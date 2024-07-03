Туристка надела несколько килограммов одежды ради экономии

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Девушка надела на себя 2 килограмма одежды, чтобы не переплачивать за багаж. Максимальная экономия!
Туристка надела на себя 2 килограмма одежды, чтобы не переплачивать за багаж 770 юаней (около 9 тысяч рублей).
Когда она поняла, что надетых вещей мало, ей пришлось какую-то часть расфасовывать по карманам. По итогу она на себе уместила 19 вещей. Выйдет из самолета еще и похудевшей из-за пота — одни плюсы.
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Конечно не так много как в посте, но......