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РПЦ: лучшее среди худшего

РПЦ: лучшее среди худшего (15 фото)

Автор:
02 сентября 2020 10:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: подборка   православие   прикол   рпц   странное   храм   юмор   
1787
15

Религия является делом сугубо личным. Многое можно оправдать при помощи разных доводов. Но кое-что вообще никак не укладывается в рамки логики.

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Метки: подборка   православие   прикол   рпц   странное   храм   юмор   
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8  комментариев
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302
wumsxknx 56 минут назад
РПЦ: лучшее среди худшего
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31k
Игорь 42 минуты назад
- Охрана полиции: любая организация или частное лицо может поставить свою недвижимость под охрану полиции, достаточно заулючить договор.

- микшерный пульт и колокол: Вы бы хотели, чтобы вместо красивой мелодии/колокольного звона, на всю округу звучала какая-то какафония? Я нет.

- при входе в любое культурное или религиозное заведение положено выключать телефон. Это правило хорошего тона. Жёсткое предупреждение для особо непонятливых.

- Въезд: владелец любой частной или ведомственной территории вправе решать пускать на территорию транспорт или нет. И кого пускать на машине, кого нет.

- Богатсво патриарха: спор о том, быть церкви богатой или нет, ведётся со времён Ивана Грозного. Ещё тогда было решено, что церкви быть богатой. Нет информации, эти богатства - личное имущество господина Гундяева, или принадлежат РПЦ. Для особо непонятливых: после смерти господина Гундяева они отойдут его родственникам, или останутся в распоряжении РПЦ.

- Любая общественная организация вправе обратиться в любую гос.структуру за разъястениями, особенно если это касается безопасности граждан.

- Армия. Тут всё гораздо интересней... В условиях гибридной войны государству просто необходимо иметь свою идеалогию, но вот беда:
а) иметь государственную идеалогию запрещено согласно статьи 13 п.2 Конституции.
б) в капиталистической стране, где общество разделено на классы, навозможно создать единую государственную идеалогию для всего народа.
Поэтому власти пытаются дополнить православие элементами государственной идеалогии. И это несмотря на ст.14 всё той-же Конституции. Храм вооружённых сил тому наглядный пример.

- А что автор не знает, что все предметы культа выпускаются на предприятиях, которыми владеет РПЦ. Это свечи, иконы, облачение священников, крестики, печатная продукция. Эти предметы продают не только в церковных лавках при храмах, но и на арендованных площадях в торговых центрах и даже на ж/д вокзалах (в Тюмени видел сам).

- Что насается Екатеринбурга, то это протестный плакат против строительства храма на месте сквера. Что тут можно сказать... Слишком агрессивное навязывание каких-либо идей часто вызывает обратную реакцию. Тем более, что храмов в округе хватает.
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40k
Цыц тут у меня Игорь Полчаса назад
Гундяев, перелогиньтесь.
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17k
BillyBonzz Час назад
РПЦ: лучшее среди худшего
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19k
предводитель дворянства! Час назад
Россия с Православною церковью живёт больше 1000 лет,и даст Бог дальше будет также.А вся перхоть которая на неё смердит,сгниёт и никто про них не вспомнит.
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3k
Юра Гагарин предводитель дворянства! 53 минуты назад
сталина на вас нет
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12k
Hairy. предводитель дворянства! 22 минуты назад
Знатно лизнул мохнарыльский зад, слышали мы, что в лахте все такие веруны, за кирюшку-позолоченное брюшко топят
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Зелёные свечки для зелёных человечков
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