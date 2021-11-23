В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором

Сначала служивый просто требовал QR-код. (причем сам его не показывал), потом полез в драку. А в конце даже обещал «отпетушить» Башмакова. Что-то не то происходит в казанском автобусном парке)

Дело дошло до драки, в ходе которой Николай «оросил» своего обидчика из газового баллончика. Потом прибыла полиция, составили протоколы и понеслась…

Сейчас Николай арестован на 5 суток, против него вынесли решение по статье 20.6 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А также по статье «Мелкое хулиганство». Еще выписали штраф в 2000 рублей.

Статьи-то не сильно угрожающие, на зоне его пока не ждут. Но все равно неприятно, конфликт-то произошел на пустом месте: парень отказался предъявить QR-код. Ну и что - теперь это повод, чтобы бить и угрожать «отпетушить»?