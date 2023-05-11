В Кургане нетрезвый кондуктор подрался с пассажиркой и выкинул её из автобуса

Инцидент был ещё 8 мая, но видео появилось только сейчас. На нём пьяный кондуктор дерётся с женщиной, хватает её за волосы и вышвыривает из автобуса. При падении, она разбила голову.

Как сообщили очевидцы, кондуктор всю дорогу ругался и спорил с пассажирами и всё это закончилось дракой.