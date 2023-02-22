В Новосибирске водитель автобуса вместе с кондуктором обматерили и избили пассажира

Инцидент произошёл 17 февраля: автобус отъехал от остановки и попал в небольшую аварию. Пассажиры заявили, чтобы им вернули деньги. Вот тогда водитель авто и слетел с катушек - стал материться и выгонять людей на улицу.

Один из пассажиров выходить не захотел - тогда водила решил с ним «серьёзно поговорить» и позвал на помощь кондуктора.

По словам пострадавшего пассажира: «На хамское поведение я сделал замечание персоналу автобуса, при этом почувствовал от них запах алкоголя. На вопрос водителю, пил ли он сегодня, я получил удар головой в нос, потеряв при этом равновесие. Водитель сказал кондуктору закрыть двери, после чего меня избили».