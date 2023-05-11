В Кургане нетрезвый кондуктор подрался с пассажиркой и выкинул её из автобуса

Девушка разбила голову, а дебошир заявил, что «она сама виновата».
Инцидент был ещё 8 мая, но видео появилось только сейчас. На нём пьяный кондуктор дерётся с женщиной, хватает её за волосы и вышвыривает из автобуса. При падении, она разбила голову.
Как сообщили очевидцы, кондуктор всю дорогу ругался и спорил с пассажирами и всё это закончилось дракой.
Ехала в автобусе с пьяным кондуктором. Он ко всем цеплялся! А по итогу в Глинках выбросил из автобуса женщину и разбил ей голову.
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В Союзе транспортных организаций Курганской области посмотрели видео с пьяным сотрудником и заявили:
Факт совершения противоправного действия, ответственность за которое предусмотрено УК РФ, подтвердился.
Кондуктора уволили, силовики завели на него уголовное дело. Заодно досталось и водителю автобуса: ему сделали выговор за то, что не вмешался в «разборку» и не вступился за девушку.
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