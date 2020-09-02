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Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом

Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом (15 фото)

Автор:
02 сентября 2020 10:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: дорожные работы   и так сойдёт   подборка   прикол   стройка   юмор   
2410
15

Порция свежего идиотизма строительной отрасли и сферы ремонта.

Источник:

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Метки: дорожные работы   и так сойдёт   подборка   прикол   стройка   юмор   
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10  комментариев
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569
likiloki 55 минут назад
Газон за сутки - это скорее всего и есть настоящий газон: распыляют жидкую подкрашенную смесь семян с удобрением. Краска для отслеживания рабочим обработанных участков. Сейчас так засаживают, быстрее и технологичнее.
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462
Tvoryus Kl Полчаса назад
что не так с велодорожкой?
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5k
М С Tvoryus Kl 5 минут назад
Ширина щелей в решетке ливневки ок?
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16k
turyst Полчаса назад
Автор просто не разбирается и не понимает многих вещей.
А раз не понимает, значит, по его мнению, это глупость.

Это и газон, что только что засеяли и шлагбаум, который не даёт проехать автомобилю, но пропустит мотоцикл или велосипед.
И горка, что специально перекрыли скамейкой, что бы не катались такие, как автор.
И даже светофор, что явно после ДТП, причем, скорее всего грузовик в него въехал, судя по повреждениям.

И да, на 90% это аккордеон, который за последние пару недель, уже не раз демонстрировали.
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−16
Атомный Крот 41 минуту назад
А петелька на ноуте - неплохое решение, если по уму сделано.
Альтернатива - отливка из не пойми какого материала отломившегося куска корпуса ноута с идеальной подгонкой по размерам и т.д. - более геморно.
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17k
Matrosskin Час назад
Остановка не установлена же. И развернута специально, чтоб не пользовались незакреплённой конструкцией. Фото из разряда - дуракам пол работы не показывают.....
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17k
Luc72 Matrosskin Час назад
С чего взяли. Очень даже закреплена. Стоит прямо, ножки замурованы в асфальт.
Или вы хотите сказать, что повернут, приварят поперечные отрезки металла к концам ножек (чтобы не вырывало) и еще на 20-30 см заглубят?
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1k
viktor_benc Matrosskin 12 секунд назад
Вообще несколько раз уже было предложение делать остановки именно так-для безопасности ожидающих. Предложения эти появлялись каждый раз после того, как какой нить урод на машине влетал в остановку. Правда я сомневаюсь-что конструкция на фото защитит от ДТП...
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