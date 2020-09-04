Ипотека: Квартира ценой... всего!

Подборка шуток, которые прочувствуют по-настоящему лишь те, кто связался однажды с банками
Миша, 35 годиков
Интересно, Ватикан его канонизировал?
Зато своя
Но лучше всё-таки умереть...
Зимой не холодно в таком?
Этой весной
Самая страшная тыква на Хэллоуин
Ценой всего
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Давай циферки тебе покажу: 30 000(за съём) * 12(месяцев) * 15(лет) = 5 400 000
Дядя за 15 лет с тебя поимеет 5.4 ляма и купит себе еще одну квартиру, а ты так и будешь лохом который снимает квартиры и ничего своего не имеет, но зато ты же не обогатишь банк, это же самое главное! Я сам выплатил уже вторую ипотеку и живу в своей квартире, со своей мебелью и всей техникой. К лету думаем продать свою 2шку вторичку и купить так же в ипотеку в новостройке трёшку и так же за лет 5 выплатить, но в планах за года 3 справиться.