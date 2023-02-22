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В Новосибирске водитель автобуса вместе с кондуктором обматерили и избили пассажира

В Новосибирске водитель автобуса вместе с кондуктором обматерили и избили пассажира

Автор:
22 февраля 2023 14:26
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   автобус   водитель   драка   дтп   кондуктор   пассажир   полиция   
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Машина попала в ДТП и не смогла ехать дальше. Люди потребовали вернуть деньги и тут началось.

Инцидент произошёл 17 февраля: автобус отъехал от остановки и попал в небольшую аварию. Пассажиры заявили, чтобы им вернули деньги. Вот тогда водитель авто и слетел с катушек - стал материться и выгонять людей на улицу.

Один из пассажиров выходить не захотел - тогда водила решил с ним «серьёзно поговорить» и позвал на помощь кондуктора.

По словам пострадавшего пассажира: «На хамское поведение я сделал замечание персоналу автобуса, при этом почувствовал от них запах алкоголя. На вопрос водителю, пил ли он сегодня, я получил удар головой в нос, потеряв при этом равновесие. Водитель сказал кондуктору закрыть двери, после чего меня избили».

После драки у него сотрясение мозга, сломан нос и палец.

Приехавшие сотрудники ГИБДД, со слов мужчины, водителя автобуса отпустили.
«Заявление в полицию написано. Позвонив по номеру ИП, которому принадлежит маршрут, узнал, что они не в курсе конфликта. Из чего делаю вывод, что сотрудниками отдела полиции №6 за три дня никаких действий предпринято не было», - заявил птерпевший.

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Метки: Новосибирск   автобус   водитель   драка   дтп   кондуктор   пассажир   полиция   
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11  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
Под пресс мудилу вместе с напарником.
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16k
Vital Idol 45 секунд назад
в случае поломки, все пересаживаются БЕСПЛАТНО на следующий транспорт идущий по маршруту! если, время ожидания другого транспорта НЕ УСТРАИВАЕТ пассажира, должен быть возврат!
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331
Вася Васильев 16 минут назад
Бить людей плохо. Но жирному то вообще противопоказанно на автобусе кататься, ходил бы пешочком и похудел бы и здоровья прибавилось, а на сэкономленные деньги купил бы абонемент в зал, что бы драться научили.
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50
Александр Час назад
А в данной ситуации должен ли водитель вернуть деньги?
И как возвращать,если картой оплачивал?
И ещё такой вопрос: нет б.карты,нет тройки, купить негде,у водителя тоже нельзя-что мне мля делать то?
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50
Александр Natalia 24 минуты назад
А вроде хотели же отменить продажу у водителя-я думал отменили.Прочитал-можно.
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6k
Дмитрий Час назад
А чего там делать то? Составили протокол и всё. Суд решение вынесет. Из-за такой "мелочи" никто там на уши никого поднимать и не будет. Другой вопрос, что если пострадавший захочет что то поиметь с АТП, то пусть нанимает адвоката и в путь. Адвокат уже сам сделает запросы куда надо. Какие то деньги взыщет пАлюбому.
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