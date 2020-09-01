В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет

"Их вывели, но рейс задержали почти на 40 минут, и нам пришлось ждать, пока найдут и выгрузят багаж этих двоих", - добавила она.

Представитель авиакомпании Delta Николь Душанек подтвердила журналистом, что воскресный рейс 1600 "был задержан из-за проблемы с клиентом". Что будет устроившим схватку на входе в самолет, пока неизвестно...