, сдал багаж, сел на борт. И уже с борта позвонил спецам. Рейс внутренний был.
ps: картинка просто для красоты. Название авиакомпании тут не при чем. Я не знаю на какой он сел. От авиакомпании не зависит это. Это аэропортовая служба так работает.
Где приведенная вами логика?
Задержать рейс, чтобы выгрузить вещи неадеквата и в аналогичной ситуации, оставить на борту вещи "исчезнувшего" пассажира.
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Душевно:
Под крылом самолета о чем-то поёт
Зеленое море тайги...