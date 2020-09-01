Внимание: ведутся дорожные работы

Поэтому будьте всегда внимательны.
Ремонт дорог в городе Вуктыл при помощи дёрна
Дорожные работы в Воронеже
Ремонт во Владивостоке
Для непонятливых
И так сойдёт...
Когда говорят, что в России плохо ремонтируют дороги...
Совпадение? Не думаю!
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