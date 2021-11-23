В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором

Хотя «подрался» - это большой вопрос. Скорее, его самого избили на пару с водителем.
Ездить в общественном транспорте становится все экстремальней. Особенно после введения в некоторых регионах QR-кодов.
Яркий пример - лютый казанский кондуктор и его разборки с Николаем Башмаковым. Напомню, как было дело:
Сначала служивый просто требовал QR-код. (причем сам его не показывал), потом полез в драку. А в конце даже обещал «отпетушить» Башмакова. Что-то не то происходит в казанском автобусном парке)
Дело дошло до драки, в ходе которой Николай «оросил» своего обидчика из газового баллончика. Потом прибыла полиция, составили протоколы и понеслась…
Сейчас Николай арестован на 5 суток, против него вынесли решение по статье 20.6 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А также по статье «Мелкое хулиганство». Еще выписали штраф в 2000 рублей.
Статьи-то не сильно угрожающие, на зоне его пока не ждут. Но все равно неприятно, конфликт-то произошел на пустом месте: парень отказался предъявить QR-код. Ну и что - теперь это повод, чтобы бить и угрожать «отпетушить»?
Источник:
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А классная формулировка.Под неё теперь можно по поводу и без повода народ гнобить.
**Есть угроза,что кто нить из ныне здравствующих детей вырастит педофилом или убийцей ** - может их сразу в тюрьму ?
и тут же обосрался.
поразвелось дебилов.
в Казани какой-то акцент, на армянский похож.
Вы какого хрена так относитесь к людям сделавшим прививку? Вы же все "уколотые". И не по одному разу. А водитель требовал код не потому, что "уколотый", а потому, что ему вменили это в обязанность!
Я уже не говорю про вашу средневековую упоротость.
Все любят кичиться тем, что не смотрят телевизор потому, что там "всё врут". Но эти же люди верят не вирусологам, а провокаторам в сети, которые несут ахинею. Вы не прививаетесь, не носите маски, не соблюдаете дистанцию и кого-то пренебрежительно называете "уколотыми"?
Вы позор страны. Тёмные неандертальцы. Хотя, нет. Вы просто – невежественное хомячьё.
И не важно, где я. У нас тоже люди в реанимации помирают. И тоже хватает дебилов, которые верят в мировой заговор, но не верят медицине.
Вы ещё ведьм начните на кострах сжигать, упоротое хомячьё.
"За код" я говорил, что это простая справка, зашифрованная в картинке. Как и скидка в красно-белом, и чек на курицу. Но это же и "печать дьявола", и чип, и рабство, и фашизм. Вот те, кто это орёт, реально смешны...