Водитель занёс в автобус пассажирку на костылях

Госпожа Ван из Циндао (провинция Шаньдун, Китай) передвигалась на костылях из-за травмы ноги, так что когда ей потребовалось добраться до больницы, перед Ван возникли определённые трудности. Но переживать не стоило. Как только мужчина за рулём автобуса заметил затруднения дамы, он немедленно вышел из салона и на закорках внёс пассажирку внутрь. Но и на этом доброта не закончилась. Конечно, водитель помог Ван ещё и покинуть автобус, когда она доехала до пункта назначения, а в пути ещё и угостил пассажирку яблоком.

Естественно, госпожа Ван была безмерно тронута подобной заботой, да и пользователи интернета уверены: если бы в нашем мире было побольше таких людей, то жить стало бы и легче, и радостней.