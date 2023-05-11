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В Кургане нетрезвый кондуктор подрался с пассажиркой и выкинул её из автобуса

В Кургане нетрезвый кондуктор подрался с пассажиркой и выкинул её из автобуса

Автор:
11 мая 2023 16:21
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   водитель   драка   кондуктор   курган   пассажирка   полиция   
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Девушка разбила голову, а дебошир заявил, что «она сама виновата».

Инцидент был ещё 8 мая, но видео появилось только сейчас. На нём пьяный кондуктор дерётся с женщиной, хватает её за волосы и вышвыривает из автобуса. При падении, она разбила голову.

Как сообщили очевидцы, кондуктор всю дорогу ругался и спорил с пассажирами и всё это закончилось дракой.

Ехала в автобусе с пьяным кондуктором. Он ко всем цеплялся! А по итогу в Глинках выбросил из автобуса женщину и разбил ей голову.

В Союзе транспортных организаций Курганской области посмотрели видео с пьяным сотрудником и заявили:

Факт совершения противоправного действия, ответственность за которое предусмотрено УК РФ, подтвердился.

Кондуктора уволили, силовики завели на него уголовное дело. Заодно досталось и водителю автобуса: ему сделали выговор за то, что не вмешался в «разборку» и не вступился за девушку.


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Метки: автобус   водитель   драка   кондуктор   курган   пассажирка   полиция   
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3  комментария
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Алекс Чебурашкин 39 минут назад
Он не прав 100%. Но на фига на пьяного лесть с кулаками?
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устал я от вас 19 секунд назад
Бухая тут скорее бабища эта. Опять таки сама полезла в драку.. плохо то мало получила.
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August

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