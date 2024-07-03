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Туристка надела несколько килограммов одежды ради экономии

Туристка надела несколько килограммов одежды ради экономии

Автор:
03 июля 2024 08:56
Метки: Вещи   Видео   Прикол   люди   туристка   экономия   
819
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Девушка надела на себя 2 килограмма одежды, чтобы не переплачивать за багаж. Максимальная экономия!

Туристка надела на себя 2 килограмма одежды, чтобы не переплачивать за багаж 770 юаней (около 9 тысяч рублей).

Когда она поняла, что надетых вещей мало, ей пришлось какую-то часть расфасовывать по карманам. По итогу она на себе уместила 19 вещей. Выйдет из самолета еще и похудевшей из-за пота — одни плюсы.

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Метки: Вещи   Видео   Прикол   люди   туристка   экономия   
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4  комментария
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37k
Teodor Полчаса назад
Одна моя знакомая спокойно прошла в аэропорту все контрольные точки в туфлях на шпильках с ребенком в одной руке и маленьким пакетом ручной клади в другой. Да, а пакетик 20 кило весил...
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22k
иванов дмитрий 14 минут назад
Признаться и сам так делал.
Конечно не так много как в посте, но......
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1k
Владимир 23 минуты назад
Ну и что ? Сам не раз так делал . Особенно когда летишь в разные климатические условия .
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
как она в тубзик ходила в самолете)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3772 поста (3731 в горячем)

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