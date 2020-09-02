РПЦ: лучшее среди худшего

Религия является делом сугубо личным. Многое можно оправдать при помощи разных доводов. Но кое-что вообще никак не укладывается в рамки логики.
А разве это не дело господа?
Почему именно эта молитва помогла, а не любая другая
Во время COVID-19
Тем временем в армии...
Успей купить предметы культа... Ликвидация товара! Сказочные цены!
И Екатеринбург против всех
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- микшерный пульт и колокол: Вы бы хотели, чтобы вместо красивой мелодии/колокольного звона, на всю округу звучала какая-то какафония? Я нет.
- при входе в любое культурное или религиозное заведение положено выключать телефон. Это правило хорошего тона. Жёсткое предупреждение для особо непонятливых.
- Въезд: владелец любой частной или ведомственной территории вправе решать пускать на территорию транспорт или нет. И кого пускать на машине, кого нет.
- Богатсво патриарха: спор о том, быть церкви богатой или нет, ведётся со времён Ивана Грозного. Ещё тогда было решено, что церкви быть богатой. Нет информации, эти богатства - личное имущество господина Гундяева, или принадлежат РПЦ. Для особо непонятливых: после смерти господина Гундяева они отойдут его родственникам, или останутся в распоряжении РПЦ.
- Любая общественная организация вправе обратиться в любую гос.структуру за разъястениями, особенно если это касается безопасности граждан.
- Армия. Тут всё гораздо интересней... В условиях гибридной войны государству просто необходимо иметь свою идеалогию, но вот беда:
а) иметь государственную идеалогию запрещено согласно статьи 13 п.2 Конституции.
б) в капиталистической стране, где общество разделено на классы, навозможно создать единую государственную идеалогию для всего народа.
Поэтому власти пытаются дополнить православие элементами государственной идеалогии. И это несмотря на ст.14 всё той-же Конституции. Храм вооружённых сил тому наглядный пример.
- А что автор не знает, что все предметы культа выпускаются на предприятиях, которыми владеет РПЦ. Это свечи, иконы, облачение священников, крестики, печатная продукция. Эти предметы продают не только в церковных лавках при храмах, но и на арендованных площадях в торговых центрах и даже на ж/д вокзалах (в Тюмени видел сам).
- Что насается Екатеринбурга, то это протестный плакат против строительства храма на месте сквера. Что тут можно сказать... Слишком агрессивное навязывание каких-либо идей часто вызывает обратную реакцию. Тем более, что храмов в округе хватает.