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Пассажиры застали водителя автобуса за&nbsp;просмотром порно

Пассажиры застали водителя автобуса за просмотром порно

Автор:
29 сентября 2023 11:24
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   автобус   водитель   люди   пассажиры   порно   
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В Подмосковье водитель автобуса смотрел порно за рулем и выехал на «встречку».

Инцидент произошел около 8:50 утра в автобусе 29 маршрута. По словам очевидцев, водитель увлекся просмотром контента и несколько раз выехал на встречную полосу. После того как пассажиры сделали мужчине замечание, он пытался оправдаться, что пролистывал новости.


На видео из салона видно, что водитель держит смартфон на уровне глаз, непрерывно пролистывая контент. Автобус при этом едет по узкой дороге, где во встречном направлении движется большое количество транспорта.

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Метки: Видео   автобус   водитель   люди   пассажиры   порно   
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6  комментариев
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
А руль удерживает он, простите, чем?
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Роберт Шекли 6 минут назад
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Rus77 19 минут назад
Повезло, что мастурбек не начал прилюдно совокуплять осла!
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3k
Pioner76 56 минут назад
А чем еще мастурбеку заниматся?
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7k
Marlboro Час назад
Новости на ..хабе наверное смотрел :)
Надо быть в курсе событий.
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GoodNeon

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