Туристка надела несколько килограммов одежды ради экономии

Туристка надела на себя 2 килограмма одежды, чтобы не переплачивать за багаж 770 юаней (около 9 тысяч рублей).

Когда она поняла, что надетых вещей мало, ей пришлось какую-то часть расфасовывать по карманам. По итогу она на себе уместила 19 вещей. Выйдет из самолета еще и похудевшей из-за пота — одни плюсы.