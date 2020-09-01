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Илон Маск, где твой хвалёный огнемёт? Об осином добрососедстве

Илон Маск, где твой хвалёный огнемёт? Об осином добрососедстве (16 фото)

Автор:
01 сентября 2020 10:13
Сообщество : Животные
Метки: осиные гнёзда   осы   подборка   прикол   соседи   юмор   
1143
16

Лучше бы некоторых соседей не было вовсе. Что вообще с ними делать?

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Метки: осиные гнёзда   осы   подборка   прикол   соседи   юмор   
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6  комментариев
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6k
Сергей Полчаса назад
Сухопутный авианосец медленного реагирования.
Сухопутный авианосец медленного реагирования.
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487
Алексей 55 минут назад
Это слаботочка, скорей всего телефонные линии.
Это слаботочка, скорей всего телефонные линии.
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38k
Raush Час назад
Обнаружил у себя на балконе в нижней части тумбы, которая осталась там еще от прежних жильцов...
Обнаружил у себя на балконе в нижней части тумбы, которая осталась там еще от прежних жильцов...
Обнаружил у себя на балконе в нижней части тумбы, которая осталась там еще от прежних жильцов...
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14k
nobody® Час назад
У Илона Маска не огнемёт, вообще-то
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28
Дядя Витя Час назад
Илон Маск = 0 Доказательства обратного будут рассмотрены.
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12k
aalexey3 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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