Жизнь — боль! Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие

Не стоит печалиться — дальше будет только хуже ^_^
Жизнь словно кувалдочка
Скидки, доставляющие боль
Быть взрослым здорово
Пирог со вкусом боли
Лучше бы наоборот )
Замётано ;)
Согласен на 100%
Насколько сильно ты хочешь жить?!
Столько боли в одном фото
Источник:
Ссылки по теме:
- Внимание: ведутся дорожные работы
- Илон Маск, где твой хвалёный огнемёт? Об осином добрососедстве
- Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом
- Когда жизнь — это настоящая боль
- О гениях многозадачности: когда сочетается несочетаемое
Метки: детство жизнь боль подборка прикол юмор
0
Новости партнёров
Загрузка...
Спина болит, молоточек не понравился. Ясельная группа.
- если оформляется наследство по завещанию - 0,3% для наследников 1 и 2 очереди (3 тыс.рублей с каждого миллиона), 0,6% для иных наследников (6 тыс.рублей с каждого миллиона)
- не по завещанию 0,6% (6 тыс.рублей с каждого миллиона).
Вполне себе подъемная плата за оформление бумаг.