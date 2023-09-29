Пассажиры застали водителя автобуса за просмотром порно

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В Подмосковье водитель автобуса смотрел порно за рулем и выехал на «встречку».
Инцидент произошел около 8:50 утра в автобусе 29 маршрута. По словам очевидцев, водитель увлекся просмотром контента и несколько раз выехал на встречную полосу. После того как пассажиры сделали мужчине замечание, он пытался оправдаться, что пролистывал новости.
На видео из салона видно, что водитель держит смартфон на уровне глаз, непрерывно пролистывая контент. Автобус при этом едет по узкой дороге, где во встречном направлении движется большое количество транспорта.
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