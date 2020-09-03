FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2689 постов • 1576 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Жизнь — боль! Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие

Жизнь — боль! Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие (17 фото)

Автор:
03 сентября 2020 09:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: детство   жизнь боль   подборка   прикол   юмор   
3188
17

Не стоит печалиться — дальше будет только хуже ^_^

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: детство   жизнь боль   подборка   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Игорь 22 минуты назад
Жизнь — боль! Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lola 11 минут назад
Что за депрессивно-унылое существо постит подобный лютый бред...
Спина болит, молоточек не понравился. Ясельная группа.
Что за депрессивно-унылое существо постит подобный лютый бред... Спина болит, молоточек не понравился. Ясельная группа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Полчаса назад
Такой пост с утра, как мезинцем об тумбочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Corvus Corax 38 минут назад
Скидка чуть больше, чем 22%. 108,89 - 22% = 84,93. Все верно. Смотреть надо на цену реальную, а не на льготную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat Lynx Час назад
Что за дикая ху-й-ня? У нас налог с наследства не удерживается... платим пошлину:
- если оформляется наследство по завещанию - 0,3% для наследников 1 и 2 очереди (3 тыс.рублей с каждого миллиона), 0,6% для иных наследников (6 тыс.рублей с каждого миллиона)
- не по завещанию 0,6% (6 тыс.рублей с каждого миллиона).
Вполне себе подъемная плата за оформление бумаг.
Что за дикая ху-й-ня? У нас налог с наследства не удерживается... платим пошлину: - если оформляется наследство по завещанию - 0,3% для наследников 1 и 2 очереди (3 тыс.рублей с каждого миллиона), 0,6% для иных наследников (6 тыс.рублей с каждого миллиона) - не по завещанию 0,6% (6 тыс.рублей с каждого миллиона). Вполне себе подъемная плата за оформление бумаг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
bumtester Fat Lynx 44 минуты назад
А налог с зарплаты - и есть подоходный налог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat Lynx bumtester Полчаса назад
про ЗП я ничего не писал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lola Fat Lynx 16 минут назад
ну, т.е. платить всё же придётся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat Lynx Lola 11 минут назад
обязан по закону... не нравится закон? - меняй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Илон Маск, где твой хвалёный огнемёт? Об осином добрососедстве Илон Маск, где твой хвалёный огнемёт? Об осином добрососедстве О гениях многозадачности: когда сочетается несочетаемое О гениях многозадачности: когда сочетается несочетаемое Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом Внимание: ведутся дорожные работы Внимание: ведутся дорожные работы РПЦ: лучшее среди худшего РПЦ: лучшее среди худшего
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

899014



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
3
257
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать
2
40
Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать
﻿
Набирающие популярность в сообществах
8 советов по созданию "зеленого офиса"
0
6
8 советов по созданию "зеленого офиса"
Почему у сладкого перца опадают цветы и завязи?
0
6
Почему у сладкого перца опадают цветы и завязи?
Чудом выживший на Эльбрусе подросток совершил вторую попытку восхождения
Чудом выживший на Эльбрусе подросток совершил вторую попытку восхождения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#кино#авария#шоу бизнес#авто авария#картинки#позитив#фильмы
#юмор#животные#интересное#сша#актеры#короткопост#еда#настроение#спорт#автомобиль
#прикол#история#дтп#подборка#в мире#1 сентября#знаменитости#новинки#школа#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться