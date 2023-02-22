В Новосибирске водитель автобуса вместе с кондуктором обматерили и избили пассажира

Машина попала в ДТП и не смогла ехать дальше. Люди потребовали вернуть деньги и тут началось.
Инцидент произошёл 17 февраля: автобус отъехал от остановки и попал в небольшую аварию. Пассажиры заявили, чтобы им вернули деньги. Вот тогда водитель авто и слетел с катушек - стал материться и выгонять людей на улицу.
Один из пассажиров выходить не захотел - тогда водила решил с ним «серьёзно поговорить» и позвал на помощь кондуктора.
По словам пострадавшего пассажира: «На хамское поведение я сделал замечание персоналу автобуса, при этом почувствовал от них запах алкоголя. На вопрос водителю, пил ли он сегодня, я получил удар головой в нос, потеряв при этом равновесие. Водитель сказал кондуктору закрыть двери, после чего меня избили».
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После драки у него сотрясение мозга, сломан нос и палец.
Приехавшие сотрудники ГИБДД, со слов мужчины, водителя автобуса отпустили.
«Заявление в полицию написано. Позвонив по номеру ИП, которому принадлежит маршрут, узнал, что они не в курсе конфликта. Из чего делаю вывод, что сотрудниками отдела полиции №6 за три дня никаких действий предпринято не было», - заявил птерпевший.
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И как возвращать,если картой оплачивал?
И ещё такой вопрос: нет б.карты,нет тройки, купить негде,у водителя тоже нельзя-что мне мля делать то?
И там еще куча следственных мероприятий ибо это не административное правонарушение а уголовное.
Так, что на лицо бездействие следственных органов. Лично я бы уже жалобу в прокуратуру строчил.