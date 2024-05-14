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Водитель занёс в автобус пассажирку на костылях

Водитель занёс в автобус пассажирку на костылях

Автор:
14 мая 2024 07:52
Метки: Видео   Китай   автобус   водитель   добро   люди   поступок   
1178
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Немолодая жительница китайского города Циндао недавно познакомилась с душевным водителем автобуса.

Госпожа Ван из Циндао (провинция Шаньдун, Китай) передвигалась на костылях из-за травмы ноги, так что когда ей потребовалось добраться до больницы, перед Ван возникли определённые трудности. Но переживать не стоило. Как только мужчина за рулём автобуса заметил затруднения дамы, он немедленно вышел из салона и на закорках внёс пассажирку внутрь. Но и на этом доброта не закончилась. Конечно, водитель помог Ван ещё и покинуть автобус, когда она доехала до пункта назначения, а в пути ещё и угостил пассажирку яблоком.

Естественно, госпожа Ван была безмерно тронута подобной заботой, да и пользователи интернета уверены: если бы в нашем мире было побольше таких людей, то жить стало бы и легче, и радостней.

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Метки: Видео   Китай   автобус   водитель   добро   люди   поступок   
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2  комментария
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Звёздный странник 2 часа назад
Я тоже по молодости помог одному неходячему инвалиду и донёс его на руках до двери его квартиры. Хотя впервые его увидел, когда случайно проходил через тот двор. Он просто попросил, а я сразу согласился. У него даже коляски не было.
Как потом узнал, он ползком только по квартире передвигался и на улицу попадал только когда за дверь из квартиры выползал и сидел возле неё ждал, пока кто-то из соседей не спустит его вниз. Жил он на третьем этаже. Тем же способом попадал домой - кто-то относил до двери, а там он уже сам открывал и заползал внутрь.
Но в тот вечер, видимо, все так быстро разбежались, что он не успел вовремя попросить его занести. Я там где-то в 11 вечера проходил. Двор был пуст. Он сидел под деревом. Я даже не сразу его в потёмках заметил, пока он не окликнул. Просил закурить. Я подошёл, угостил. Хотел уже уйти, а он и попросил отнести. Я думал он прикалывается и поэтому грубо съязвил: "Может тебе ещё и бабу подогнать?" Он так: "Да баба мне уже не требуется. Мне бы домой попасть." Тогда уже точно я пригляделся и заметил что ноги у него как бы высохшие и уменьшенные. Стало стыдно. извинился, взял его и быстро отнёс к его двери. Он был такой лёгкий, как ребёнок, что аж жутко стало.
Пока его нёс, узнал, что он бывший "афганец". Позвонок перебило осколком. Жизнь пошла под откос. Коляска у него была и не одна. Постоянно пропивал. Потом видимо надоело его снабжать оборудованием и теперь без коляски. Короче жесть. Очень неприятно.
Больше через тот двор я не ходил, но в памяти этот "афганец" уже навсегда.
Никому не пожелаю такую судьбу как у этого дядьки.
Всем здоровья и благ.
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437
Dima 56 минут назад
к слову о героях !
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3693 поста (3653 в горячем)

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