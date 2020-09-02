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Геймерство: порция свежего юмора

Геймерство: порция свежего юмора (16 фото)

Автор:
02 сентября 2020 10:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: геймеры   игромания   игры   подборка   прикол   юмор   
3027
16

Своеобразный юмор у людей, проводящих время за видеоиграми...

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Метки: геймеры   игромания   игры   подборка   прикол   юмор   
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7  комментариев
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869
Тимур Экгардт Час назад
Не помню, что я начал раньше, выговаривать "Р" или сел за комп. Помню первую свою компьютерную игру Grand Prix Circuit, позже, лет эдак в 7-8 игру twisted metal это уже на 1 плойке. Сколько тогда было атмосферности в этих игровых клубах! Игры делали с душой, а не за увеличенные зарплаты топ-менеджеров и рекламщиков. Багало-лагало? Конечно, это случалось с продуктом, над которым работало полсотни людей, но и сейчас всё так же, хотя людей в 10 раз больше. Да, графон, озвучка, физика и прочее сейчас нельзя сравнивать с играми того времени, но очень мало осталось тех игр, где можно было бы насладиться именно атмосферой игры. Переделанный Дум, что с 90-х, что 2016 очень даже себе неплох, но обездушенная мясорубка. Вульфик? Пожалуй неплохой экшн, где надо разматывать фрицев, хотя последняя часть про сестрёнок вышла совсем уж предсказуемой и скучной, что на 10 минуте игры я её выключил и удалил. ГТА здоровская игра, но только до первого прохождения сюжета. И опять же, Сан-Андреас был драмой гангстера с квартала, вернувшегося домой, где его ждали семья, дружба, враги, любовь и предательства. В Либерти-Сити, 4 часть, про русского мигранта и всё то же самое. На плечи бедолаги Нико падает туповатый братец, который втягивает его в проблемы с мафией, ну и понеслось. Лихой сюжет с Нью-Йоркским шармом. А вот 5, про трёх грабителей подкачала. Вроде и спецэффекты крутые, и графика топовая, и сюжет занятный, а чего-то не хватает. То ли я вырос, то ли дома сели...
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4k
Павел Тимур Экгардт 58 минут назад
Геймерство: порция свежего юмора
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Manul Полчаса назад
Так дети. Добро пожаловать в первый класс. Отложите ваши мобильники, закройте чаты и социальные сети. Сегодня будем учить букву А.
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☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
В посте про геймеров ни одной штуки про вотовцев?
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babuby ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
"Вотовцы" - самые ранимые из геймеров.
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☣️Месть печенегов☣️ babuby Час назад
Контуженые
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Саша Смирнов babuby 57 минут назад
Особенно модеры.
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