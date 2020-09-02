Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом

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А раз не понимает, значит, по его мнению, это глупость.
Это и газон, что только что засеяли и шлагбаум, который не даёт проехать автомобилю, но пропустит мотоцикл или велосипед.
И горка, что специально перекрыли скамейкой, что бы не катались такие, как автор.
И даже светофор, что явно после ДТП, причем, скорее всего грузовик в него въехал, судя по повреждениям.
И да, на 90% это аккордеон, который за последние пару недель, уже не раз демонстрировали.
Альтернатива - отливка из не пойми какого материала отломившегося куска корпуса ноута с идеальной подгонкой по размерам и т.д. - более геморно.
Или вы хотите сказать, что повернут, приварят поперечные отрезки металла к концам ножек (чтобы не вырывало) и еще на 20-30 см заглубят?