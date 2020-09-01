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В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет

В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 22:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: delta   Авиадебошир   наказание   нью-йорк   полет   самолет   сша   хулиганство   
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Поединок на глазах изумленных авиапассажиров и сотрудников авиакомпании приключился в воскресенье в третьем аэропорту Нью-Йорка - LaGuardia. Люди только начали подниматься на борт лайнера воздушного перевозчика Delta...

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Метки: delta   Авиадебошир   наказание   нью-йорк   полет   самолет   сша   хулиганство   
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33  комментария
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5k
KOSTELLO Час назад
Даже не открывая видео могу понять какой цвет кожи у героинь сюжета
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29k
russger Минуту назад
"снявшая вирусное видео"

драка двух неадекваток уже вирусное видео. Путин, Меркель и Трамп сейчас сидят и думают, что же, ска, делать
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21k
Дмитрий 5 минут назад
"Дестини Дэвис - пассажирка, снявшая вирусное видео, сказала, что драчуньи были то ли родными сестрами, то ли кузинами."

Ссылка coub.com
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6k
Pillin Alex 6 минут назад
"а потом та, что в светлых брюках, повалила свою противницу на пол" На пол повалила девушка в красных брюках, просто неудачно.
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205
Kasper007 9 минут назад
Я почему то даже не сомневался , что дерутся две чёрных обезьяны.
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11k
Михаил Карпов 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Mellivora Полчаса назад
Персонал не суется. Ну их на фиг.
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211
Vital Idol Полчаса назад
Черные жизни...это зашквар!!!
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6k
Кружок 44 минуты назад
В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет
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8k
БарНалей 47 минут назад
"..драчуньи были то ли родными сестрами, то ли кузинами.."
Драчуны были ЧЕРНОЖОПЫМИ
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14
Сеня Быгэмотиг 55 минут назад
когда прочитал заголовок то так и подумал что основное действующее лицо будет темного цвета
так и вышло
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6k
Barachek_Obachek Сеня Быгэмотиг 10 минут назад
там не только лицо, там гораздо хуже
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576
Сыр Час назад
В черный список внесут черных. Это рассизм!
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3k
lexa Сыр 16 минут назад
черными буквами на белом листе(странице)
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208
Vladimirs Orlovskis Час назад
Почему не застрелили?
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1k
Свирепый Бамбр Vladimirs Orlovskis Час назад
Не знали в кого стрелять. Там негры в охране и негрытихи на "татами"
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9k
Taximaxi Час назад
Кто последний в самолёт,тот-сука.
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11k
Алексей Час назад
Я не могу понять, зачем задерживать рейс для выгрузки багажа нарушителей?
Почему из-за них должны страдать множество других - пассажиры, сотрудники превозчика, аэропорта и пр.?
Не проще ли осуществить рейс по графику, а их вещи вернуть ближайшим обратным рейсом?
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146k
Belka_16 Автор поста Алексей 39 минут назад
И тем не менее ни одна авиакомпания сознательно не идет на такой риск. Видимо, для перевозчика вопрос безопасности перевешивает страдания пассажиров и прочих участников воздушного движения.
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11k
Алексей Belka_16 Полчаса назад
Ой не факт.
При длительной задержке зарегистрированного на рейс пассажира (ессно со сданным грузовым багажом), вылет происходит без него. Багаж не выгружают.
Не кажется ли этот вариант более приемлимым для потенциального террориста?
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8k
БарНалей Belka_16 Полчаса назад
Вооот! Это очередной показатель псевдобезопасности.
Как думаете сколько человек РЕАЛЬНЫХ терров остановила эта безопасность?
Я работал в крупном международном аэропорту. Рамки, газоанализаторы и все дела. Проводилась внутренняя проверка службы авиационной безопасности. И рядовых сотрудников подвязали под это. Мой коллега пронес на борт два муляжа "вонючих" бомб (ну чтоб не только внешне, но и запах был на случай собак и т.п.). Одна "бомба" была в ручной кладе, другая в багаже. Пошел, купил билет, прошел все проверки, сдал багаж, сел на борт. И уже с борта позвонил спецам. Рейс внутренний был.

ps: картинка просто для красоты. Название авиакомпании тут не при чем. Я не знаю на какой он сел. От авиакомпании не зависит это. Это аэропортовая служба так работает.
Вооот! Это очередной показатель псевдобезопасности. Как думаете сколько человек РЕАЛЬНЫХ терров остановила эта безопасность? Я работал в крупном международном аэропорту. Рамки, газоанализаторы и все дела. Проводилась внутренняя проверка службы авиационной безопасности. И рядовых сотрудников подвязали под это. Мой коллега пронес на борт два муляжа "вонючих" бомб (ну чтоб не только внешне, но и запах был на случай собак и т.п.). Одна "бомба" была в ручной кладе, другая в багаже. Пошел, купил билет, прошел все проверки, сдал багаж, сел на борт. И уже с борта позвонил спецам. Рейс внутренний был. ps: картинка просто для красоты. Название авиакомпании тут не при чем. Я не знаю на какой он сел. От авиакомпании не зависит это. Это аэропортовая служба так работает.
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146k
Belka_16 Автор поста БарНалей 16 минут назад
Ну, так если службы в аэропорту не стопроцентно эффективны, тем более логичными выглядят действия авиакомпаний? 15-минутная задержка против возможности потерять борт и обученный экипаж?
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11k
Алексей Belka_16 7 минут назад
Повторюсь - при отсутствии пассажира, прошедшего физическую регистрацию, но не севшего на борт, его вещи не выгружаются - самолет летит с ними.
Где приведенная вами логика?
Задержать рейс, чтобы выгрузить вещи неадеквата и в аналогичной ситуации, оставить на борту вещи "исчезнувшего" пассажира.
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6k
Alex Djeff Час назад
Теперь этих двух тварей внесут в ЧЁРНЫЙ список (если это имеет смысл).
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16k
Delhana Час назад
Чот напомнило
Чот напомнило
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Даже стюардессы - жЫрные...
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Спортсменки! По глазам вижу...
Спортсменки! По глазам вижу...
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31k
Андрей Бертон 2 часа назад
В Борисполе, женщина открыла аварийную дверь и вышла на крыло самолёта. Её сняли с борта и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Авиакомпания МАУ, которой принадлежал данный самолёт, внесла её в чёрный список.
Ссылка www.youtube.com
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6k
Агент Безопасной Национальности Андрей Бертон Час назад
"...и вышла на крыло самолёта"
================
Душевно:
Под крылом самолета о чем-то поёт
Зеленое море тайги...

"...и вышла на крыло самолёта" ================ Душевно: Под крылом самолета о чем-то поёт Зеленое море тайги...
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43k
Albert GER Агент Безопасной Национальности 47 минут назад
не зелёное, а жовтоблакитное
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Belka_16

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