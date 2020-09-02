Геймерство: порция свежего юмора

Своеобразный юмор у людей, проводящих время за видеоиграми...
Место для игр
Расширенная версия
Продолжение темы мобильных игр
Проблема пинга
Какая ещё игровая зависимость? Нет никакой зависимости )
Подумаешь...
Когда у тебя и так самое мощное железо... Вкладываться всегда есть во что
^_^
Когда в семье появились дети
Весной 2020-го года
Ах да... )))
Источник:
Ссылки по теме:
- О гениях многозадачности: когда сочетается несочетаемое
- Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных
- Мода, что делаешь, остановись!
- Современные проблемы требуют современных решений
- Троны для людей с зашкаливающим ЧСВ
0
Новости партнёров
Загрузка...