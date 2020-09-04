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Ипотека: Квартира ценой... всего!

Ипотека: Квартира ценой... всего! (15 фото)

Автор:
04 сентября 2020 10:04
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: деньги   ипотека   кредит   подборка   прикол   своё жильё   юмор   
9058
15

Подборка шуток, которые прочувствуют по-настоящему лишь те, кто связался однажды с банками

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Метки: деньги   ипотека   кредит   подборка   прикол   своё жильё   юмор   
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82  комментария
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2k
Денис Колосов 4 часа назад
Комментарий к фото
Ну а куда деваться? -) Снимать? Дык это путь в никуда, да и выставить в любой момент могут. Я накопил первый взнос и влез в ипотеку, чтобы платежи были немногим больше, чем я платил за аренду. Потом несколько премий и мат капитал и платеж стал существенно меньшим чем арендный, а затем ипотеку закрыл и совсем красота-) ну да, я брал на 10 лет
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18
Дмитрий Самохин 23 минуты назад
Тролят ипотеку либо мажеры с золотой лошкой в заду, либо травокуры, которым ипотеку не дадут. Я выплатил две и проблемы в этом не вижу
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24k
Aleksandr Час назад
Ипотека: Квартира ценой... всего!
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1k
Шиц Час назад
Ипотека: Квартира ценой... всего!
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5k
Skrip Час назад
Ипотека: Квартира ценой... всего!
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1k
Шиц Час назад
Ипотека: Квартира ценой... всего!
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12k
Broser Час назад
Перекати - дом.
Перекати - дом.
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4k
Bhaal 2 часа назад
В нонешнем время ипотека не вариант, на мой взгляд. Цены на жилье дикие. Однушки по ценам двушек продают. Что будет дальше с экономикой - вопрос. Если ест сбережения, то лучше их в валюту перегнать. Или если уж совсем не в моготу, то лучше стройку собственного дома начать. Моё мнение, что большинство тех, кто сейчас нахватал ипотек, в ближайшее время пролетят. Так как платить они не смогут
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5k
Lev Asriev Bhaal Час назад
А жить где,пока строишь постепенно? Снимать опять таки?
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4k
Bhaal Lev Asriev Час назад
У меня друг снимал комнату. А потом когда уже были закончены стены и крыша жил прямо в "коробке" и параллельно отделывал.
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280
Серега Bhaal 52 минуты назад
Была квартира в городке,стоимостью миллион и сбережения полмиллиона.Взял студию в ближнем Подмосковье за 3,1 млн.Сдача с отделкой,через полтора года.Первые два года,платеж по 11000,дальше по 16000.Через полтора года сдаешь и выплачиваешь ипотеку уже с арендных денег.Даже если оформить официально,хватит чтобы с кармана не докладывать.Минимальная цена сдачи на сегодня,20 + вода и электроэнергия.За 5-6 лет закрыл кредит,и у тебя пусть и каморка 20 квадратов,но в ближнем Подмосковье.Я посчитал это хорошим вариантом для вложения денег.Но у каждого свое мнение.
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4k
Bhaal Серега 47 минут назад
Ну 11000 это не 40000 и не 50000. При таких вводных - выгодно.
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280
Серега Bhaal 37 минут назад
На 40 или 50 я не пошел бы.Более того,я 200 тысяч еще оставил,чтобы спокойно эти полтора года платить.Сын вырастет,и будет ему студия в 10 минутах езды до метро.Одному или даже с женой,на первое время хватит.Страшно было решиться с сегодняшней ситуацией в стране,но решился.
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2k
Лео Рудакопски 2 часа назад
Уже не актуальны эти шок-контенты. Миллионы людей уже выплатили первую ипотеку и взяли вторую, и не парятся. Привыкли, это обыденность.
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280
Серега Лео Рудакопски 50 минут назад
Брат когда брал двушку 6 лет назад,на мандражах был.Уже выплатил и хочет еще взять,но однокомнатную.
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1k
Джонни Кейдж 3 часа назад
Перед ипотекой даже Танос бессилен
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177
пенс 3 часа назад
Никто не спорит , что своё жильё лучше и вроде бы взять в ипотеку на 10 15 лет разумный выход. Но есть небольшое но, а вы все уверены в завтрашнем дне, работа стабильна, здоровье богатырское у вас и ваших близких?
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280
Серега пенс 48 минут назад
Ну случится что,продашь квартиру,рассчитаешься с банком и живи дальше на съемной квартире.
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19k
Vazari 3 часа назад
Если необходимо постоянное жилье, то, что бы ни говорили про ипотеку,то она все равно разумнее жилья съемного. Проблема только в том, что на начальный взнос наскрести может далеко не каждый. Но снимать квартиру, зная, что ты в этом городе надолго, это вообще маразм.
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280
Серега Олег 45 минут назад
Не лучше все равно.Тридцать платил брат за съемную квартиру,и тридцать четыре ипотеку.Разница в 4 тысячи,но там он платил дяде чужому,а тут за свою.Собрал,отдал и уже 25000.Собрал ,отдал и уже 15000.Собрал и рассчитался.А если жить на съемной и копить,до сих пор бы и на половину не накопил .
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599
Олег Серега Полчаса назад
Я не пойму, на фишках только люди без образования что ли? Проценты по кредиту ты тоже платишь дяде банкиру. Вопрос только в том сколько этих процентов в месяц ты платишь банку, а сколько стоит съёмная хата. Выплата по ипотеке состоит из 2х частей - проценты банку и тело кредита
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280
Серега Олег 18 минут назад
Сейчас процент достаточно выгодный.Да и как я уже сказал,цены в определенных регионах страны растут.Не угонишься,если собирать будешь.
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599
Олег Серега 10 минут назад
Я не говорю, что он не выгодный. Когда ты берешь ипотеку, тебе дают расчет с оплатой по месяцам и там видно сколько ты будешь переплачивать дяде банкиру процентов. Если эта сумма меньше цены за съем хаты, то смело бери ипотеку
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1k
mr. PeaceDaBall Олег 3 минуты назад
Ну так ты посчитай сколько за 10-15 лет ты выплатишь банку процентов за свою хату и сколько ты заплатишь чужому дяде за эти 10-15 лет. Чуешь разницу?
Давай циферки тебе покажу: 30 000(за съём) * 12(месяцев) * 15(лет) = 5 400 000
Дядя за 15 лет с тебя поимеет 5.4 ляма и купит себе еще одну квартиру, а ты так и будешь лохом который снимает квартиры и ничего своего не имеет, но зато ты же не обогатишь банк, это же самое главное! Я сам выплатил уже вторую ипотеку и живу в своей квартире, со своей мебелью и всей техникой. К лету думаем продать свою 2шку вторичку и купить так же в ипотеку в новостройке трёшку и так же за лет 5 выплатить, но в планах за года 3 справиться.
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3k
max_wheel 4 часа назад
А при Союзе квартиры давали бесплатно.[убегает в кусты]
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10k
wilddewill max_wheel 3 часа назад
Только после смерти их забирали обратно.
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6k
Прохожий3 Алексей Маков 2 часа назад
И не говори. А насчет квартир - были разные варианты. У сестры когда родился первый ребенок (конец 70-х) муж ушел с завода и пошел сантехником в ЖЭК - квартиру дали сразу. Москва. В ней до сих пор и живут). Где-то было служебное жилье, где-то очереди, где-то сами строили (МЖК-помните?). Вопрос с жильем решался очень по разному - в зависимости от географии и периода где-то легко и быстро, где-то труднее, а где-то - никак.
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7k
Cornho wilddewill 2 часа назад
Если не приватизировал.
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6k
Прохожий3 wilddewill 2 часа назад
Их и сейчас забирают (выморочное имущество) если нет наследников или несли в квартире никто другой не прописан.
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10k
wilddewill Cornho 2 часа назад
Приватизацию то ввели когда? Даже сейчас ещё встречаются не приватизированные квартиры. У меня вот случай, два года назад умерла моя двоюрная тетка, а несколько дней назад ее сын, т.е. мой троюрный брат. Оказалось, что квартира где они жили не приватизированная и после оформления всех документов и похорон ее просто опечатали и всё. Она снова отошла государству. А были ещё варианты, что квартиру давали от предприятия и если человек увольнялся то ее у него забирали. Так что, все эти крики, что мол в союзе просто так давали жильё сильно преувеличены. Жильё конечно предоставляли, но собственностью жильцов оно почти никогда не являлось.
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6k
Михаил Филиппов 4 часа назад
странно. а платящие за аренду в никуда за квартиру их помоему больше. что же вы так не плачете? а вы реально глупее ипотечников. те хоть за свои деньги выкупают квартиру за которую платят. А вы живете на птичьих правах
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6k
Михаил Филиппов Беглый раб 47 минут назад
А с чего вы решили. что ипотека это 100% ?? вот у меня ипотека бала 25 т.р. в мес. а съем 20 - 25 в мойом районе
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Михаил Филиппов Беглый раб 46 минут назад
только жить пока копишь ты будеш не в своей.
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10k
wilddewill Михаил Филиппов 45 минут назад
А у вас стабильная работа? Представьте себе, вы платите лет 10, а потом вас увольняют. И всё. Квартиру заберут и всё, что вы выплатили на ветер. А на съемной, вы останетесь на улице, но хоть с деньгами.
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6k
Михаил Филиппов пенс 45 минут назад
никогда никто не будет сдавать себе в ущерб.. да может вы привыкли жить в халупах и сараях или хрущиках советского ремонта коих 90% фонда который сдается то ваше право
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7k
arhshed wilddewill 40 минут назад
Просто не все способны так пахать. И тем более годами фактически сидеть на деньгах но не тратить на разные текущие нужды. Для меня, например, это в том числе фактор дисциплины. Потому что в отложенное на отпуск я еще могу залезть, а вот ипотечный платеж неприкосновенен. И довольно ровный стабильный рост того периода может не повториться. Сейчас в мире неслабый такой кризис зреет, а если экономику заштормит то должников государство прикрыть еще попытается (отсрочками, реструктуризацией или еще как) а вот вклады точно превратятся в тыкву.
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