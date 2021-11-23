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В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором

В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 17:13
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   баллончик   водитель   драка   казань   кондуктор   пассажир   
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Хотя «подрался» - это большой вопрос. Скорее, его самого избили на пару с водителем.

Ездить в общественном транспорте становится все экстремальней. Особенно после введения в некоторых регионах QR-кодов.

Яркий пример - лютый казанский кондуктор и его разборки с Николаем Башмаковым. Напомню, как было дело:


Сначала служивый просто требовал QR-код. (причем сам его не показывал), потом полез в драку. А в конце даже обещал «отпетушить» Башмакова. Что-то не то происходит в казанском автобусном парке)

Дело дошло до драки, в ходе которой Николай «оросил» своего обидчика из газового баллончика. Потом прибыла полиция, составили протоколы и понеслась…

Сейчас Николай арестован на 5 суток, против него вынесли решение по статье 20.6 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А также по статье «Мелкое хулиганство». Еще выписали штраф в 2000 рублей.

Статьи-то не сильно угрожающие, на зоне его пока не ждут. Но все равно неприятно, конфликт-то произошел на пустом месте: парень отказался предъявить QR-код. Ну и что - теперь это повод, чтобы бить и угрожать «отпетушить»?

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Метки: автобус   баллончик   водитель   драка   казань   кондуктор   пассажир   
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
>> или угрозе ее возникновения
--
А классная формулировка.Под неё теперь можно по поводу и без повода народ гнобить.
**Есть угроза,что кто нить из ныне здравствующих детей вырастит педофилом или убийцей ** - может их сразу в тюрьму ?
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574
zenon Минуту назад
Только узнал и не знаю правда, или развод. Так было подмечено, что привитые сразу попадают в рай, не привитые должны пройти проверку. Если что-то не то, его сразу из Рая выбрасывают в Ад, то есть по месту жительства.
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4k
Roman Doberman 14 минут назад
Мдаа, нежданчика парень схватил, в интернете-то прокатывало...
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255
Cаня 24 минуты назад
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207
capbutt Полчаса назад
Зачем петушить петушка? Он же уже по жизни петушок, хоть и форсу как у комиссарши.
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3k
Hunde Beißer2 49 минут назад
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408
Снежный Барс 53 минуты назад
Тут недавно непривитые с привитыми "стенка на стенку" дрались. Так вы представляете: по ибальнику все одинаково получили.
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47k
Albert GER 56 минут назад
иплан забыл шо не в интернете. качнул "права")))
и тут же обосрался.
поразвелось дебилов.

в Казани какой-то акцент, на армянский похож.
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297
голландец Час назад
Похоже что у уколотых развивается маниакальная агрессия и шизофрения на этой почве
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40k
dima423 Час назад
Ну и правильно, полностью заслужил)
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