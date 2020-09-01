Илон Маск, где твой хвалёный огнемёт? Об осином добрососедстве

Лучше бы некоторых соседей не было вовсе. Что вообще с ними делать?
Осиные гнёзда, похожие на головы пришельцев
Когда размер имеет значение: двухметровое гнездо
Пожалуй, в другой раз проверю показания счётчиков ^_^
Электричество не работает? Да и фиг с ним!
Подарочки от ос в шкафах
Крипота-то какая... крипота!
Самая опасная улитка на свете
Без права на ошибку
Осиное гнездо за стенкой
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